Qatar Airways diventerà la prima global airline a offrire ai passeggeri una 100% ‘Zero-Touch’ In-flight Entertainment Technology

Qatar Airways diventerà presto la prima compagnia aerea globale a offrire ai passeggeri una 100% Zero-Touch technology per il suo pluripremiato sistema di intrattenimento in volo Oryx One sulla flotta A350, come parte dell’ultime misure di sicurezza relative al COVID-19 della compagnia aerea.

La tecnologia Zero-Touch, introdotta in partenrship con il Thales AVANT IFE system, consentirà ai passeggeri dell’A350 di accoppiare i propri dispositivi elettronici personali (PED) con il seat-back IFE screen, collegandosi all’‘Oryxcomms’ Wi-Fi e semplicemente scansionando un QR code visualizzato sullo schermo. Potranno quindi utilizzare i loro PED per navigare e godere di oltre 4.000 opzioni offerte attraverso il pluripremiato sistema di intrattenimento in volo Oryx One della compagnia aerea, limitando la frequenza degli on board surface contact e fornendo maggiore tranquillità per tutta la durata del viaggio.

Qatar Airways è inoltre destinata a diventare la prima compagnia aerea in Europa e nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa a offrire ai passeggeri in Business ed Economy la possibilità di accoppiare le loro Bluetooth headphones personali con l’on-board seatback IFE system in tutte le cabine della flotta Boeing 787-9.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “In qualità di leader del settore nella lotta contro COVID-19 e prima compagnia aerea globale a ottenere recentemente una valutazione a 5 stelle nell’ambito Skytrax Airline Safety Rating, Qatar Airways si impegna a garantire i più elevati standard di sicurezza e igiene a bordo dei suoi aerei in ogni momento. L’introduzione della Zero-Touch technology all’avanguardia e la possibilità per i passeggeri di utilizzare il proprio Bluetooth headset personale a bordo è un passo importante per portare le nostre precauzioni COVID-19 già rigorose a un altro livello, limitando i passenger surface contact e prevenendo ogni possibile diffusione di infezioni a bordo. Ci auguriamo che ciò fornisca un’ulteriore garanzia della sicurezza dei viaggi aerei, oltre ad offrire ai passeggeri a bordo una maggiore fiducia nel fatto che stanno godendo della customer experience più avanzata disponibile in volo”.

Qatar Airways è recentemente diventata la prima compagnia aerea globale al mondo a ottenere il prestigioso 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating della international air transport rating organisation Skytrax. Ciò segue il recente successo di HIA come primo aeroporto in Medio Oriente e in Asia ad aver ricevuto uno Skytrax 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating. Questi riconoscimenti assicurano ai passeggeri di tutto il mondo che gli standard di salute e sicurezza sono soggetti ai più elevati standard possibili di controllo e valutazione professionale e indipendente.

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire il suo network, che attualmente comprende oltre 130 destinazioni. Con l’aggiunta di più frequenze verso gli hub chiave, Qatar Airways offre una connettività notevole ai passeggeri, consentendo loro di modificare facilmente le date di viaggio o la destinazione, se necessario.

Oryx One, il sistema di intrattenimento in volo di Qatar Airways, offre ai passeggeri fino a 4.000 opzioni di intrattenimento. I passeggeri possono anche rimanere in contatto con i loro amici e familiari in tutto il mondo utilizzando on-board Wi-Fi and GSM service.

