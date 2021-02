Swiss: Lorenzo Stoll nominato Head of Swiss WorldCargo

Swiss International Air Lines (SWISS) ha nominato Lorenzo Stoll (49 anni) come nuovo head of Swiss WorldCargo, l’airfreight division della compagnia. Assumerà la sua nuova posizione, riportando al CFO Markus Binkert, il 1° aprile. Succede ad Ashwin Bhat, che assumerà le nuove funzioni di Chief Commercial Officer di Lufthansa Cargo il 1° marzo.

Lorenzo Stoll è entrato a far parte di SWISS come Head of Western Switzerland nel 2013 e da allora ha realizzato il turnaround delle attività e delle operazioni della compagnia a Ginevra insieme al suo team. Con la sua vasta esperienza e la sua grande attenzione al cliente, Lorenzo Stoll ha ulteriormente migliorato la qualità del prodotto e del servizio. Il suo successo nella Svizzera occidentale è stato assistito dall’ampio dispiegamento da Ginevra della flotta di aeromobili Airbus A220 avanzata ed efficiente di SWISS. Sotto la sua guida, SWISS ha anche creato oltre 200 nuovi posti di lavoro nella sua base di Ginevra.

“Sono davvero lieto che, in Lorenzo Stoll, abbiamo nominato un esperto così qualificato dai nostri stessi ranghi”, afferma il CFO Markus Binkert. “Lorenzo è stato determinante nel garantire il nostro successo a Ginevra e il nostro posizionamento come vettore premium. Sono convinto che, con la sua vasta esperienza nel settore, sarà altrettanto efficace nell’ulteriore sviluppo della nostra air cargo division. Gli auguro ogni successo e soddisfazione nella sua nuova veste”.

Lorenzo Stoll è arrivato in SWISS da Nestlé, dove aveva ricoperto i 12 anni precedenti in posizioni dirigenziali internazionali all’interno di varie divisioni aziendali a Vevey, Francoforte e Parigi. In precedenza era stato Sales & Marketing Manager presso Montreux-Vevey Tourism. Laureato all’Ecole Hôtelière di Losanna, è nato a Zurigo ed è cresciuto principalmente nella Svizzera occidentale. Lorenzo Stoll è sposato.

La ricerca del successore di Stoll per supervisionare il mercato chiave di SWISS a Ginevra è già in corso.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)