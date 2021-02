American Airlines e JetBlue iniziano la crescita da New York e Boston con 33 nuove rotte, schedule congiunti e voli in codeshare

American Airlines Group e JetBlue mantengono la loro promessa di introdurre migliori scelte di viaggio sulle rotte da e per New York (JFK, LGA e EWR) e Boston (BOS ), poiché lanciano quasi 80 voli in codeshare e orari migliorati sulle rotte chiave. American introdurrà anche 18 nuove rotte a partire da questa estate, comprese sei nuove rotte da JFK all’America Latina e ai Caraibi. I voli in codeshare sono disponibili per l’acquisto per i viaggi a partire dal 25 febbraio e i nuovi voli estivi di American da New York e Boston saranno disponibili per l’acquisto il 22 febbraio.

“Questo è il primo passo per fornire la migliore proposta al cliente con il più grande network a New York e Boston”, ha affermato Vasu Raja, Chief Revenue Officer di American. “Nei mesi a venire, continueremo a creare un’esperienza senza soluzione di continuità che sia facile per i nostri clienti, supporti le nostre comunità e porti a una maggiore crescita per il nostro team”.

American e JetBlue hanno annunciato la loro Northeast Alliance a luglio, seguita dall’intenzione delle compagnie aeree di introdurre elementi chiave nell’alleanza dopo la revisione da parte del Department of Transportation a gennaio.

“La nostra alleanza con American apre le porte a JetBlue per entrare con successo in nuovi mercati, introducendo più scelte e il nostro servizio pluripremiato a tariffe basse a più clienti”, ha affermato Scott Laurence, head of revenue and planning, JetBlue. “L’alleanza è anche essenziale per riportare in volo i nostri aerei in modo redditizio e per far lavorare nuovamente i membri dell’equipaggio”.

La Northeast Alliance apre nuove opportunità di crescita per entrambi i vettori, trovando modi per utilizzare meglio i gate e gli slot esistenti negli aeroporti congestionati del nord-est, offrendo ai clienti un’esperienza di viaggio senza interruzioni.

Il 6 maggio, American lancerà tre nuove rotte giornaliere da JFK alla Colombia – Cali (CLO), Bogotà (BOG) e Medellin (MDE) – e inizierà a volare tre volte a settimana per Santiago, Cile (SCL) da JFK su un Boeing 777-200, fino a quando i voli non inizieranno ad operare tutti i giorni a novembre. I clienti possono anche aspettarsi un nuovo servizio il sabato da JFK a St. Lucia (UVF) e alle spiagge di Turks e Caicos (PLS) a partire dal 5 giugno, a complemento del servizio esistente di JetBlue.

Questa estate, American lancerà anche 12 nuove rotte domestiche, da New York (JFK e LGA) e Boston (BOS). Come parte del codeshare con JetBlue, tutte le nuove rotte saranno operate da American, ma disponibili per la prenotazione su aa.com o JetBlue.com.

I clienti beneficeranno presto di programmi allineati nei mercati chiave supportati dal reciproco codeshare. A partire da aprile, American e JetBlue offriranno più voli di qualsiasi altro vettore coordinando schedule convenienti sulla popolare rotta da New York (JFK e EWR) a Los Angeles (LAX). I clienti avranno una maggior scelta – 14 voli giornalieri – tra i due vettori e avranno accesso al velivolo Airbus A321T all’avanguardia o al velivolo A321 di JetBlue con Mint. American e JetBlue forniranno anche programmi migliorati in altri mercati.

Il codeshare sui voli nazionali è disponibile per l’acquisto per voli dal 25 febbraio. I clienti di American avranno accesso a 49 rotte in codeshare su JetBlue, mentre i clienti JetBlue avranno accesso a più di 25 rotte su American. Le compagnie aeree prevedono di iniziare presto le vendite in code sharing sulle nuove rotte internazionali. Come per tutti i voli in codeshare commercializzati negli Stati Uniti, i membri AAdvantage potranno guadagnare miglia.

Altri mercati del Nordest, inclusi i collegamenti operati da un mix di entrambe le compagnie aeree attraverso Boston e New York, verranno aggiunti regolarmente durante la prima metà di quest’anno.

Ora che la partnership è in corso, i clienti possono aspettarsi una prenotazione più semplice con più scelte di volo su aa.com o JetBlue.com. Come annunciato in precedenza, questa estate American inizierà anche un nuovo servizio internazionale da JFK a Tel Aviv (TLV) e Atene (ATH), seguiti dal servizio per Rio de Janeiro (GIG ) da JFK questo inverno.

Questa primavera, i clienti dei programmi American AAdvantage e TrueBlue di JetBlue godranno del vantaggio di guadagnare punti o miglia con entrambi i vettori, aumentando ulteriormente il valore di entrambi i programmi fedeltà per tutti i viaggiatori. Nel tempo, i clienti saranno anche in grado di riscattare punti o miglia su entrambi i vettori e le compagnie aeree stanno esplorando le opportunità per riconoscere gli AAdvantage elite members e i JetBlue Mosaic customers di entrambe le compagnie aeree. Ulteriori dettagli saranno annunciati ai membri del programma fedeltà entro la fine dell’anno.

(Ufficio Stampa American Airlines)