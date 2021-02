News Brevi – 20.02.2021

SAAB CONSEGNA IL TERZO GLOBALEYE – Saab ha consegnato il terzo GlobalEye aircraft negli Emirati Arabi Uniti il 20 febbraio 2021. Ciò segue le precedenti consegne di GlobalEye da parte di Saab ad aprile e settembre 2020. Gli Emirati Arabi Uniti hanno ordinato un totale di cinque aerei GlobalEye. “Il completamento di tre consegne di una soluzione avanzata come GlobalEye in meno di un anno dimostra la solida esperienza di Saab come fornitore di soluzioni ad alta tecnologia e la nostra attenzione al rispetto dei nostri impegni, soprattutto date le circostanze attuali. Gestendo l’intero processo, compreso lo sviluppo e l’integrazione dei sensori, abbiamo il controllo unico di ogni parte critica di questo programma complesso”, afferma Micael Johansson, President and CEO of Saab. GlobalEye è la più recente airborne early warning and control solution di Saab. Fornisce air, maritime and ground surveillance in un’unica piattaforma. GlobalEye combina l’Erieye Extended Range Radar di Saab e una gamma di sensori avanzati aggiuntivi con l’ ultra-long range Global 6000 aircraft di Bombardier.

EMBRAER ACCOGLIE CON FAVORE LA DECISIONE DEL GOVERNO BRASILIANO DI AVVIARE NEGOZIATI SUI SUSSIDI NEL SETTORE AERONAUTICO – Embraer accoglie con favore la decisione del governo brasiliano di ritirare la controversia in corso alla World Trade Organization (WTO) con il Canada in merito ai sussidi aeronautici e di avviare negoziati su discipline più efficaci per regolamentare il sostegno dei governi nel Commercial Aviation segment. “Al WTO, il Brasile ha contestato oltre 3 miliardi di dollari in sussidi illegali che i governi del Canada e del Quebec hanno fornito a Bombardier per il lancio, lo sviluppo e la produzione del programma C-Series. Tali sussidi hanno distorto le condizioni di concorrenza nel mercato globale degli aerei commerciali, arrecando grave pregiudizio a Embraer, in palese violazione delle regole del WTO. Sebbene il Brasile abbia un forte motivo, la controversia WTO è diventata inefficace per affrontare le sovvenzioni canadesi e per rimediare alle distorsioni generate nel mercato. Dopo che Bombardier è uscita dal segmento dell’aviazione commerciale e ha trasferito il programma C-Series (ora denominato A220) ad Airbus, che ha una seconda assembly line negli Stati Uniti, la disputa commerciale contro il Canada al WTO non è più il mezzo più efficace per raggiungere l’obiettivo del Brasile e di Embraer di ristabilire condizioni di parità in questo settore”, afferma Embraer. Embraer sostiene anche l’iniziativa del Brasile di avviare negoziati per discipline più efficaci sul sostegno dei governi nel segmento dell’aviazione commerciale, come il modo migliore per raggiungere questo obiettivo, come si è visto in precedenza con l’esperienza di successo dell’OECD’s Aircraft Sector Understanding (ASU), firmato nel 2007 per regolare gli export credits. “In definitiva, Embraer ritiene che i produttori di aeromobili commerciali dovrebbero competere l’uno contro l’altro in base ai meriti del loro prodotto, non sull’ammontare dei finanziamenti che ricevono dai loro governi”, conclude il costruttore.

LEONARDO: COMUNICATO RIGUARDO LA POSSIBILITA’ DI PROCEDERE ALLA QUOTAZIONE DI LEONARDO DRS – Leonardo in un proprio Comunicato Stampa di ieri, 19 febbraio, informa: “Su richiesta della CONSOB (Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari) a seguito dell’odierno andamento del titolo, Leonardo informa che la società sta valutando la possibilità di procedere alla quotazione di Leonardo DRS in un’ottica di creazione di valore per i propri azionisti. La società ribadisce tuttavia che, come già comunicato in data 9 novembre 2020, nessuna decisione formale in merito è stata ancora presa”.

GULFSTREAM OSPITA UN COMMUNITY VACCINATION SITE A SAVANNAH – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che ospiterà un sito di vaccinazione COVID-19 a livello di comunità nel suo campus di Savannah. Attraverso una partnership con Hospice Savannah Inc. e Savannah Technical College, Gulfstream fornirà strutture, finanziamenti, volontari e supporto logistico per vaccinare i membri idonei della comunità. Gli Hospice healthcare workers somministreranno i vaccini. “Siamo lieti di continuare a concentrarci sulla gestione delle nostre comunità sostenendo gli sforzi di vaccinazione”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Questa partnership riflette il nostro impegno nei confronti delle comunità in cui vivono e lavorano i nostri dipendenti. Sfrutta inoltre la nostra esperienza in materia di logistica e pianificazione nonché le nostre partecipazioni immobiliari; assiste gli operatori sanitari locali per la vaccinazione di più persone in modo tempestivo e apre le porte per espandere questo programma attraverso ulteriori collaborazioni. Siamo onorati di poter aiutare con questa importante iniziativa”. Gulfstream ha iniziato a supportare gli sforzi di soccorso per il coronavirus all’inizio del 2020, fornendo quasi $100.000 a 11 organizzazioni senza scopo di lucro in cinque stati; donando dispositivi di protezione individuale e disinfettante per le mani; organizzando iniziative per i dipendenti, per contribuire con denaro o forniture. La prima COVID-19 vaccination clinic presso il Gulfstream campus si è tenuta venerdì 19 febbraio e seguirà le fasi di somministrazione del vaccino stabilite dal Georgia Department of Public Health.

AERONAUTICA MILITARE: 4.000 ORE VOLATE E 5.000 OBIETTIVI RICOGNITI DAI TORNADO IN KUWAIT – “Celebriamo oggi un risultato operativo che va ben oltre il dato statistico: 4.000 ore volate e 5.000 obiettivi a favore della Coalizione IR. Le migliaia di ore volate nelle missioni operative, di obiettivi e punti di interesse coperti nell’ambito dell’Operazione Inherent Resolve dal Task Group “Devil” sono il frutto della vostra capacità di operare in team, di mantenere l’assetto pronto ed in piena efficienza, di individuare e risolvere tempestivamente problematiche e criticità, qualità che consentono oggi al Tornado, e consentiranno ancora per diversi anni, di esprimere grande efficacia operativa”. Con queste parole, il Colonnello Luca Giuseppe Vitaliti, Comandante dell’Italian National Contingent Command Air e Task Force Air Kuwait, intervenuto domenica 14 febbraio 2021 presso la base aerea di Ahmed Al Jaber (Kuwait), ha riconosciuto agli uomini ed alle donne del Task Group Devil il merito per il conseguimento di importanti traguardi da parte dei Tornado italiani, dal 2014 ad oggi. IT NCC AIR ha celebrato l’importante traguardo conseguito per rimarcare la motivazione, sinergia e capacità di lavorare in squadra del Task Group “Devil”, componente operativa, assieme al Task Group KC-767A “Breus”, Task Group Predator “Araba Fenice” e Task Group “Albatros” di IT NCC AIR. I Tornado si sono rischierati nel Teatro Operativo Inherent Resolve lo scorso 12 agosto, ad Ahmed Al Jaber. L’impegno profuso dai Tornado dell’Aeronautica Militare permette agli assetti italiani di esprimere in seno alla Coalizione il secondo contributo in ordine di importanza nell’ambito delle operazioni aeree. Le professionalità del Task Group “Devil”, equipaggi, analisti foto-interpreti, personale intelligence e di supporto, specialisti, manutentori e tecnici, sono alimentate primariamente da personale del 6° Stormo di Ghedi (BS), con il contributo di Enti e Reparti dell’Aeronautica Militare. I Tornado schierati in Kuwait sono impiegati in missioni di acquisizione informativa, ricognizione e sorveglianza aerea – in gergo tecnico Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) – in territorio iracheno per il monitoraggio ed il controllo dall’alto delle Operazioni, fondamentale per supportare l’Information Superiority della Coalizione, presupposto per il successo dell’attività operativa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA RICONOSCIUTA AGLI USA TODAY 10BEST – Gli USA TODAY 10Best Readers’ Choice Awards hanno annunciato la loro list of best airlines, airline amenities and airports of 2021, nominando Delta best airline for American travelers, la Delta Sky Club al John F. Kennedy International Airport in New York best airport lounge e i Delta flight attendants best cabin crew. “Delta si colloca tra i vettori con base negli Stati Uniti più apprezzati per il suo record di puntualità (l’83% dei voli è arrivato entro 15 minuti dallo scheduled time all’inizio del 2019), le vaste rotte, il solido programma frequent flyer e le eccellenti lounge negli aeroporti di tutta l’America. Anche gli aerei più piccoli dispongono di seat-back TV per intrattenere i passeggeri durante il viaggio”, ha affermato USA TODAY. I candidati in tutte le categorie sono scelti editorialmente da una giuria di esperti. Una volta selezionati i candidati, i lettori potevano votare una volta per categoria, al giorno per quattro settimane. I vincitori indicano quali compagnie aeree, servizi aerei e aeroporti rendono l’arrivo a destinazione un piacere. “Le persone Delta sono i best customer service professionals del settore, quindi vedere i nostri assistenti di volo riconosciuti per l’eccellenza del servizio che forniscono a bordo è un momento di orgoglio, soprattutto considerando tutto ciò che hanno supportato quest’anno in risposta alla pandemia”, ha affermato Allison Ausband, S.V.P. – In-Flight Service. “Congratulazioni e grazie ai best flight attendants in the sky”. Il Delta Sky Club a New York-JFK offre uno Sky Deck con vista sul Terminal 4, Wi-Fi gratuito, cibo fresco, bevande premium e altro ancora. Nel settembre 2020 la compagnia aerea ha aperto il suo più nuovo e più grande Delta Sky Club come parte del Salt Lake City International Airport terminal appena aperto. Il supporto di Delta alla costruzione del nuovo Salt Lake City Airport fa parte della strategia in corso della compagnia aerea per modernizzare hub infrastructure and customer experience, investendo più di $12 miliardi in progetti aeroportuali.

DELTA OFFRE NUOVE OPZIONI DI TEST – I clienti Delta sono solo a un paio di clic di distanza dalle informazioni e dalle risorse di cui hanno bisogno per soddisfare i nuovi requisiti dei test COVID-19 introdotti da molti governi internazionali e locali durante la pandemia. Direttamente a casa o disponibili a livello locale, la compagnia aerea sta introducendo nuove in-home PCR testing options da third-party testing providers per l’acquisto, che possono offrire risultati in modo conveniente e accurato. “Stiamo costruendo un’esperienza che offre flessibilità e controllo ai clienti, anche se le loro esigenze cambiano”, ha affermato Bill Lentsch, Chief Customer Experience Officer, Delta. “Queste nuove opzioni di test garantiranno che ogni cliente disponga delle informazioni necessarie per scegliere il test più adatto a lui”. Il flusso semplificato di Delta garantisce che i clienti possano viaggiare con controllo. Si utilizza lo strumento interattivo per i requisiti di viaggio per tracciare l’origine e la destinazione. In pochi secondi, Delta condivide le ultime informazioni dettagliate sui requisiti dei test, le restrizioni di quarantena, i documenti aggiuntivi necessari e altre informazioni locali. Se è richiesto un test negativo, lo strumento descriverà in dettaglio i tipi di test accettati. Dopo aver identificato i test accettati per l’itinerario, si visita la pagina delle risorse per i test per conoscere le in-home and in-person options che soddisfano le linee guida della destinazione. Una volta che i risultati sono disponibili, i clienti devono portare con sé i risultati durante il viaggio. I clienti che entrano negli Stati Uniti saranno presto in grado di caricare direttamente i risultati dei test negativi al momento del check-in. Un ‘Test Verified’ screen sui dispositivi mobili indicherà un risultato del test COVID-19 accettato. La compagnia aerea prevede di aggiungere ancora più opzioni di test a domicilio per i clienti che viaggiano da e verso gli Stati Uniti, con ulteriori aggiornamenti su Delta.com previsti per le prossime settimane. Delta sta aggiungendo nuove opzioni anche per i clienti che preferiscono i test di persona. I clienti possono aspettarsi ulteriori miglioramenti questa primavera, poiché Delta lavora per il lancio di un’esperienza digitale e senza interruzioni, dalla prenotazione e dai test alla verifica dei documenti.

KLM: PARTECIPAZIONE STRATEGICA IN AIRTRADE – KLM, Airtrade e BCD Travel hanno raggiunto un accordo sull’acquisizione di una partecipazione strategica da parte di KLM in Airtrade. Le operazioni commerciali di Airtrade rimangono indipendenti. Airtrade è leader di mercato nell’emissione e nell’elaborazione di biglietti aerei per l’industria dei viaggi. Inoltre, Airtrade sviluppa una tecnologia intelligente per le compagnie di viaggio per la prenotazione di biglietti aerei, la composizione dei viaggi e la relativa gestione amministrativa. “KLM collabora con Airtrade da 25 anni con nostra piena soddisfazione”, afferma Harm Kreulen, direttore di KLM Paesi Bassi. “La collaborazione si concentra principalmente sull’ulteriore sviluppo del consolidamento, sui pacchetti KLM e sul lancio di NDC (New Distribution Capability) come piattaforma di distribuzione. Il numero di progetti che stiamo sviluppando insieme in quest’area è in crescita ed è per questo che abbiamo deciso di ancorare le risorse, le conoscenze e l’esperienza di Airtrade attraverso questo interesse strategico. Tuttavia, Airtrade continuerà come entità indipendente e con una propria gestione”. “Niente cambierà per i clienti di Airtrade”, conferma Jeroen Martron, CEO di Airtrade. “Espanderemo le nostre attività di consolidamento nei mercati olandese e belga, mantenendo la neutralità di Airtrade. L’investimento di KLM significa che possiamo garantire la continuità di Airtrade e trasformare le ambizioni in realtà”. Airtrade fornisce la tecnologia e la gestione dei pacchetti KLM dal 2014 e di recente lo ha fatto anche per Transavia Holidays. Questa applicazione sarà ulteriormente sviluppata per espandere e facilitare le attività di tour operator sia di KLM che di Transavia. Airtrade svolge anche un ruolo importante nell’ulteriore lancio di NDC sul mercato olandese. NDC è l’acronimo di New Distribution Capability. L’intenzione è di accelerare l’adozione di NDC sul mercato olandese attraverso lo strumento Airtrade Farefinder.