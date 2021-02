Ozires Silva, tra i fondatori di Embraer, riceve uno dei più importanti riconoscimenti aeronautici internazionali

Ozires Silva, uno dei fondatori di Embraer, è diventato il primo brasiliano a vincere la Daniel Guggenheim Medal, uno dei premi internazionali più significativi al mondo per l’ingegneria aeronautica. L’annuncio è arrivato ieri in un comunicato dell’American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA).

“Questo distinto riconoscimento a Ozires Silva riflette il suo contributo innovativo ed eccezionale all’aviazione. La sua passione, il suo coraggio e la sua leadership hanno spianato la strada a Embraer per espandersi in modi che pochi immaginavano, trasformando l’aviazione regionale e portando la nostra azienda ad essere ammirata a livello globale. È un onore e un grande privilegio per me e tutti i miei colleghi di Embraer essere ispirati ogni giorno dalla sua visione pionieristica e dal suo spirito innovativo”, ha dichiarato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer.

La Daniel Guggenheim Medal è stata istituita nel 1929 per onorare gli innovatori che hanno raggiunto risultati notevoli nel progresso dell’aeronautica. La medaglia è sponsorizzata congiuntamente da American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), American Society of Mechanical Engineers (ASME), SAE International (originariamente Society of Automotive Engineers) e Vertical Flight Society (originariamente American Helicopter Society).

L’elenco di coloro che sono stati riconosciuti include pionieri dell’aviazione e professionisti che hanno dedicato la loro vita allo sviluppo aeronautico nel corso della storia. Alcuni dei destinatari passati includono William E. Boeing, Lawrence D. Bell, Leroy R. Grumman, Igor Sikorsky, Charles Lindbergh, James S. McDonnell e Marcel Dassault, tra gli altri.

Silva è nato l’8 gennaio 1931 a Bauru, Stato di San Paolo, Brasile. Nel 1948 entrò nella Brazilian Air Force (FAB) school in Rio de Janeiro, dove quattro anni dopo ottenne la licenza di pilota militare. Si trasferisce a São José dos Campos per entrare a far parte del Technological Institute of Aeronautics (ITA) nel 1959, laureandosi in Ingegneria Aeronautica nel 1962. Dopo la laurea, ha diretto l’Aircraft Department of the Research and Development Institute.

Nel 1965 iniziò l’IPD-6504 project, che sarebbe poi diventato il Bandeirante aircraft. Silva ha promosso, insieme a un gruppo di visionari, la creazione di Embraer nel 1969, diventando il superintendent director della società fino al 1986. Successivamente è tornato nel 1992 per presiedere la società durante il processo di ristrutturazione, fino alla sua privatizzazione nel dicembre 1994.

(Ufficio Stampa Embraer)