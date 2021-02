IAG conferma due accordi di finanziamento per British Airways

International Airlines Group (IAG) conferma due accordi di finanziamento che British Airways ha raggiunto. Essi aumenteranno la liquidità totale di 2,45 miliardi di sterline. Oltre a questi accordi, IAG continua a esplorare altre iniziative sul debito per migliorare ulteriormente la propria liquidità.

Innanzitutto, il 31 dicembre 2020, IAG ha annunciato che British Airways aveva ricevuto impegni per un 5-year Export Development Guarantee term-loan di £2,0 miliardi, sottoscritto da un sindacato di banche, parzialmente garantito da UK Export Finance (UKEF). British Airways ha ora raggiunto l’accordo finale con UKEF e gli istituti di credito e prevede di utilizzare la facility entro la fine di febbraio 2021.

In secondo luogo, British Airways ha raggiunto un accordo con il Trustee of New Airways Pension Scheme (NAPS) per differire £450 milioni di pension deficit contributions dovuti tra ottobre 2020 e settembre 2021.

L’accordo include: il differimento dei contributi mensili di £37,5 milioni da ottobre 2020 a settembre 2021 per un valore totale di £450 milioni; durante i negoziati, il fiduciario del NAPS ha concordato il differimento temporaneo dei contributi dovuti in ottobre, novembre, dicembre e gennaio; il rimborso di £450 milioni di contributi accumulati più gli interessi verrà aggiunto alla fine dell’esistente Recovery Plan come pagamenti mensili nell’ambito di un revised Recovery Plan; British Airways ha accettato di fornire beni di proprietà come garanzia, che rimarrà in vigore fino a quando la compagnia aerea non avrà rimborsato i contributi differiti; nessun dividendo sarà pagato da British Airways a IAG prima della fine del 2023. Dal 2024, eventuali dividendi pagati saranno compensati da contributi al NAPS pari al 50% del valore dei dividendi pagati.

Qualsiasi pagamento di questo tipo al NAPS ridurrà il saldo del rimborso in sospeso e avrà un limite a quel livello. L’obbligo di effettuare tali pagamenti al NAPS cessa dopo che i contributi differiti sono stati rimborsati.

Un nuovo Recovery Plan sarà basato sulla valutazione triennale al 31 marzo 2021. Se un nuovo Recovery Plan non sarà stato concordato entro il 30 settembre 2021, la posizione predefinita è che British Airways tornerà a effettuare pagamenti di £37,5 milioni al mese da Ottobre 2021.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)