Emirates riprenderà i voli verso Newark via Atene

Emirates ha annunciato che riprenderà i servizi giornalieri per Newark via Atene dal 1° giugno 2021. Il volo fornirà ai viaggiatori globali un altro punto di accesso alla popolare area metropolitana di New York, servendo la comunità greco-americana negli Stati Uniti e offrendo al contempo un comodo collegamento per i viaggiatori diretti verso il Medio Oriente, l’Asia occidentale e l’Africa via Dubai.

L’aggiunta di Newark via Atene porterà il network statunitense di Emirates verso 10 destinazioni dopo la ripresa dei servizi per Seattle, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New York JFK, Washington DC, Dallas e San Francisco (che riprenderanno il 2 marzo).

Il volo Dubai-Atene-Newark opererà quotidianamente con un Boeing 777-300ER a tre classi, integrando i doppi voli giornalieri di Emirates per New York (JFK), mentre la compagnia aerea continua ad espandersi in tutto il Nord America. Il collegamento ripreso tra Grecia e Stati Uniti aprirà la connettività tutto l’anno, faciliterà il commercio, stimolerà il turismo e avvantaggerà i consumatori, fornendo loro scelta e comodità. Emirates aumenterà anche i suoi voli per la capitale greca, Atene, con voli giornalieri per supportare il servizio appena ripreso.

Il volo Emirates EK209 partirà da Dubai alle 10:50, arrivando ad Atene alle 15:00, prima di ripartire alle 17:35 e arrivare al Newark Liberty International Airport alle 21:20 dello stesso giorno. Il volo di ritorno, EK210, partirà da Newark alle 23:55, arrivando ad Atene alle 16:05 del giorno successivo. EK210 partirà ancora una volta da Atene alle 18:05 per Dubai, dove arriverà alle 23:35 (tutti gli orari sono locali).

Emirates ha riavviato in modo sicuro e graduale le operazioni sulla sua rete. Le politiche di prenotazione di Emirates offrono ai clienti flessibilità e sicurezza per pianificare il loro viaggio. I clienti che acquistano un biglietto Emirates per viaggi entro il 30 settembre 2021, possono usufruire di generosi termini e opzioni di riprenotazione, se devono modificare i loro piani di viaggio. I clienti hanno la possibilità di modificare le date del viaggio o estendere la validità del biglietto di 2 anni.

I clienti sono incoraggiati a controllare le ultime restrizioni di viaggio governative nel loro paese di origine e assicurarsi di soddisfare i requisiti di viaggio della loro destinazione finale.

Tutti i clienti Emirates possono viaggiare con sicurezza e tranquillità con la prima multi-risk travel insurance and COVID-19 cover. Questa copertura è offerta da Emirates su tutti i biglietti acquistati a partire dal 1° dicembre 2020, senza alcun costo per i clienti. Oltre alla copertura medica COVID-19, quest’ultima offerta di Emirates prevede anche disposizioni per incidenti personali durante il viaggio, copertura per sport invernali, perdita di effetti personali e interruzioni del viaggio a causa di chiusura imprevista dello spazio aereo, consigli di viaggio o avvisi, simile ad altri multi-risk travel insurance products. Si applicano alcune limitazioni ed esclusioni.

Emirates ha implementato una serie completa di misure in ogni fase del percorso del cliente per garantire la sicurezza dei propri clienti e dipendenti a terra e in volo, inclusa la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti maschere, guanti, disinfettante per le mani e salviettine antibatteriche a tutti i clienti.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)