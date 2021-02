ICAO e WCO richiamano l’attenzione sulle priorità riguardo la supply chain dei vaccini

L’ICAO e la World Customs Organization (WCO) hanno pubblicato una dichiarazione congiunta che invita i governi a dimostrare la massima flessibilità rispetto a border clearance e air transport supply chain operations, essenziali per l’efficace distribuzione dei vaccini COVID-19 e delle relative forniture mediche.

In uno sviluppo separato ma correlato, le due agenzie hanno anche sviluppato nuove linee guida per aiutare i paesi a ottenere un migliore allineamento delle loro procedure doganali e di sicurezza.

Firmata dall’ICAO Secretary General, Dr. Fang Liu e dal WCO Secretary General, Dr. Kunio Mikuriya, la dichiarazione congiunta sui vaccini sollecita la rapida creazione delle infrastrutture necessarie per supportare la conservazione dei vaccini end-to-end e la logistica per le forniture pubbliche.

Viene inoltre fortemente enfatizzata una migliore collaborazione aperta tra aviazione, comunità doganali e organizzazioni partner.

ICAO e WCO stanno inoltre incoraggiando i paesi a designare il personale dell’aviazione richiesto come ‘key workers’, che forniscono un servizio essenziale, in linea con la WHO’s Roadmap for Prioritizing Uses of COVID-19 Vaccines.

“L’ICAO continua a lavorare a stretto contatto con organizzazioni regionali e internazionali e partner industriali come International Air Transport Association (IATA) e Airports Council International (ACI), per fornire orientamenti aggiornati alle autorità aeronautiche governative, alle compagnie aeree e agli aeroporti”, ha sottolineato Liu. “Per accelerare meglio le air cargo operations e la distribuzione dei vaccini COVID-19, i governi sono sollecitati a portare questi aspetti all’attenzione immediata delle loro autorità sanitarie e di trasporto nazionali, autorità doganali, governi locali e qualsiasi altra parte interessata”.

Nel frattempo, i nuovi Joint WCO-ICAO Guiding Principles for Pre-Loading Advance Cargo Information si baseranno sui precedenti progressi raggiunti da ICAO e WCO su un altro importante risk management approach, incentrato sul pre-loading of advance cargo information e progettato per prevenire che esplosivi siano immessi in air cargo shipments.

“WCO e ICAO hanno collaborato per garantire e proteggere le air cargo and mail supply chain, oltre ad altri obiettivi relativi alla libera circolazione di persone, merci e mezzi di trasporto attraverso i confini internazionali”, ha osservato Liu.

(Ufficio Stampa ICAO)