Lufthansa Group lancia l’integrazione dei Covid-19 test certificates nella digital travel chain

Prima dei voli Lufthansa da Francoforte a Istanbul, Turchia e da Newark, Stati Uniti a Francoforte e Monaco, i clienti hanno la possibilità di inviare i loro Covid-19 test certificates e le conferme delle digital entry applications a un Lufthansa Group Health Entry Support Center appositamente istituito, tramite un modulo di contatto già 72 ore prima della partenza, a partire da venerdì. I clienti SWISS potranno utilizzare questo servizio sulla rotta da Newark, USA a Zurigo, Svizzera nel mese di marzo.

I passeggeri che viaggiano su questi voli riceveranno una notifica anticipata e un collegamento a un portale in cui è possibile archiviare i relativi dati di contatto e i certificati. Al service center, i documenti vengono controllati. Dopo il controllo, il cliente riceve una conferma via e-mail se i certificati soddisfano i requisiti di ingresso o un feedback se i documenti non sono sufficienti. Indipendentemente da ciò, i certificati originali devono continuare a essere trasportati durante il viaggio.

Ciò offre ai clienti Lufthansa e SWISS ancora più sicurezza nella pianificazione. Anche il check-in e l’imbarco sono ancora più rapidi e agevoli. Con questo nuovo servizio, Lufthansa Group sta compiendo un passo importante verso l’integrazione dei Covid-19 test results nella digital travel chain, rendendo i viaggi più facili in tempi di pandemia. A seconda dei risultati di questa offerta iniziale, si prevede di consentire l’invio di test certificates per tutti i voli. Anche i digital health passports in futuro saranno integrati nella travel chain.

Inoltre, sui voli Lufthansa Group da e per la Germania si applicherà l’obbligo di indossare una maschera medica protettiva. I passeggeri sono tenuti a indossare una maschera chirurgica o una maschera FFP2 o una maschera con lo standard KN95 / N95 durante l’imbarco, il volo e quando si lascia l’aereo. L’esenzione dall’obbligo di indossare una maschera bocca-naso durante il volo è possibile solo per motivi medici se il certificato medico viene rilasciato su un modulo fornito da Lufthansa Group ed è disponibile un test Covid 19 negativo non più vecchio di 48 ore dall’inizio programmato del viaggio.

In linea di principio, l’infezione a bordo è molto improbabile. Tutti gli aeromobili di Lufthansa Group sono dotati di filtri aria di altissima qualità, che garantiscono una qualità dell’aria simile a quella di una sala operatoria; inoltre l’aria circola verticalmente invece di essere dispersa in tutta la cabina.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)