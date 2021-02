Brussels Airlines si prepara alla stagione estiva con la riapertura di diverse rotte

Poiché si prevede che la domanda di viaggi per le vacanze aumenterà nei mesi estivi, Brussels Airlines offrirà destinazioni turistiche attraenti, insieme ai suoi partner. Con un’ampia offerta di voli, la compagnia aerea vuole fornire ai propri clienti una prospettiva positiva per la prossima estate.

Accanto a 18 destinazioni intercontinentali in Africa e Nord America, Brussels Airlines prevede di operare 60 rotte a corto e medio raggio con particolare attenzione ai luoghi di vacanza come Grecia, Portogallo e Spagna. Vi saranno un totale di 78 destinazioni per il summer flight schedule.

Oggi, Brussels Airlines opera voli verso quasi tutte le sue destinazioni africane, offrendo solo una piccola capacità in Europa, limitata ai feeder flights per l’African network. A partire da aprile, Brussels Airlines riaprirà progressivamente l’European network, con un focus sui viaggi di vacanza. Le prime rotte a ricongiungersi alla rete saranno Alicante, Atene, Barcellona, Bilbao, Bologna, Budapest, Catania, Faro, Gran Canaria, Heraklion, Kos, Cracovia, Lisbona, Madrid, Malaga, Napoli, Nizza, Oslo, Porto, Praga, Roma, Stoccolma, Tel Aviv, Tenerife, Valencia, Vilnius e Varsavia.

Da maggio si aggiungeranno anche Dubrovnik, Edimburgo, Ibiza, Milano Linate, Mosca, Palermo, Palma di Maiorca, Rodi, Spalato e Vienna. Da giugno in poi, Brussels Airlines aggiungerà più frequenze di volo a queste destinazioni e ne aprirà di nuove, tra cui Bari, Birmingham, Corfù, Firenze, Goteborg, San Pietroburgo, Yerevan e Zante sulla rete di medio raggio.

Washington DC e New York dovrebbero essere operati a partire dal 14 giugno, Montreal si unirà alla rete il 15 giugno. Questi saranno i primi voli nord-atlantici di Brussels Airlines dal 21 marzo 2020.

Per quanto riguarda l’African network, Brussels Airlines aumenta gradualmente le sue frequenze di volo verso tutte le sue destinazioni africane verso un picco a partire da metà giugno, quando le West African destinations Abidjan (Costa d’Avorio), Accra (Ghana), Banjul (Gambia) e Dakar (Senegal) sono pianificate per essere offerte su base giornaliera. Nell’Africa centrale e orientale sono previste anche Douala e Yaounde (entrambe in Camerun), Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo) ed Entebbe (Uganda). Luanda si unisce nuovamente alla rete dopo più di un anno. A partire dal 15 giugno, la città angolana sarà servita tre volte alla settimana. Rispetto ad oggi, le frequenze settimanali sulla rete a lungo raggio triplicheranno.

Oltre alla riapertura di gran parte del suo network, Brussels Airlines aggiunge anche una nuova destinazione al suo portafoglio: Francoforte. Lufthansa attualmente serve il collegamento tra Brussels Airport e Francoforte. A partire da agosto, Brussels Airlines effettuerà più di 2 voli al giorno. Il collegamento con l’hub Lufthansa di Francoforte offre grandi possibilità di trasferimento verso l’intero network Lufthansa, mentre i passeggeri in partenza da Francoforte godono dell’accesso al network africano per cui è nota la compagnia aerea belga. Il primo volo di Brussels Airlines per Francoforte decollerà il 2 agosto.

L’intera panoramica del network di Brussels Airlines è disponibile su brusselsairlines.com/en-be/destinations.

L’ulteriore sviluppo dell’offerta è ancora fortemente dipendente dall’andamento della pandemia e dalle relative restrizioni di viaggio. La rete può ancora evolversi con nuove destinazioni qualora si presentassero opportunità sul mercato. Per consentire una pianificazione flessibile del viaggio per tutti i suoi clienti, Brussels Airlines continua a offrire ampie opzioni di cambio di prenotazione.

Tutte le tariffe Brussels Airlines possono essere riprenotate senza costi di prenotazione e tutte le volte che lo si desidera fino alla fine di maggio 2021. Dopo tale data, è possibile effettuare un’altra modifica della prenotazione gratuitamente. Tuttavia, possono sorgere costi aggiuntivi per le riprenotazioni se, ad esempio, la classe di prenotazione originale non è più disponibile quando si riprenota su una data o una destinazione diversa.

Recentemente la compagnia aerea belga ha lanciato una nuova piattaforma di prenotazione, offrendo ai suoi clienti un’offerta di voli più ampia in linea con Lufthansa Group, oltre a più opzioni per riprenotare i voli online e la possibilità di rendere i voli carbon neutral con Compensaid. È la prima volta che i clienti di Brussels Airlines hanno la possibilità di evitare le emissioni di CO2 sponsorizzando il Sustainable Aviation Fuel (SAF), la prima valida alternativa ai combustibili fossili. L’obiettivo del SAF è riutilizzare il carbonio dalla biomassa o dai gas sostenibili esistenti e riciclarlo nuovamente in jet fuel, in modo che sostituisca il carburante fossile raffinato dal petrolio greggio. Il processo è un primo passo verso la chiusura del CO2 cycle.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)