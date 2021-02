Austrian Airlines unisce Communications & Public Affairs

Austrian Airlines implementerà la fusione precedentemente annunciata delle sue Corporate Communications and International & Aeropolitical Affairs divisions a partire dal 1 aprile 2021. Questa fase è progettata per sfruttare più fortemente le sinergie e quindi posizionarsi meglio per gestire le sfide attuali e future.

L’esperta di comunicazione e affari politici Sophie Matkovits (29) assumerà la carica di responsabile della nuova “Corporate Communications, Public Affairs & Corporate Responsibility” business unit, assumendo il ruolo di Head of Corporate Communications, Public Affairs & Corporate Responsibility.

La signora Matkovits entrerà a far parte di Austrian Airlines dal mobility club ÖAMTC, dove è stata responsabile delle pubbliche relazioni negli ultimi tre anni. La sua carriera professionale comprende anche diversi lavori in politica. Nella sua nuova veste, riferirà direttamente al CEO di Austrian Airlines, Alexis von Hoensbroech, nonché ad Andreas Bartels, Head of Communications all’interno di Lufthansa Group e a Kay Lindemann, Head of Corporate International Relations.

“Grazie alla sua vasta esperienza, Sophie Matkovits contribuirà con know-how specializzato e networking ai nostri sforzi di comunicazione e affari politici richiesti dalla nuova business unit”, afferma l’Austrian Airlines CEO, Alexis von Hoensbroech. “Sono convinto che riuscirà a posizionare con forza la nuova organizzazione e non vedo l’ora di accoglierla in Austrian Airlines”.

Walter Reimann (60), oltre a ricoprire il ruolo di Head of International & Aeropolitical Affairs, negli ultimi anni ha anche coordinato le negoziazioni per i diritti di traffico per conto di tutte le compagnie aeree di Lufthansa Group. In futuro, sarà incaricato della gestione professionale di tutte le questioni relative ai diritti di traffico di Lufthansa Group, nel ruolo di Lufthansa Group Traffic Rights Coordinator, oltre ai suoi obblighi locali a Vienna come Board Advisor Public Affairs.

“Vorrei ringraziare sinceramente Walter Reimann per il suo straordinario impegno nel campo degli International & Aeropolitical Affairs negli ultimi anni. Non vedo l’ora di continuare la mia collaborazione con lui all’interno della nuova organizzazione”, afferma von Hoensbroech, CEO di Austrian Airlines.

Tanja Gruber (31), che ha fatto parte dell’Austrian Airlines communications team negli ultimi sei anni e mezzo, e che recentemente ha ricoperto il ruolo di Interim Head of Corporate Communications per un periodo di sei mesi dopo la partenza di Peter Thier, ha deciso di lasciare Austrian Airlines. In futuro perseguirà una nuova opportunità di carriera al di fuori di Lufthansa Group. Mentre lavorava per Austrian Airlines, la signora Gruber si è concentrata in particolare sul portare avanti la digitalizzazione e la modernizzazione delle comunicazioni aziendali e sullo sviluppo di nuovi canali di comunicazione.

“Naturalmente, mi addolora moltissimo perdere uno specialista della comunicazione e assolutamente un talento eccezionale come Tanja Gruber dai nostri stessi ranghi”, aggiunge il CEO von Hoensbroech commentando il cambio di personale. “Auguriamo sinceramente a Tanja Gruber tutto il meglio per i suoi futuri impegni professionali”.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)