KLM prende in consegna il suo primo Embraer E2

KLM Cityhopper, sussidiaria regionale di KLM Royal Dutch Airlines, ha ricevuto il suo primo Embraer E195-E2 in una cerimonia presso lo stabilimento di Embraer in Brasile. Questa prima E2 delivery a KLM e al lessor ICBC Aviation Leasing porta a 50 il numero totale di jet Embraer nella KLM Cityhopper fleet.

L’ordine totale per 35 jet, 25 ordini fermi con opzioni per altri 10, è in leasing a KLM da ICBC Aviation Leasing (10) e Aircastle (15). KLM ha recentemente esercitato quattro opzioni aumentando l’ordine fermo da 21 a 25 jet, con gli altri quattro aeromobili provenienti dal portafoglio ordini esistente di Aircastle.

KLM è un leader globale nella sostenibilità e si adopera per rendere le operazioni più sostenibili. Il rinnovo della flotta KLM è una strategia chiave per ridurre l’impatto ambientale della compagnia aerea. L’E195-E2, l’aereo di nuova generazione di Embraer, è progettato specificamente per ridurre le emissioni e l’inquinamento acustico. Le credenziali ambientali dell’E2 sono notevoli: l’E195-E2 offre una riduzione del 31% delle carbon emissions per posto rispetto agli E190 di prima generazione di KLM Cityhopper.

Anche l’inquinamento acustico viene ridotto drasticamente: l’impronta acustica è inferiore di oltre il 60%, una misura critica all’aeroporto di Amsterdam Schiphol che ha regole severe per l’abbattimento del rumore. Il basso livello di rumore esterno dell’E2 è già ben al di sotto dei futuri limiti previsti dall’ICAO. Le carbon emissions sono inferiori di quasi il 10% per viaggio e del 31% per posto. In un anno tipico, ogni E195-E2 emetterà 1.500 tonnellate in meno di carbon pollutants.

“Il nuovo E2 farà davvero la differenza”, ha affermato Warner Rootliep, Managing Director of KLM Cityhopper. “L’aggiunta dell’E195-E2 alla nostra flotta è una parte vitale del nostro piano per ridurre la nostra carbon footprint di almeno il 50% per pax/km entro il 2030. L’E195-E2 non è solo un aeromobile economicamente attraente, ma si adatta perfettamente anche nell’ambito della nostra iniziativa per la sostenibilità ‘Fly Responsibly’. Ora più che mai siamo impegnati a ridurre l’impatto della nostra impronta ambientale ed ecologica. Il rinnovo della flotta è attualmente il maggior contributo alla riduzione di CO2”.

“Questo incredibile aereo vestito nel famoso blu di KLM, offre un nuovo livello di sostenibilità grazie alle sue basse emissioni e ai suoi livelli di rumore”, ha affermato Arjan Meijer, President and CEO of Embraer Commercial Aviation. “È il single aisle aircraft più pulito e silenzioso oggi sul mercato. KLM guida il settore del trasporto aereo in iniziative audaci sul clima. La decisione di KLM di scegliere l’Embraer E2 è un forte sostegno del ruolo dell’E2 nel raggiungimento di questi obiettivi ambientali”.

L’E195-E2 è il 50° E-Jet ad entrare a far parte della KLM Cityhopper fleet di 17 E175 di prima generazione e 32 E190. Il nuovo E195-E2 è configurato con 132 posti: 20 in Business Class, otto in Economy Comfort e 104 in Economy Class.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)