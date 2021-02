News Brevi – 24.02.2021

WIZZ AIR: VIAGGI IN SICUREZZA IN ITALIA PER LA PASQUA 2021 – Wizz Air informa: “La Pasqua è la prima festività che apre la primavera. E quest’anno potrebbe essere la prima occasione per poter viaggiare in Italia. Wizz Air offre l’opportunità di viaggiare in sicurezza e con tariffe vantaggiose nel 2021 verso rotte interne durante la primavera e nel periodo pasquale. La campagna “say yes to flying” continua con soluzioni di viaggio più che convenienti per raggiungere splendide destinazioni. Acquistando il biglietto su wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ si potrà scegliere di viaggiare a Catania, Venezia, Bari, Verona, Napoli e molte altre fantastiche destinazioni durante la primavera, la stagione più bella dell’anno con le giornate che si allungano e con un clima decisamente più mite. Oltre all’opportunità di viaggiare in sicurezza a tariffe basse, Wizz Air ha annunciato il suo processo di rimborso automatizzato che gestisce il 95% delle richieste di rimborso di conversioni in contanti entro una settimana. Il processo automatizzato rivela che per i passeggeri i cui voli sono stati cancellati, in base all’opzione selezionata dal cliente, Wizz Air rimborserà automaticamente il 120% della tariffa originale in WIZZ credit o darà ai passeggeri la possibilità di ricevere un rimborso in contanti del 100% rispetto al il metodo di pagamento originale o la possibilità di riprenotare gratuitamente. I passeggeri potranno richiedere facilmente questo rimborso con un solo clic nel loro account Wizz Air su wizzair.com o tramite il link ricevuto via e-mail. Per ottenere un ulteriore livello di protezione durante questi tempi incerti, i passeggeri potranno acquistare il servizio aggiuntivo WIZZ Flex ai loro biglietti aerei, che consente loro di modificare la prenotazione per la massima flessibilità. In questo modo, i passeggeri potranno cancellare il loro volo fino a 3 ore prima della partenza senza alcuna commissione ottenendo il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsata in WIZZ credit, nonché modificare le date e persino le rotte un numero illimitato di volte”.

ACIA AERO LEASING CONSEGNA DUE AEROMOBILI A AIR EXPRESS ALGERIA – ACIA Aero Leasing (“ACIA”) ha completato la transizione di due aeromobili a Air Express Algeria (“AEA”). Le consegne includono un Beechcraft B1900D (UE-379) e un LET 410 (MSN 3001). Le consegne sono avvenute nel febbraio 2021. Questi aeromobili fanno parte di una transazione di tre aeromobili con il terzo aeromobile, un ulteriore Beechcraft B1900D, previsto per la consegna nel marzo 2021. Questa transazione porterà a nove il portafoglio totale di aerei operanti in Algeria di ACIA. Fondata più di 20 anni fa, ACIA Aero Leasing è un regional aircraft lessor con uffici in Irlanda, Mauritius, Francia e Sud Africa. ACIA Aero Leasing gestisce un attuale portafoglio di oltre 50 aerei passeggeri e cargo regionali che sono in leasing ad operatori in Africa, Asia, Europa e Sud America.

ANA: MODIFICHE TEMPORANEE AL SERVIZIO VERSO DETERMINATE ROTTE INTERNAZIONALI – All Nippon Airways (ANA) cambierà temporaneamente le sue frequenze di volo per determinate città a causa delle modifiche in corso alle linee guida sull’immigrazione, alle misure di quarantena recentemente istituite e in base dalle tendenze della passenger demand. A causa dell’impatto diffuso di COVID-19 e come parte della revisione in corso degli orari dei voli dal 1 aprile al 30 giugno, sono state apportate modifiche a rotte selezionate. ANA continuerà a monitorare le restrizioni, nonché le tendenze della domanda e la redditività dei viaggi, per stabilire la frequenza dei voli e quando riprendere determinate rotte. Inoltre, ANA aderirà agli standard e ai protocolli stabiliti dalla “ANA Care Promise”, l’iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aeromobili. ANA continuerà a monitorare da vicino la situazione e adotterà le azioni appropriate quando necessario. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al collegamento seguente: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200127/.

SAS PROPONE UN NUOVO BOARD MEMBER – Il 9 febbraio 2021 SAS AB ha pubblicato l’avviso di convocazione dell’Annual General Meeting che si terrà il 17 marzo 2021. Nell’avviso, il Nomination Committee ha informato che propone la rielezione di sei Board members e la nuova elezione di due Board members. Dopo la pubblicazione dell’avviso di convocazione, il Nomination Committee ha deciso di proporre Michael Friisdahl, nato nel 1962, come nuovo Board member di SAS AB, dopo che il Nomination Committee era stato informato dall’attuale Board member Dag Mejdell che causa altro incarico non era più disponibile per la rielezione a Board member of SAS AB. Michael Friisdahl è President and Chief Executive Officer di Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), sports and entertainment company basata in Toronto, Canada. Prima di entrare a far parte di MLSE, Michael Friisdahl è stato President and Chief Executive Officer of Air Canada Leisure Group, dove ha guidato il lancio di Air Canada rouge. Come precedentemente comunicato, a causa della pandemia COVID-19 e al fine di ridurre il rischio di diffusione del virus, il Board ha deciso che l’Annual General Meeting si terrà senza la presenza fisica di azionisti, rappresentanti e terzi, e che gli azionisti hanno la possibilità di esercitare il diritto di voto solo mediante voto anticipato (voto per corrispondenza).

NUOVO CORPORATE SALES MANAGEMENT TEAM IN LUFTHANSA TECHNIK – Lufthansa Technik AG ha riorganizzato il suo global Corporate Sales management team all’inizio dell’anno. Kai-Stefan Roepke ha assunto la responsabilità per EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) e Thomas Boettger per la regione Asia-Pacifico. Frank Berweger rimane Vice President Corporate Sales per le Americhe. A dicembre 2020, Kai-Stefan Roepke ha iniziato il suo nuovo lavoro come Vice President Corporate Sales EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa). È succeduto a Robert Gaag, ritiratosi l’anno scorso. Kai-Stefan Roepke ha iniziato la sua carriera in Lufthansa Technik nel 1996 e da allora ha ricoperto diverse posizioni all’interno dell’azienda. Nel suo precedente ruolo, è stato Vice President of Commercials, VIP & Special Mission Aircraft Services ad Amburgo da maggio 2017. Thomas Boettger ha assunto la sua nuova posizione di Vice President Corporate Sales Asia Pacific nel gennaio 2021. Dal 2001, ha lavorato in diverse posizioni all’interno del dipartimento Component and Engine di Lufthansa Technik. In precedenza, Thomas Boettger è stato CEO di XEOS a Wroclaw, in Polonia, una controllata in joint venture di GE e Lufthansa Technik, dal 2016. “Con Kai-Stefan Roepke e Thomas Boettger, siamo stati in grado di nominare due manager esperti dai nostri stessi ranghi, che ora completano il leadership team delle nostre Corporate Sales”, ha affermato Johannes Bußmann, Chairman of the Executive Board of Lufthansa Technik.

BOMBARDIER: DICHIARAZIONE SU CYBERSECURITY BREACH – Bombardier ha annunciato di aver recentemente subito una violazione limitata della sicurezza informatica. Un’indagine iniziale ha rivelato che una parte non autorizzata ha acceduto ed estratto i dati sfruttando una vulnerabilità che interessava un’applicazione di trasferimento file di terze parti, che era in esecuzione su purpose-built servers isolati dalla rete IT principale di Bombardier. In conformità con le procedure e le politiche di sicurezza informatica stabilite, Bombardier ha prontamente avviato il suo protocollo di risposta al rilevamento del data security incident. Nell’ambito della sua indagine, Bombardier ha utilizzato servizi di professionisti della sicurezza informatica e forensi che hanno fornito una conferma esterna che i controlli di sicurezza dell’azienda erano efficaci nel limitare la portata e l’entità dell’incidente. Bombardier ha anche notificato le autorità competenti, comprese le forze dell’ordine, ove necessario e continuerà a collaborare con le autorità durante le indagini. Bombardier continuerà a valutare la situazione e rimarrà in stretto contatto con i propri clienti, fornitori e dipendenti, nonché con altre parti interessate. Bombardier rimane impegnata a mantenere l’integrità della sua infrastruttura IT e a salvaguardare le informazioni di dipendenti, clienti e fornitori.

SAAB: ORDINE DALLA UK ROYAL NAVY PER DIGITAL TOWERS – Saab ha firmato un contratto con la Royal Navy britannica per fornire una Digital Tower solution presso l’Air Station Culdrose’s satellite airfield a Predannack. A seguito di un appalto competitivo, la Royal Navy è diventata il quarto cliente del Regno Unito a selezionare Digital Towers di Saab come parte di un contratto quadro. La tecnologia, che consente di condurre gli air traffic services a distanza, migliorerà anche la situational awareness, attraverso video, tracciamento automatico, sovrapposizioni grafiche e strumenti di sicurezza avanzati. La Royal Navy segue London City Airport, Cranfield University e la Royal Air Force nell’adozione della tecnologia all’avanguardia che sarà consegnata entro il 2021. “Le air traffic management technologies di Saab hanno un ruolo vantaggioso per i clienti civili e militari britannici. L’adozione delle digital towers da parte della Royal Navy è un esempio di come le forze armate britanniche abbracciano soluzioni innovative e Saab è lieta di supportare la loro visione lungimirante”, ha affermato Magnus Lewis-Olsson, presidente di Saab UK. La digital air traffic control solution è una svolta nel controllo del traffico aereo ed è stata introdotta nel 2015 in Svezia, quando Örnsköldsvik Airport è diventato il primo aeroporto al mondo con remote air traffic control. Nel Regno Unito, Cranfield Airport opera il sistema Saab e anche London City opererà la soluzione Saab a partire dalla fine dell’anno

LEONARDO CONTRIBUISCE ALL’INNOVAZIONE DEL SARDINIA RADIO TELESCOPE IN SARDEGNA – Leonardo, attraverso la sua controllata Vitrociset, si è aggiudicata due gare per il potenziamento dell’infrastruttura del Sardinia Radio Telescope (SRT), gestito dall’Osservatorio Astronomico di Cagliari dell’Istituto Nazionale di AstroFisica (INAF). A seguito di un finanziamento assegnato all’INAF dal Ministero dell’Università e Ricerca (MIUR) per il miglioramento delle capacità scientifiche dell’SRT e della sua infrastruttura, Vitrociset si occuperà dell’integrazione dei sistemi elettromeccanici al servizio dei ricevitori sull’SRT e fornirà di un sistema metrologico avanzato per l’SRT. Tale potenziamento consentirà di integrare e validare la nuova strumentazione scientifica, predisporre l’infrastruttura per gli sviluppi tecnologici e scientifici, razionalizzare le attività di manutenzione e gestire e migliorare l’affidabilità. I nuovi sviluppi permetteranno di ottenere una diminuzione del downtime del telescopio, aumentandone così la produzione scientifica. Alto circa 70 metri, dal peso di oltre 3.000 tonnellate e con una parabola (lo specchio primario) di diametro pari a 64 metri, l’SRT è un radiotelescopio con caratteristiche innovative per applicazioni radioastronomiche e spaziali fino a frequenze superiori ai 100 GHz, realizzato dall’INAF in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana. L’antenna parabolica, strumento dall’altissimo valore tecnologico, scruta il nostro cielo ininterrottamente alla ricerca e per lo studio di corpi celesti, sistemi planetari con pianeti simili alla terra, sistemi stellari, pulsar e oggetti o corpi dalla forte emissione radio (nuclei galattici attivi, radiogalassie, quasar, buchi neri), ma anche alla ricerca di forme di vita extraterrestri. La collaborazione tra INAF e Vitrociset inizia nel 2015, con il ripristino funzionale del Sistema di Superficie Attiva (SSA) dello specchio primario dell’SRT e prosegue oggi con alcune ulteriori attività a supporto del Programma EUSST – (European Space Surveillance & Tracking) di monitoraggio dei detriti spaziali.

BRITISH AIRWAYS LANCIA DUE NUOVI FARE BRANDS – British Airways ha lanciato oggi due nuovi fare brands per i suoi trade customers, che offrono opzioni rimborsabili e maggiore flessibilità. Select e Select Pro sono entrambe tariffe rimborsabili, che daranno ai clienti la flessibilità di cancellare un volo e richiedere un rimborso totale o parziale se i loro piani di viaggio cambiano. Non ci sarà inoltre alcuna commissione di cambio dovuta per le prenotazioni Select e Select Pro. Le tariffe Select e Select Pro possono essere prenotate da oggi, esclusivamente per gli agenti, sia tramite GDS che NDC. Si affiancheranno alle attuali tariffe Basic, Standard/Plus e Fully Flexible e miglioreranno la suite di opzioni tariffarie disponibili per soddisfare i diversi budget e le esigenze di flessibilità dei clienti. Nel Regno Unito, le tariffe Select saranno disponibili su rotte a corto raggio e a lungo raggio, mentre Select Pro sarà disponibile su rotte a lungo raggio. Questi nuovi prodotti tariffari potranno essere prenotati anche tramite gli Atlantic Joint Business partners di British Airways, American Airlines, Iberia e Finnair. Mark Muren, Head of Global Sales di British Airways, ha dichiarato: “Abbiamo lanciato queste tariffe in risposta all’ambiente difficile in cui ci troviamo. Riconosciamo che i nostri trade partners desiderano flessibilità quando prenotano con noi e speriamo che il lancio di oggi offra loro ancora più opzioni per raggiungere questo obiettivo, con la possibilità di rimborsare un biglietto se i piani dei loro clienti cambiano”.

IBERIA: TEST DELL’APP VERIFLY VERSO GLI STATI UNITI – I clienti del volo Iberia per Miami di oggi, che parte alle 17:10, potranno presentare la documentazione necessaria e il loro test PCR tramite l’applicazione Verifly. Iberia ha appena incorporato questa nuova struttura per i clienti diretti negli Stati Uniti, un’app che li aiuta a verificare che la documentazione richiesta sia valida per entrare nel Paese. Si tratta di un test pilota, per il momento della durata di due mesi, nelle destinazioni di Iberia negli Stati Uniti, Miami e New York. Nella situazione attuale, con continui cambiamenti nei requisiti richiesti dalle autorità per i viaggiatori stranieri, è difficile essere aggiornati. VeriFLY è una soluzione digitale che conferma che la dichiarazione richiesta dalle autorità statunitensi e il certificato di test COVID-19 sono validi, in modo che quando il cliente si reca in aeroporto è sicuro di soddisfare tutti i requisiti per viaggiare. Ignacio Tovar, Direttore della Trasformazione di Iberia, ha commentato: “È ora di ottenere tutto il valore che la tecnologia può offrirci per semplificare l’esperienza di viaggio e volare di nuovo in modo assolutamente sicuro. Stiamo lavorando alla digitalizzazione della documentazione e dei test richiesti, in modo che la loro verifica sia più fluida e confortevole e che i nostri clienti abbiano un’esperienza più sicura e senza contatto”. Con VeriFLY la verifica della documentazione è velocizzata e consente al cliente di imbarcarsi più velocemente.