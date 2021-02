Il Phenom 300 diventa il Best-Selling Light Jet per il nono anno consecutivo

Per il nono anno consecutivo, la serie Phenom 300 di Embraer è diventata il world’s best-selling light jet secondo i numeri pubblicati oggi dalla General Aviation Manufacturers Association (GAMA). Embraer ha consegnato 50 Phenom 300 series light jets nel 2020, rendendolo il light jet più consegnato dell’anno. Questo è il nono anno consecutivo in cui la serie Phenom 300 ha raggiunto questo traguardo, avendo accumulato oltre 590 consegne da quando è entrata nel mercato a dicembre 2009. Nel 2020, la serie Phenom 300 è stata anche il jet model più consegnato tra tutti i twinjet nel mercato.

“Il continuo successo della serie Phenom 300, come best-selling light jet in the world, è un riflesso del nostro impegno dedicato a fornire la migliore esperienza cliente nella business aviation”, afferma Michael Amalfitano, Presidente e CEO di Embraer Executive Jets. “In Embraer, miglioriamo costantemente i nostri prodotti leader di mercato. Siamo continuamente alla ricerca di miglioramenti in termini di performance, comfort e tecnologia. Il Phenom 300E non solo vanta capacità avanzate, ma offre anche la combinazione più sofisticata di performance, tecnologia ed ergonomia di qualsiasi light business jet del settore”.

Lanciata originariamente nel 2005, la serie Phenom 300 è operativa in più di 30 paesi e ha accumulato più di un milione di ore di volo. Embraer investe continuamente nella competitività del Phenom 300E migliorandone il comfort, la tecnologia, le performance e l’efficienza operativa, ottenendo il valore residuo più elevato sul mercato.

Nel gennaio del 2020 Embraer ha annunciato il nuovo enhanced Phenom 300E, seguito dalla sua approvazione da parte di ANAC, EASA e FAA a marzo, ottenendo la tripla certificazione. La prima consegna del nuovo enhanced Phenom 300E è avvenuta nel giugno 2020.

Con la sua tecnologia, il comfort e le performance, il Phenom 300E definisce i più alti standard di eccellenza nella categoria dei light jet. In termini di performance, il nuovo Phenom 300E è ancora più veloce, in grado di raggiungere Mach 0.80, diventando il più veloce single-pilot jet in produzione, in grado di fornire una high-speed cruise di 464 nodi e un five-occupant range di 2.010 nautical miles (3.724 km) con NBAA IFR reserves.

Ulteriori miglioramenti tecnologici includono un aggiornamento dell’avionica, con runway overrun awareness and alerting system (ROAAS) – la prima tecnologia del suo genere ad essere sviluppata e certificata nella business aviation – oltre a predictive windshear, Emergency Descent Mode, PERF, TOLD, FAA Datacom, tra gli altri. Il Phenom 300E dispone anche di connettività 4G tramite Gogo AVANCE L5.

Le nuove caratteristiche che migliorano il comfort di questo jet includono una cabina più silenziosa, più spazio per le gambe in cockpit e una nuova premium interior option, Bossa Nova edition.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)