News Brevi – 25.02.2021

RYANAIR SI RIPOSIZIONA AL BERLIN BRANDENBURG AIRPORT TERMINAL 1 – Ryanair ha annunciato il riposizionamento di tutti i voli in entrata e in uscita da Berlino al Berlin Brandenburg Airport Terminal 1 (da Schönefeld T5). I clienti possono volare verso oltre 45 destinazioni quest’estate, tra cui Barcellona, Corfù, Lisbona, Maiorca e Malaga, con tariffe più basse e la possibilità di usufruire di zero change fee, consentendo fino a due cambi, in caso di modifica dei piani, per chi prenota entro il 31 marzo 2021. Tanja Ehrlich, Ryanair’s Sales & Marketing Manager for Germany, ha dichiarato: “Siamo lieti di riposizionare le nostre operazioni a Berlino nella nuova struttura al Brandenburg Airport Terminal 1. I clienti Ryanair possono godere delle stesse tariffe basse e della stessa comoda posizione, sotto un nuovo terminal. Avendo operato voli da Berlin Schönefeld e Tegel per più di 15 anni, non vediamo l’ora di lavorare con Berlin Brandenburg Airport negli anni a venire. Consumatori e visitatori possono volare verso Alicante, Madrid e Tenerife per il sole estivo, nonché Londra Stansted, Edimburgo e Venezia per una meritata vacanza in città”.

BOEING: STATEMENT SUL DEPARTMENT OF TRANSPORTATION INSPECTOR GENERAL FINAL REPORT ON 737 MAX CERTIFICATION PROCESS – Boeing ha rilasciato oggi la seguente dichiarazione: “Apprezziamo la Inspector General’s review della 737 MAX design and certification, nonché le raccomandazioni per rafforzare e migliorare il processo normativo. Boeing ha collaborato pienamente ed ampiamente con l’Inspector General’s review. Boeing è dedita ai valori di sicurezza, qualità e integrità in tutto ciò che facciamo. Abbiamo intrapreso cambiamenti significativi per rafforzare le nostre pratiche di sicurezza e abbiamo già compiuto progressi su molte delle raccomandazioni delineate nella relazione finale, inclusa l’implementazione di un enterprise Safety Management System. Nell’ambito dei nostri continui sforzi, abbiamo apportato miglioramenti significativi alla nostra azienda, inclusi cambiamenti organizzativi, politiche di conformità migliorate e iniziative di formazione, e la creazione di nuovi meccanismi per garantire ulteriormente la sicurezza trasparente e il reporting di qualità. Queste azioni stanno già portando a risultati misurabili e ci impegniamo a migliorare continuamente ogni giorno”.

ANA PASSA AL FORMATO DIGITALE PER LE PUBBLICAZIONI STAMPATE – All Nippon Airways (ANA) inizierà a offrire l’in-flight magazine of ANA Group, “TSUBASA -GLOBAL WINGS-” e altre pubblicazioni stampate a bordo disponibili su Internet e sull’ANA mobile application. La transizione al solo digitale, che inizierà ad aprile, porterà alla riduzione di circa 1.540 tonnellate di emissioni di carta all’anno. “ANA si è sempre concentrata sull’adozione delle ultime tecnologie e questa transizione al formato digitale aumenterà la flessibilità per i passeggeri e supporterà ulteriormente il nostro impegno per la sostenibilità”, ha affermato Hideki Kunugi, Executive Vice President, Customer Experience of ANA. “Questo è davvero un vantaggio per i passeggeri in quanto il passaggio al digitale ci consente di aumentare in modo significativo la nostra selezione di media, aumentando al contempo l’igiene nelle lounge e a bordo degli aerei”. La decisione di rimuovere le copie fisiche di TSUBASA -GLOBAL WINGS- e altri materiali stampati non solo aumenta l’igiene, ma è solo una delle tante politiche recenti che ANA ha implementato per portare avanti il suo impegno verso gli UN Sustainable Development Goals. Il design di TSUBASA -GLOBAL WINGS- è stato modificato per renderlo più facile da leggere sugli schermi e le opzioni di accessibilità rendono il contenuto disponibile in giapponese, inglese e cinese, simile al formato cartaceo originale. I clienti possono navigare sempre e ovunque, indipendentemente dall’imbarco o meno. Oltre ad offrire una versione digitale di TSUBASA -GLOBAL WINGS-, ANA offrirà ai passeggeri copie digitali di riviste e giornali che prima erano disponibili solo in formato fisico. I passeggeri possono scaricare copie digitali delle loro riviste preferite sull’applicazione per smartphone ANA fino a 24 ore prima della partenza programmata, con il contenuto che rimane accessibile fino a 24 ore dopo l’orario di arrivo previsto.

IBERIA E IAG CARGO: 20.000 SPEDIZIONI DI PRODOTTI FARMACEUTICI DALL’HUB DI MADRID – Iberia e IAG Cargo, la divisione cargo International Airlines Group (IAG), celebrano oggi il secondo anniversario del loro centro farmaceutico di Madrid dedicato al loro prodotto Constant Climate per il trasporto di prodotti farmaceutici termosensibili. Il centro sta giocando un ruolo chiave nel trasporto del vaccino COVID-19 e ha già effettuato più di 30 spedizioni. Dalla sua apertura nel 2019, il centro farmaceutico Iberia e IAG Cargo a Madrid ha elaborato più di 20.000 spedizioni di prodotti farmaceutici, inclusi vaccini vitali per supportare programmi di vaccinazione. I mercati e le rotte più importanti serviti sono l’America Latina, gli Stati Uniti e l’Europa. Ad oggi, queste strutture sono state utilizzate per la conservazione e il trasporto di vaccini da parte di Iberia verso le Isole Canarie e Baleari, la Repubblica Dominicana e El Salvador. Il centro di Madrid si unisce a Londra Heathrow e Dublino come una delle tre strutture con certificazione Good Distribution Practices (GDP) di IAG Cargo. Negli ultimi 12 mesi, Iberia e IAG Cargo hanno svolto un ruolo importante nella lotta contro COVID-19 trasportando migliaia di tonnellate di DPI, attrezzature mediche, kit di test e medicinali in collaborazione con le loro filiali aeree.