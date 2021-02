SAS: prosegue l’impatto negativo della pandemia

SAS ha comunicato i risultati finanziari del trimestre da novembre 2020 a gennaio 2020.

Le entrate sono pari a 2,282 MSEK (9,707). Income before tax (EBT) pari a -1,936 MSEK (-1,087). Utile prima delle imposte e voci che incidono sulla comparabilità: -1,948 MSEK (-1,078), Net income del periodo: -2,050 MSEK (-861).

Rickard Gustafson ha annunciato la sua decisione di lasciare SAS dopo dieci anni. Lascerà la compagnia entro il 1 luglio 2021.

Nel trimestre, SAS ha stipulato e utilizzato una nuova linea di credito da 1,5 miliardi di NOK con una durata di tre anni, completamente garantita dalla Norwegian Export Credit Guarantee Agency.

“La pandemia continua ad avere un grave impatto negativo sull’intera industria dell’aviazione. L’aumento del numero di casi ha portato a restrizioni di viaggio più stringenti, con una conseguente riduzione della domanda nel corso del trimestre e una ripresa in stallo per l’intera industria dei viaggi. Tuttavia, lo sviluppo di vaccini e programmi di vaccinazione fa sperare che le restrizioni si allentino e che assisteremo a un aumento dei viaggi verso l’estate 2021.

Le circostanze prevalenti significano che SAS è continuamente costretta ad adattare la capacità e le partenze per soddisfare una domanda debole e volatile. La capacità del trimestre è diminuita del 75% su base annua e del 29% rispetto al trimestre precedente. Il numero di passeggeri è diminuito di 5,3 milioni su base annua e di 900.000 rispetto al trimestre precedente.

La tendenza negativa del traffico ha portato a entrate di soli 2,3 miliardi di SEK, con un calo di 7,4 miliardi di SEK su base annua. Allo stesso tempo, SAS è riuscita a compensare la maggior parte delle perdite di fatturato riducendo i costi, che sono inferiori di quasi il 60% anno su anno. Tuttavia, i risparmi sui costi non hanno completamente compensato la perdita di entrate e gli utili per il trimestre sono stati pari a -1,9 miliardi di SEK, in calo di 0,8 miliardi rispetto allo scorso anno.

La capacità di SAS di gestire la liquidità è fondamentale per affrontare in sicurezza la pandemia in corso e alla fine del trimestre la liquidità ammontava a 4,7 miliardi di SEK.

Il continuo adeguamento e adattamento del traffic program ha ridotto i costi variabili di SAS di oltre il 70%. È stato completato il principale processo di licenziamento corrispondente a circa 5.000 posizioni, mentre SAS continua a utilizzare licenziamenti temporanei in tutta la Scandinavia. Queste misure sfortunate ma necessarie hanno avuto un impatto sostanziale e hanno ridotto le spese per il personale di quasi il 45% su base annua.

Per rafforzare ulteriormente la capacità di SAS di adattarsi stagionalmente e aumentare la produttività e la competitività a lungo termine, continuano i colloqui con tutti i sindacati all’interno del Gruppo SAS.

Inoltre, SAS ha rinegoziato un gran numero di accordi con i fornitori. Come annunciato in precedenza, SAS ha posticipato le consegne di nuovi aeromobili da Airbus e accelerato l’eliminazione graduale di aeromobili più vecchi e meno efficienti in termini di consumo di carburante, rafforzando così la nostra liquidità a breve e lungo termine. Negli ultimi tre mesi, abbiamo ritirato o venduto cinque Boeing 737 e contemporaneamente abbiamo preso in consegna tre nuovi Airbus A320neo.

Un alto tasso di vaccinazione è il fattore più decisivo per la volontà delle autorità di allentare le restrizioni di viaggio e consentire così la ripresa del settore aereo. In quanto tale, SAS sta monitorando da vicino gli sviluppi per essere pronta ad aumentare rapidamente la capacità quando le condizioni lo consentono. Tuttavia, è molto probabile che la domanda rimanga molto limitata nel prossimo futuro, ma prevediamo che la domanda raggiungerà livelli più normalizzati nel 2022.

Attraverso la sua offerta ai clienti, il rinnovo della flotta, la sostenibilità e il modello operativo, SAS è ben posizionata per il mercato che si formerà a seguito della pandemia. Grazie al nostro modello operativo, SAS ha una forte posizione competitiva per il futuro”, afferma Rickard Gustafson, President e CEO.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)