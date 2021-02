Lufthansa Group amplia lo schedule per il periodo estivo

Quest’estate, le compagnie aeree di Lufthansa Group offrono la più ampia gamma di destinazioni di vacanza degli ultimi anni. Nel corso dell’estate Lufthansa prevede di aggiungere circa 20 nuove destinazioni per le vacanze al suo programma di voli da Francoforte e 13 nuove destinazioni da Monaco. Focus speciale: Caraibi, Isole Canarie e Grecia.

Vaccini efficaci, servizi di test completi e concetti di igiene rigorosi di aeroporti e compagnie aeree sono buoni prerequisiti per la ripresa quest’estate. Le compagnie aeree di Lufthansa Group si stanno già preparando per la ripresa e hanno pronto un programma di volo interessante e vario.

“Il nostro leisure travel program for summer 2021 è più forte che mai. Prevediamo che molti paesi allentino le restrizioni di viaggio verso l’estate poiché sempre più persone saranno state vaccinate. Sappiamo che la domanda aumenterà notevolmente non appena verranno rimosse le restrizioni di viaggio e noi siamo ben attrezzati per far fronte a questo con la nostra eccellente gamma di prodotti e offerte. C’è un grande desiderio di viaggiare e crediamo che i mesi estivi rifletteranno questo”, afferma Harry Hohmeister, Member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG.

Continueranno ad essere offerte città classiche e destinazioni di vacanza, mentre in Europa l’attenzione sarà rivolta alle Isole Canarie e la Grecia. Da Francoforte e Monaco, sarà ancora più facile raggiungere isole di vacanza greche e spagnole. Altre destinazioni interessanti nel programma di volo da Francoforte sono Cipro (Paphos), Croazia (Rijeka), Italia (Lamezia Terme), Tunisia (Djerba), Ponta Delgada (Azzorre / Portogallo) e Bulgaria (Varna). Da Monaco, nuovi voli verso Jerez (Spagna) e verso le destinazioni greche di Chania, Mykonos, Kos, Kavalla, Zante e Preveza. Un’altra nuova destinazione estiva è Hurghada in Egitto.

Eurowings Discover, nuova leisure travel-focused airline di Lufthansa Group, offrirà numerose destinazioni a lungo raggio da Francoforte. Per la prima volta ci saranno tre voli settimanali da Francoforte a Punta Cana nella Repubblica Dominicana e due voli settimanali per Mombasa (Kenya), con voli successivi per l’isola di Zanzibar (Tanzania). A partire da giugno ci sarà un’altra novità assoluta: un volo diretto decollerà tre volte a settimana per Anchorage in Alaska (USA).

Inoltre, le Mauritius non saranno offerte solo in inverno, ma anche nel programma dei voli estivi due volte a settimana a partire dal 2021. Lo stesso vale per Malé alle Maldive, che sarà nel flight schedule da Francoforte fino a tre volte a settimana in estate, diventando così una destinazione per tutto l’anno.

Per chi sta già pensando alla prossima vacanza invernale, può ora programmare una vacanza con Eurowings Discover. Per la prima volta, ci saranno tre voli settimanali da Francoforte a Montego Bay in Giamaica dal 1 novembre e tre voli settimanali da Rhein-Main Airport a Varadero, Cuba, a partire dal 2 novembre.

I voli estivi 2021 acquistati entro il 31 maggio 2021 possono essere riprenotati tutte le volte che lo desidera e gratuitamente fino a tale data. Dopodiché, è possibile effettuare un’altra modifica della prenotazione gratuitamente. Possono sorgere costi aggiuntivi se, ad esempio, la classe di prenotazione originale non è più disponibile quando si riprenota per una data diversa o per una destinazione diversa.

Austrian Airlines sta espandendo i suoi servizi a lungo raggio nel prossimo summer flight schedule. Da maggio, la compagnia aerea austriaca volerà tre volte alla settimana a Montreal e New York JFK. Poiché Newark era già in servizio fino ad ora, il numero totale di voli per New York aumenterà a otto collegamenti a settimana a partire da maggio.

“Con cinque destinazioni in Nord America e tre in Asia, tra cui Tokyo e Bangkok, i nostri servizi a lungo raggio sono tornati in leggera salita quest’estate. Purtroppo, però, siamo ancora lontani dal raggiungere la quota di crociera. Ci auguriamo che un rapido aumento del tasso di vaccinazione e un corrispondente allentamento delle restrizioni di viaggio ci darà un ulteriore impulso in futuro”, afferma Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines.

Come già annunciato, dalla fine di marzo riprenderanno varie destinazioni, tra cui Barcellona, Dubrovnik e Firenze (leggi anche qui).

I programmi estivi di SWISS per il 2021 saranno notevolmente meno ampi di quanto inizialmente previsto, soprattutto nel secondo trimestre. “Con le restrizioni di viaggio più severe in risposta agli alti tassi di infezione, abbiamo dovuto ridurre ancora una volta la nostra offerta di servizi”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer di SWISS.

SWISS prevede di ripristinare le sue capacità a circa il 65% dei livelli del 2019 nel corso del terzo trimestre. La compagnia servirà 85 destinazioni da Zurigo e 43 da Ginevra nei suoi orari estivi 2021.

SWISS offrirà due nuove destinazioni europee da Zurigo nei suoi orari estivi. La compagnia aerea svizzera opererà due servizi settimanali dal 25 giugno in poi per Tallinn, la capitale dell’Estonia. Dal 2 luglio in poi SWISS offrirà due frequenze settimanali da Zurigo a Billund in Danimarca.

Oltre alle due nuove destinazioni da Zurigo, SWISS ripristinerà i servizi su varie rotte europee e intercontinentali sulle quali sono attualmente sospese. Sul fronte del lungo raggio, dal 28 marzo riprenderà il servizio sulla rotta Zurigo-Miami (Florida) con un massimo di cinque frequenze settimanali. Dal 1° maggio in poi saranno offerti anche fino a sette servizi settimanali tra Zurigo e Boston, sulla costa orientale degli Stati Uniti, e fino a cinque servizi settimanali a Los Angeles, sulla costa occidentale degli Stati Uniti dal 2 maggio in poi. SWISS prevede inoltre di operare fino a quattro voli settimanali per la capitale egiziana, il Cairo, dal 1° luglio in poi.

Sulla sua rete a corto raggio di Zurigo, SWISS riprenderà i servizi per Niš e per Sarajevo, che riceveranno ciascuna fino a due voli a settimana dal 1° aprile in poi. I viaggiatori da Zurigo potranno anche godere di un servizio non-stop per London City dal 12 maggio, per il quale sono attualmente previste fino a 12 frequenze settimanali. Dal 18 giugno SWISS opererà fino a cinque voli settimanali per Bordeaux.

Negli orari estivi di quest’anno, SWISS amplierà i suoi servizi da Zurigo a destinazioni particolarmente apprezzate. Berlino riceverà fino a sei voli giornalieri, mentre Barcellona, Palma di Maiorca, Amburgo, Vienna, Copenaghen e Atene avranno ciascuno fino a tre voli giornalieri. Napoli sarà servita fino a 11 volte a settimana e Salonicco riceverà fino a nove voli settimanali.

Come già comunicato, SWISS continuerà a mantenere il suo attuale programma di volo minimo a Ginevra fino alla fine di marzo. Tre nuovi punti saranno serviti da Ginevra nei prossimi programmi estivi: Santorini riceverà due voli non-stop a settimana dal 19 giugno, dal 2 luglio saranno forniti due servizi settimanali per la città adriatica di Spalato, dal 4 settembre verrà offerto un volo settimanale per Funchal, sull’isola portoghese di Madeira.

Le destinazioni che riceveranno la maggior parte dei servizi da Ginevra nel prossimo orario estivo includono Londra Heathrow, Atene, Porto e Lisbona. SWISS sarà anche l’unica compagnia aerea che opererà un volo settimanale non-stop tra Ginevra e Ponta Delgada sulle Azzorre nei nuovi orari estivi.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Austrian Airlines – Swiss International Air Lines)