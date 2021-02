Austrian Airlines completa la vendita di tre Boeing 767

Austrian Airlines ha trovato un acquirente per i tre aerei a lungo raggio che erano in vendita. I Boeing 767-300ER andranno alla compagnia statunitense MonoCoque Diversified Interests. Il contratto di acquisto è già stato firmato. Le parti hanno convenuto di non divulgare il prezzo di acquisto. Il primo velivolo, registrato OE-LAT, lascerà Vienna all’inizio di marzo per Pinal Airpark, in Arizona. L’aereo è attualmente sottoposto a tutti i preparativi necessari per la consegna. Il prossimo volo di trasferimento è previsto per maggio con il Boeing 767 registrato OE-LAX.

“Essere in grado di vendere tutti e tre i Boeing 767 a un acquirente è molto gratificante e un grande passo per la transizione della nostra flotta”, afferma Alexis von Hoensbroech, CEO di Austrian Airlines. “Vorrei ringraziare MonoCoque Diversified Interests per i buoni negoziati e il nostro team per il loro grande impegno”.

“MDI è entusiasta di continuare la crescita del suo passenger and cargo aviation portfolio con l’aggiunta di tre 767-300ER”, aggiunge Mary Alice Keyes, manager di MDI. “È stato un piacere lavorare con Austrian Airlines, un gruppo con una lunga storia”.

Con una media di 28,5 anni, i tre B767 venduti sono tra gli aerei più vecchi della flotta Austrian Airlines. I restanti tre B767 hanno un’età compresa tra i 20 e i 22 anni. Dopo il completamento della consegna, Austrian Airlines continuerà a disporre di nove jet a lungo raggio, che collegheranno l’Austria con destinazioni in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Estremo Oriente. Nel dettaglio, si tratta di sei Boeing 777 con oltre 300 posti a sedere e tre Boeing 767 con oltre 200 posti.

Fino all’inizio del 2022, 28 aeromobili lasceranno la flotta del vettore nazionale austriaco: oltre ai già citati tre Boeing 767-300ER, saranno tolti dalla flotta 18 turboelica Dash e sette jet Airbus A319. Dieci turboelica hanno già lasciato Vienna, con i restanti otto che seguiranno presto. Ciò significa che la flotta sarà composta da circa 60 aeromobili entro l’inizio del 2022. Poiché saranno ritirati principalmente aeromobili più piccoli, ciò corrisponde a una riduzione della capacità di circa il 20%.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)