Qatar Airways nominata migliore compagnia aerea del mondo da eDreams

Qatar Airways è stata premiata “Migliore compagnia al mondo” da parte di eDreams, per gli elevati standard garantiti durante la pandemia. Il vettore ha vinto il riconoscimento ottenendo il massimo dei voti per l’alta qualità del servizio.

Per svolgere questo studio, eDreams ha effettuato una valutazione globale prendendo in considerazione quattro criteri: rimborsi, affidabilità, esperienza e sicurezza. La valutazione è stata effettuata utilizzando i dati raccolti dai siti web delle compagnie aeree, le informazioni fornite dai clienti eDreams nelle loro valutazioni post-volo e altri dati interni della piattaforma eDreams. Qatar Airways ha superato la valutazione con un punteggio di 4,4 / 5, per le misure per tutelare i clienti durante la pandemia, compresa la politica di prenotazione e rimborso più flessibile.

Thierry Antinori, direttore commerciale di Qatar Airways, ha accolto con estremo piacere il premio di eDreams: “Siamo grati e molto onorati di ricevere questo premio da uno dei principali canali commerciali globali. Questo riflette il continuo e totale impegno di Qatar Airways verso i nostri clienti e i partner dal primo giorno della pandemia. Abbiamo lavorato duramente per essere la compagnia aerea su cui contare e la più affidabile per i nostri partner commerciali di viaggio.

In Qatar Airways, adempiere alla nostra missione ed essere presenti per le persone che hanno bisogno di noi è fondamentale. Quando è iniziata la pandemia eravamo pronti a riportare a casa le persone mentre molte altre compagnie hanno smesso di volare. Da allora abbiamo continuato a volare, ricostituendo la nostra rete con la nostra diversificata flotta di aerei moderni e a basso consumo. Attualmente offriamo più destinazioni e frequenze di qualsiasi altro vettore nella regione del Medio Oriente verso l’Africa, l’Asia, l’Europa e le Americhe con più di 130 destinazioni, e abbiamo anche lanciato sette nuove destinazioni durante la pandemia – Abuja, Accra, Brisbane, Cebu, Luanda, San Francisco e Seattle – per soddisfare la domanda in modo che i passeggeri possano viaggiare con una compagnia su cui possono contare.

Abbiamo mantenuto orari stabili, soggetti ai regolamenti locali, e una delle politiche di rimborso più generose e coerenti del settore, per aiutare i nostri passeggeri in questa situazione mutevole, considerando anche le restrizioni all’ingresso dei paesi. Abbiamo investito risorse significative per essere leader nel settore della biosicurezza, diventando di recente la prima compagnia aerea globale al mondo a ottenere il prestigioso COVID-19 Airline Safety Rating di Skytrax a 5 stelle. Inoltre, l’hub di Qatar Airways, l’Hamad International Airport (HIA), è stato recentemente nominato come il primo e unico aeroporto del Medio Oriente e dell’Asia ad essere premiato con un Skytrax COVID-19 Airport Safety Rating a 5 stelle nel dicembre 2020.

Qatar Airways si augura di potenziare ancora di più la relazione con eDreams, così come con tutti i nostri partner commerciali. L’affidabilità e la presenza sul mercato sono importanti per il settore ed è per questo che è uno dei capisaldi della strategia commerciale della compagnia”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)