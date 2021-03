ACI World assegna gli Airport Service Quality awards di quest’anno

Airports Council International (ACI) World ha rivelato gli Airport Service Quality awards di quest’anno, che mettono in risalto i migliori aeroporti del mondo secondo il giudizio dei loro clienti.

La pandemia COVID-19 ha avuto un impatto drammatico sul traffico passeggeri globale nel 2020, oltre a cambiare le percezioni e le aspettative dei clienti sull’airport experience. Nonostante le sfide poste dalla pandemia, gli aeroporti sono riusciti a raccogliere i sondaggi ASQ dai propri clienti durante tutto l’anno e 108 premi sono stati vinti da 89 singoli aeroporti in tutto il mondo.

Sulla base delle nuove domande relative all’igiene aggiunte al questionario del sondaggio, ACI ha introdotto un nuovo premio – “Best Hygiene Measures by Region” – in cui ci sono 33 vincitori inaugurali.

Questo premio ha fornito agli aeroporti un metodo affidabile per valutare la risposta dei clienti alle nuove misure sanitarie e riconosce il successo degli aeroporti nel rispondere all’intensa attenzione all’igiene. La nuova categoria integra anche l’ACI Airport Health Accreditation programme, lanciato lo scorso anno, che ha portato all’accreditamento già di oltre 275 aeroporti.

“Gli ACI Airport Service Quality awards rappresentano il massimo riconoscimento possibile per gli operatori aeroportuali di tutto il mondo”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Quest’anno più di ogni altro, i premi riconoscono quegli aeroporti che hanno ascoltato i loro clienti e adattato i servizi e le esperienze che offrono, per soddisfare le mutevoli esigenze e aspettative in circostanze molto difficili. Sono orgoglioso dei risultati di tutti i vincitori degli ASQ awards, che dimostrano la loro attenzione nel fornire l’eccellenza nella customer experience, costruendo un esempio per i loro pari. Mentre ci riuniamo come settore per affrontare le sfide della pandemia COVID-19, l’attenzione ai clienti fornita dal programma ASQ ci aiuterà a guidare la strada”.

Quest’anno, ACI World ha stretto una partnership a lungo termine con la travel technology company Amadeus per consegnare gli ASQ Awards.

“Noi di Amadeus ci congratuliamo con tutti gli ASQ award winners per il loro costante impegno nel fornire un’eccezionale esperienza al cliente di fronte alle avversità causate da COVID-19. Amadeus condivide questo impegno, motivo per cui investiamo da molti anni per portare nel settore un’unica piattaforma integrata per tutti gli aspetti dei servizi per i passeggeri, incorporando applicazioni, hardware e servizi”, ha dichiarato Bruno Spada, Amadeus EVP Airport IT.

“Con una piattaforma cloud modulare, gli aeroporti possono connettersi meglio alle compagnie aeree per portare sul mercato nuove innovazioni nel servizio passeggeri, come la biometria o il contactless. Possono basare le operazioni su un flusso di dati coerente durante l’intero airport journey, che è la chiave per offrire un’esperienza davvero fluida ai passeggeri. E possono fare tutto questo con il minimo sforzo o ritardo perché ci siamo occupati della complessità nel cloud”.

L’Airport Service Quality programme è il principale airport customer experience measurement and benchmarking programme al mondo. L’ASQ Departures programme misura la soddisfazione dei passeggeri attraverso 34 key performance indicators. Più della metà dei viaggiatori del mondo passa per un ASQ airport.

ACI ha adattato il rigoroso processo di controllo della qualità per l’ASQ awards programme, garantendo che il benchmarking e i risultati dei sondaggi ASQ rimanessero della massima qualità durante la pandemia COVID-19.

(Ufficio Stampa ACI World)