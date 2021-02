Atterra a Schiphol il primo KLM Cityhopper Embraer 195-E2

Il primo Embraer 195-E2 dal Brasile (leggi anche qui) è arrivato all’aeroporto di Amsterdam Schiphol. Il nuovo tipo di aereo è più silenzioso ed economico rispetto al suo predecessore, l’Embraer 190. Il 195-E2 utilizza il 9% in meno di carburante per volo e quindi emette il 31% in meno di CO2 per passeggero rispetto all’E-190. Questo nuovo tipo è anche il 63% più silenzioso dell’Embraer 190.

Il rinnovo della flotta costituisce una parte importante dell’approccio di KLM per rendere le sue operazioni più sostenibili. Sette nuovi aeromobili di questo tipo entreranno a far parte della flotta KLM Cityhopper quest’anno. KLM ha ordinato un totale di 25 aerei.

L’aereo può trasportare 132 passeggeri, rendendolo il più grande della flotta KLM Cityhopper, che ora è composta da 32 Embraer 190 e 17 Embraer 175. Oltre al rumore notevolmente ridotto in cabina, i passeggeri possono godere della speciale illuminazione d’atmosfera, dei sedili dal design ergonomico, dello spazio extra per le gambe, delle connessioni USB e di baggage bins più grandi.

Warner Rootliep, Managing Director KLM Cityhopper: “Non solo il 195-E2 è un aeromobile economicamente attraente, ma si adatta perfettamente anche al nostro Fly Responsibly sustainability approach. Ciò consentirà a KLM di rendere più sostenibili le proprie operazioni e il settore nel suo complesso. Ora più che mai, ci impegniamo a ridurre l’impatto che abbiamo sull’ambiente circostante e la nostra impronta ecologica. Al momento, il rinnovo della flotta fornisce il contributo maggiore alla riduzione delle emissioni di CO2″.

Il nuovo aereo sarà operativo dal 1° marzo, operando il suo primo volo per Varsavia. Prima dell’inizio del programma estivo, KLM Cityhopper metterà in funzione quattro nuovi 195-E2.

“Siamo incredibilmente orgogliosi che con KLC, negli ultimi anni, siamo stati in grado di dare un enorme contributo allo sviluppo della rete europea di KLM. Il 195-E2 più efficiente, sostenibile e confortevole, serve a rafforzare la nostra posizione competitiva”, aggiunge Warner.

Ad oggi, la flotta di KLM Cityhopper è composta da 50 aeromobili. Ciò rende la flotta Embraer di KLM la più grande d’Europa. Altri sei aeromobili seguiranno quest’anno, mentre i restanti 18 verranno consegnati negli anni a venire. KLM ha anche un’opzione su altri 10 195-E2.

(Ufficio Stampa KLM – Photo Credits: KLM)