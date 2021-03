L’all-electric ‘Spirit of Innovation’ di Rolls-Royce raggiunge un altro traguardo verso il world record

Rolls-Royce ha completato con successo il rullaggio del suo aereo ‘Spirit of Innovation’, l’ultima pietra miliare nel suo percorso verso il world’s fastest all-electric plane.

Uscito dall’hangar per la prima volta, l’aereo ha percorso una pista spinto dal suo potente propulsore elettrico da 500 cavalli (440 kw) e dalla più recente energy storage technology, sviluppata per stabilire il record mondiale di velocità e consentire lo sviluppo di una nuova generazione di urban air mobility concepts.

Il rullaggio dell’aereo è un test cruciale per l’integrazione dell’aircraft’s propulsion system, in previsione dell’effettivo first flight, previsto in primavera. A full power, la combinazione tra electrical powertrain and advanced battery system porterà l’aereo a volare a più di 300 mph, stabilendo un nuovo world speed record for electric flight.

Paul Scully, Minister for Business, ha detto: “Il rullaggio dello ‘Spirit of Innovation’ di Rolls-Royce costituisce un nuovo e stimolante capitolo nell’aviazione, ora che ci avviciniamo al suo decollo in primavera. Progettato per essere il più veloce aereo elettrico del mondo, il programma illustra il valore della stretta collaborazione fra industria e governo”.

“Il Regno Unito – aggiunge Scully – si è impegnato a raggiungere net-zero carbon emissions entro 2050. Mediante contributi governativi per la ricerca e lo sviluppo, puntiamo a stimolare innovazioni vincenti nel settore dell’aerospazio”.

L’ACCEL programme – Accelerating the Electrification of Flight – comprende i partner chiave YASA, electric motor and controller manufacturer, e la start-up Electroflight. L’ACCEL team ha continuato a innovare, aderendo ai regolamenti e alle linee guida di distanziamento sociale e di salute.

Rob Watson, Director – Rolls-Royce Electrical, afferma: “L’elettrificazione del volo è una parte importante della nostra strategia di sostenibilità, dato che puntiamo a net zero carbon entro il 2050. Il rullaggio dello ‘Spirit of Innovation’ è una straordinaria pietra miliare per l’ACCEL team, mentre procediamo verso il primo volo e il tentativo di record mondiale entro quest’anno. Per la prima volta, l’aereo si è spinto in avanti utilizzando la potenza di una batteria avanzata e di un sistema di propulsione innovativo in termini di electrical technology. Questo sistema e le capacità in fase di sviluppo contribuiranno a posizionare Rolls-Royce come leader tecnologico che offre power systems per l’Urban Air Mobility market”.

Metà del finanziamento del progetto è fornito dall’Aerospace Technology Institute (ATI), in collaborazione con il Department for Business, Energy & Industrial Strategy and Innovate UK.

Gary Elliott, CEO dell’Aerospace Technology Institute (ATI), ha detto: “ATI è orgoglioso di essere un co-finanziatore del progetto ACCEL, che pone obiettivi allineati con quelli a lungo termine di ATI, precisamente finanziare lo sviluppo di tecnologie innovative per rafforzare la competitività dell’industria britannica nella next-generation zero-emission propulsion, oltre a sostenere occupazione qualificata, generando un ritorno economico. Ci congratuliamo con l’ACCEL team per il raggiungimento di questo traguardo in un periodo molto sfidante”.

Le caratteristiche che gli ‘air-taxis’ richiedono dalle batterie sono molto simili a quelle che si stanno sviluppando per lo ‘Spirit of Innovation’, che gli consentiranno di raggiungere un record di velocità. Rolls-Royce utilizzerà la tecnologia del progetto ACCEL e la applicherà a prodotti per il mercato. Il costruttore sta portando avanti un portfolio di motors, power electronics and batteries nei general aerospace, urban air mobility and small commuter aircraft sectors, come parte della sua strategia di elettrificazione.

L’ACCEL project fa parte del viaggio di Rolls-Royce verso net zero carbon entro il 2050. Attraverso ACCEL si mira ad ispirare i giovani a considerare le carriere nelle facoltà STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Rolls-Royce ha anche sviluppato materiali scaricabili destinati ai bambini della scuola primaria intorno al progetto, collegati all’UK curriculum, che possono essere scaricati dal sito web.

La vivace e avveniristica livrea dello ‘Spirit of Innovation’ è opera della AircraftStudioDesign di Mirko Pecorari, Modena.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)