News Brevi – 01.03.2021

AMERICAN AIRLINES E DELOITTE COLLABORANO PER RIDURRE LE CARBON EMISSIONS – American Airlines e Deloitte hanno annunciato una collaborazione innovativa per promuovere l’uso di sustainable aviation fuel (SAF) per ridurre le emissioni dell’aviazione. Il SAF emissions agreement tra American e Deloitte riduce le life cycle emissions from aviation di 3.050 tonnellate di anidride carbonica (CO2), che equivalgono a circa 10.000 passeggeri che volano one-way da New York City a Los Angeles. Questa è una delle prime collaborazioni tra un’organizzazione che cerca di ridurre le emissioni nette dei business travel e una compagnia aerea statunitense che utilizza il SAF nelle sue operazioni quotidiane. Ciò offre a Deloitte un’opportunità nel settore dell’aviazione per contribuire a raggiungere il suo ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni dei viaggi d’affari per dipendente del 50% entro il 2030. Deloitte riconosce l’importanza del SAF nel migliorare la sua capacità di connettersi con i clienti attraverso viaggi di lavoro sostenibili. “Riconosciamo il ruolo importante svolto dalla comunità imprenditoriale nel facilitare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. È un compito enorme che nessuna organizzazione può risolvere da sola, motivo per cui non vediamo l’ora di lavorare con American Airlines su un nuovo concetto per accelerare l’adozione di una fonte di carburante in grado di ridurre drasticamente le emissioni”, ha affermato Joe Ucuzoglu, Deloitte US CEO. “Investire nella decarbonizzazione del trasporto aereo è un imperativo per la nostra compagnia e il nostro settore”, ha affermato Doug Parker, Presidente e CEO di American. “Mentre lavoriamo per raggiungere il nostro obiettivo di raggiungere net-zero emissions entro il 2050, sappiamo di poter aiutare ad accelerare la transizione ai viaggi aerei a basse emissioni di carbonio attraverso collaborazioni come queste, soddisfacendo le esigenze dei nostri clienti e del pianeta”.

AMADEUS DISTRIBUIRA’ I CONTENUTI DI IBERIA E VUELING TRAMITE NDC – Amadeus e IAG hanno collaborato per annunciare il loro impegno a promuovere il travel retail attraverso NDC. Grazie a questo accordo, i contenuti degli operatori IAG – Iberia, Vueling, British Airways e Aer Lingus – saranno resi disponibili a fornitori di viaggi, agenti e aziende attraverso la piattaforma di viaggio Amadeus utilizzando le soluzioni abilitate NDC. I collegamenti NDC con Amadeus da Iberia e British Airways sono previsti per la seconda metà di quest’anno e quelli da Vueling per il 2022. Le informazioni sull’implementazione di Aer Lingus verranno riportate in seguito. Cliff Trotta, responsabile della distribuzione di Iberia, commenta: “Questo accordo rivoluzionario getta le basi per cambiare il nostro settore. È eccezionale sotto molti aspetti: per le agenzie di viaggio significa accesso a tariffe competitive e una suite di prodotti NDC esclusivi; per Amadeus significa una partnership rafforzata e una leadership nello sviluppo di una piattaforma tecnologica multi-source; per Iberia significa innovazione continua incentrata sul cliente con contenuti NDC pionieristici”. Charlotte Dumesnil, Director of Sales, Distribution and Alliances di Vueling, aggiunge: “Lo standard NDC è un’iniziativa chiave per l’evoluzione della distribuzione nel settore del trasporto aereo. Per le agenzie di viaggio, significherà avere accesso a un maggior flusso di informazioni sui nostri voli e proposte commerciali, che aiuteranno ad offrire ai nostri clienti un prodotto adatto alle loro esigenze”. Entrambe le organizzazioni hanno già iniziato a lavorare sull’integrazione dei contenuti IAG NDC in Amadeus Travel Platform.

DELTA E DELOITTE: ACCORDO PER RIDURRE LE CARBON EMISSIONS – Delta e Deloitte fanno un passo avanti verso viaggi d’affari sostenibili, grazie a un sustainable aviation fuel (SAF) agreement che copre una parte dei viaggi d’affari di Deloitte. Deloitte è uno dei primi clienti aziendali di Delta ad acquistare SAF agevolato da Delta. Fa parte dell’impegno di lunga data della compagnia aerea di lavorare con i clienti per raggiungere obiettivi collettivi per il bene maggiore del pianeta. “La continua attenzione di Delta alla sostenibilità, specialmente durante una pandemia che ha gravemente colpito la sua attività, la dice lunga”, ha affermato Joe Ucuzoglu, Deloitte U.S. CEO. “Collaborando con Delta per aumentare l’uso di carburante per aviazione sostenibile, Deloitte è orgogliosa di avere un impatto positivo sulla nostra carbon footprint mentre investe in un futuro più sostenibile”. “Dobbiamo lavorare insieme per un futuro più sostenibile e sano. Questa collaborazione con Deloitte è un esempio di come le aziende possono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi di cui siamo altrettanto appassionati”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “La sostenibilità è fondamentale per ciò che siamo ed è importante per i nostri clienti aziendali, per i quali i viaggi aerei rappresentano una parte significativa della loro carbon footprint”. Per alimentare il suo SAF agreement con Deloitte, Delta ha stipulato un accordo separato di fornitura SAF con Neste, un produttore leader di carburante rinnovabile a basse emissioni per aeromobili.

AUSTRIAN AIRLINES E TIME:MATTERS CELEBRANO IL LORO 100° CARGO FLIGHT – La necessità di forniture di soccorso sotto forma di guanti, maschere e tute, nonchè rapid antigen tests è continuata ininterrottamente dallo scoppio della crisi coronavirus. Per questo motivo, Austrian Airlines ha istituito un ponte aereo verso l’Asia da marzo 2020 per conto degli air cargo experts time:matters, una filiale di Lufthansa Cargo, al fine di trasportare direttamente i materiali protettivi urgentemente necessari a Vienna, Francoforte o Linz. In tal modo, il team di Austrian Airlines ha lavorato a stretto contatto con la filiale locale di time:matters a Vienna. Più di 2.000 tonnellate di aiuti sono stati portati in Europa su circa 100 voli da Xiamen, Shanghai e Penang. Su questi voli sono stati operati i Boeing B767 e 777 di Austrian Airlines con built in seats, nonché i B777 “Prachter”. I sedili dei passeggeri su questi jet vengono temporaneamente rimossi per aumentare i volumi di carico. In occasione del 100° volo cargo operato congiuntamente da Austrian Airlines e time:matters, il converted B777 cargo aircraft (OE-LPA) della compagnia di bandiera austriaca ha ricevuto nei giorni scorsi una livrea speciale dagli esperti di Austrian Technik. La sezione di coda dell’aereo ora mostra il time:matters logo e le scritte per indicare l’anniversary flight decollato da Vienna verso Penang. L’aereo è tornato di nuovo a Vienna il 28 febbraio 2021 trasportando rifornimenti urgenti. Il CEO di Austrian Airlines, Alexis von Hoensbroech, ha affermato: “Sono estremamente contento che siamo in grado di fare qualcosa di buono grazie alla forte partnership con time:matters, soprattutto con il suo team di cargo experts a Vienna. Sulla base del nostro ponte aereo congiunto, possiamo contribuire ad arrestare la diffusione della pandemia”. Alexander Kohnen, time:matters CEO, aggiunge: “Vogliamo intensificare ulteriormente la nostra cooperazione con Austrian Airlines e stiamo lavorando per lanciare ulteriori air cargo routes. Penso che sia fantastico sfruttare questa occasione speciale come base per espandere la nostra collaborazione e fare ulteriori progetti per il futuro”.

PRATT & WHITNEY: L’F100-PW-229 E’ LA SCELTA MIGLIORE PER L’F-15EX – “L’F100-PW-229 è il 4th generation fighter engine più capace e affidabile mai sviluppato”, ha affermato Thomas Prete, vice president, Military Engineering, Pratt & Whitney. Insieme, Pratt & Whitney e il team tecnico dell’USAF sono responsabili della progettazione e dello sviluppo dell’F100-PW-229. I motori F100 di Pratt & Whitney equipaggiano centinaia di F-15 in tutto il mondo e hanno alimentato in esclusiva l’intera flotta operativa di F-15 della U.S. Air Force dal 1972. L’F100-PW-229 è pienamente in grado di integrarsi con l’F-15EX, la nuova variante dell’USAF fighter che sostituirà l’F-15C/D con capacità avanzate. Pratt & Whitney sta sostenendo il motivo per cui il motore F100 è la scelta migliore per l’F-15EX. “Il motore F100-PW-229 è il culmine di quasi 50 anni di miglioramenti del prodotto basati sull’esperienza sul campo e sulle tecnologie a cascata dei più recenti fighter engines”, afferma Kevin Rich, associate director, Weapons System Integration, Pratt & Whitney, che ha lavorato come responsabile del programma F100. Il motore F100-PW-229 alimenta l’F-15E Strike Eagle, che è una variante successiva dell’originale caccia da superiorità aerea F-15A, e utilizza questa tecnologia per abilitare un multi-role, air-to-ground fighter. “I piloti stessi dicono che l’F100-229 ha quel qualcosa in più. I piloti ci hanno detto che l’F100-229 offre una maggiore military power thrust e rapid throttle transient response nel combat flight envelope”, ha detto Prete. Anche i comprovati costi di mantenimento inferiori, le sustainment performance e la commonality sono fattori di differenziazione per l’F100-PW-229.

QATAR AIRWAYS E QATAR DUTY FREE SPONSORIZZANO IL QATAR TOTAL OPEN 2021 – Qatar Airways e Qatar Duty Free (QDF) sponsorizzano il Qatar Total Open 2021 Tennis Tournament presso il Khalifa International Tennis and Squash Complex di Doha. Il torneo inizia oggi e si concluderà sabato 6 marzo. Salam Al Shawa, Qatar Airways Senior Vice-President Marketing and Corporate Communications, ha dichiarato: “Il tennis è una delle pietre angolari del calendario sportivo annuale del Qatar e non vediamo l’ora di accogliere queste giocatrici di livello mondiale a Doha. Il tennis femminile è parte integrante dell’ampio portafoglio di sponsorizzazioni sportive di Qatar Airways, con l’obiettivo dichiarato di rendere la nazione un hub per lo sport in tutta la regione e in tutto il mondo”. Thabet Musleh, Qatar Duty Free Vice President Operations, ha dichiarato: “Qatar Duty Free sponsorizza il Qatar Total Open Tennis Tournament dal 2012 e siamo orgogliosi di essere ancora una volta un partner chiave di uno degli eventi sportivi annuali di fama mondiale a Doha”. Il torneo vedrà la partecipazione di 32 giocatrici. Qatar Airways sponsorizza e supporta atleti di alto livello come Ons Jabeur, highest ranked Arab player nella storia del WTA e Qatar Total Open wildcard. In qualità di partner ufficiale della FIFA, Qatar Airways ha sponsorizzato eventi come le edizioni 2019 e 2020 della FIFA Club World Cup™ e sponsorizzerà la FIFA World Cup Qatar 2022™. La compagnia aerea è stata inoltre recentemente annunciata come official airline sponsor per UEFA Euro 2020™. La compagnia aerea sponsorizza anche alcune delle più grandi squadre di calcio del mondo tra cui Paris Saint-Germain, AS Roma, Boca Juniors, FC Bayern München, K.A.S. Eupen e Al Sadd SC.

DELTA ESAMINA SALUTE E SICUREZZA DELLE TRAINING FACILITIES – Delta e Mayo Clinic hanno collaborato sin dai primi giorni della pandemia COVID-19 riguardo le strategie di pulizia e le tattiche operative per ridurre la trasmissione del virus. All’inizio di febbraio, un team della Mayo Clinic ha visitato la sede centrale di Delta ad Atlanta per esaminare un altro aspetto del lavoro della compagnia aerea: flight attendant and pilot training. “I nostri partner della Mayo Clinic sono venuti per dare un’occhiata al nostro training center – i nostri spazi, i nostri training devices e le nostre politiche e procedure – per aiutarci a rendere l’esperienza di formazione ancora più sicura di quanto non sia oggi”, ha affermato Johnathan Cunningham, General Manager – In-Flight Service Learning Strategy. Il team ha anche visitato le Flight Operations pilot training facilities, dove hanno osservato aule, sale riunioni e persino un volo da Portland a Seattle in un simulatore 757. Sulla base delle precedenti raccomandazioni della Mayo Clinic a seguito di una simulazione osservata del servizio di bordo di Delta, la compagnia aerea ha anche lanciato modifiche al servizio per semplificare ulteriormente le procedure a bordo e ridurre al minimo il già basso rischio di esposizione al COVID-19 in volo. Delta e Mayo Clinic hanno lanciato una partnership nel giugno 2020 e hanno lavorato a stretto contatto per rivedere e migliorare i protocolli di salute e sicurezza. A gennaio, l’ex Chief Value Officer della Mayo Clinic, il dottor Henry Ting, è entrato a far parte di Delta come primo Chief Health Officer della compagnia.

QANTAS VOLA SU GRIFFITH – QantasLink aggiunge oggi Griffith alla sua mappa, operando voli diretti da Sydney per la prima volta, per soddisfare la crescente domanda di viaggi all’interno dell’Australia. Il volo inaugurale, QF2121, è arrivato a Griffith da Sydney a mezzogiorno, con le imprese locali e i leader della comunità che hanno accolto l’arrivo dell’aereo. Il servizio opererà quotidianamente con l’aereo turboelica Q300 da 50 posti della compagnia aerea, aggiungendo più di 700 posti sulla rotta ogni settimana. Parlando da Griffith per celebrare il volo inaugurale, il CEO di QantasLink John Gissing ha affermato: “In qualità di vettore nazionale, abbiamo un ruolo importante da svolgere nel guidare il turismo e sostenere l’industria nella sua ripresa dal COVID-19. Sappiamo che gli australiani vogliono viaggiare, quindi abbiamo cercato opportunità per supportare nuove rotte dove c’è domanda, contribuendo a fornire una spinta per le imprese locali. Questa è la prima volta che il canguro volante vola su Griffith. Questo servizio offrirà ai locali una scelta più ampia e tariffe competitive. Riteniamo che i nostri clienti apprezzeranno i vantaggi del nostro servizio premium, inclusi cibo e bevande gratuiti, bagagli e accesso alla lounge prima di partire”. Qantas sta anche lanciando oggi una nuova rotta regionale da Melbourne a Merimbula. Dall’inizio del COVID-19, Qantas Group ha annunciato o iniziato a operare 26 nuove rotte attraverso l’Australia, riflettendo i nuovi modelli della domanda di viaggio.

IATA: KAMIL AL-AWADHI ASSUME LA SUA POSIZIONE – Kamil Al-Awadhi, il nuovo International Air Transport Association’s (IATA) Regional Vice President for Africa and the Middle East (AME), ha assunto la sua posizione oggi. “Questo è il momento più impegnativo per il trasporto aereo, in AME e in tutto il mondo. La priorità assoluta è ricollegare il mondo quando i governi saranno in grado di riaprire in sicurezza i confini senza restrizioni di viaggio. L’azione immediata è sostenere i governi nella definizione di parametri di riferimento e piani per una ripresa ordinata del servizio. La crisi ha anche rafforzato la nostra determinazione ad affrontare alcune questioni importanti: la riduzione delle emissioni, la modernizzazione del processo e la riforma della gestione del traffico aereo. Sotto la mia sorveglianza, IATA continuerà a essere una forza trainante per un settore dell’aviazione sicuro, affidabile e sostenibile. Collegando persone e imprese, l’aviazione è un catalizzatore della prosperità in tutta la regione”, ha affermato Al-Awadhi. Al-Awadhi guiderà le attività IATA in tutta l’AME dai suoi uffici regionali ad Amman, in Giordania. Succede a Muhammad Albakri, che è stato nominato IATA’s Senior Vice President for Customer, Financial and Digital Services.