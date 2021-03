Più spazio e privacy nell’Economy Class di Emirates grazie alla possibilità di acquistare i posti vuoti adiacenti

I clienti dell’Economy Class di Emirates possono ora usufruire di ancora più spazio e privacy a bordo, grazie alla possibilità di acquistare fino a tre posti vuoti adiacenti al proprio.

Questi posti saranno messi a disposizione dei clienti di Economy Class che hanno una prenotazione confermata. La possibilità di acquistare i posti vuoti è soggetta a disponibilità e, pertanto, non sarà possibile prenotare questi in anticipo. Sarà possibile acquistare i posti vuoti eventualmente disponibili direttamente in aeroporto presso il banco del check-in, prima della partenza. I costi variano da 55 a 165 dollari per posto vuoto, più le tasse applicabili a seconda del tipo di volo.

Emirates ha introdotto questa possibilità sulla base del feedback dei clienti, al fine di soddisfare le esigenze dei viaggiatori che cercano privacy e spazio extra pur volando in Economy Class. Tra questi, ad esempio, le coppie che desiderano avere per loro l’intera fila (con un massimo di tre posti nella stessa fila), i genitori che viaggiano con neonati in fase di allattamento, o coloro che vogliono semplicemente maggiore spazio per motivi legati alla pandemia.

Oltre a questa nuova offerta, Emirates mette a disposizione dei clienti di Economy Class anche una serie di opzioni per i posti a sedere, per consentire loro di scegliere il posto preferito in base alle esigenze di viaggio:

Sedili con spazio extra per le gambe: posti nelle file adiacenti all’uscita che offrono spazio aggiuntivo, ma soggetti a requisiti di sicurezza.

Sedili gemelli: posti in una fila da due sedili situati nella parte posteriore dei Boeing 777 e sul ponte superiore degli Airbus A380 con configurazione a 2 classi.

Posti preferenziali: posti presenti nella prima sezione della classe Economy e sul ponte superiore degli A380 con configurazione a 2 classi.

Posti regolari: tutti gli altri posti dell’Economy Class.

Queste opzioni di posto, disponibili sul sito Emirates.com, presso i contact center di Emirates, nell’area check-in dell’aeroporto, a bordo e attraverso le agenzie di viaggio partner, sono disponibili gratuitamente o a pagamento, a seconda del livello di appartenenza del cliente al programma Emirates Skywards, del tipo di tariffa, dell’orario di partenza o di altre esigenze particolari.

Emirates ha anche introdotto sconti sulle tariffe per il bagaglio in eccesso, per aiutare i clienti che devono effettuare viaggi essenziali a portare a casa ciò di cui hanno più bisogno. Gli sconti, che vanno dal 35% al 60% sulle normali tariffe a seconda del settore, possono essere prenotati e pagati in anticipo fino a 4 ore prima della partenza del volo tramite emirates.com, attraverso i contact center o presso un ufficio vendite Emirates.

I clienti Emirates che volano per motivi essenziali possono viaggiare con la certezza di essere protetti dalle misure per la salute e la sicurezza attive in ogni singola fase del viaggio. La Compagnia aerea ha inoltre recentemente introdotto tecnologie contactless per facilitare le operazioni dei clienti presso l’aeroporto di Dubai.

Emirates continua ad essere al vertice del settore grazie ai prodotti e servizi innovativi messi a disposizione dei viaggiatori, al fine di soddisfare le loro esigenze durante questo periodo dinamico e particolare. Tra questi, una policy flessibile di prenotazione e una copertura assicurativa multi-rischio. Al contempo, Emirates sta aiutando i propri clienti, membri del programma fedeltà Skywards, a mantenere il proprio status e conservare le Miglia accumulate, e sta mantenendo il proprio impegno di onorare i rimborsi.

La compagnia aerea fornisce le ultime informazioni in merito al COVID-19 presso il proprio hub dedicato, dove è possibile consultare anche i requisiti di ingresso, le restrizioni di viaggio e tutte le iniziative volte a garantire il benessere dei viaggiatori.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)