Jazz Aviation diventerà l’unico operatore degli Air Canada Express flights

Air Canada ha annunciato oggi un accordo per modificare il Capacity Purchase Agreement (CPA) con Jazz Aviation LP, una consociata interamente controllata di Chorus Aviation Inc., in base alla quale Jazz attualmente opera alcuni regional Air Canada Express flights.

Attraverso l’accordo rivisto, Air Canada trasferirà le operazioni della sua flotta Embraer E175 a Jazz da Sky Regional e Jazz diventerà l’unico operatore degli Air Canada Express services. Le revisioni al CPA sono soggette al raggiungimento di un accordo da parte di Jazz con l’Air Line Pilots Association, International. Se questa condizione è soddisfatta, il CPA sarà modificato su base retroattiva al 1° gennaio 2021.

“Air Canada sta consolidando i suoi voli regionali con Jazz in risposta al continuo e devastante impatto del COVID-19 sull’industria aerea. Questo necessario riallineamento dei nostri servizi regionali aiuterà Air Canada a raggiungere l’efficienza e a ridurre costs and cash burn, consolidando le sue regional operations con un provider. Inoltre, razionalizzando la regional fleet, questo accordo consentirà anche ad Air Canada di operare in modo più competitivo con un single provider al ritorno del traffico a seguito della pandemia”, ha affermato Richard Steer, Senior Vice President, Operations and Express Carriers.

“Sky Regional ha fornito un servizio eccellente ad Air Canada e ai suoi passeggeri negli ultimi dieci anni, con un safety record impeccabile ed eccellenti time performance and cost management. Ringraziamo Sky e tutti i suoi dipendenti per il loro impegno, la dedizione e la preziosa collaborazione”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada.

Come risultato delle revisioni del CPA e del consolidamento del regional flying, Air Canada prevede di realizzare riduzioni dei costi di 400 milioni di dollari nel periodo di 15 anni del contratto (43 milioni di dollari all’anno fino al 2026 e 18 milioni di dollari all’anno successivamente). Ciò comprende: aumentare la certezza dei costi a breve termine grazie alla flotta combinata sotto un unico operatore; riduzione delle regional flying compensation complessive di Air Canada; creazione di risparmi sui costi operativi correlati.

Inoltre, il CPA rivisto ridurrà la futura spesa in conto capitale contrattuale e i costi di leasing attraverso una restructured CPA fleet, evitando una stima di 193 milioni di dollari di spese in conto capitale future.

(Ufficio Stampa Air Canada)