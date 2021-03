Il Boeing Loyal Wingman Uncrewed Aircraft completa il primo volo

Boeing Australia e la Royal Australian Air Force (RAAF) hanno completato con successo il first test flight del Loyal Wingman uncrewed aircraft.

Il volo del primo aereo militare progettato e prodotto in Australia in oltre 50 anni è stato eseguito sotto la supervisione di un Boeing test pilot che ha monitorato l’aereo da una ground control station presso il Woomera Range Complex.

“Il primo volo del Loyal Wingman è un passo importante in questo progetto a lungo termine e significativo per l’Air Force e Boeing Australia, siamo entusiasti di far parte del test di successo”, ha affermato l’Air Vice-Marshal Cath Roberts, RAAF Head of Air Force Capability. “Il progetto Loyal Wingman è un pathfinder per l’integrazione di sistemi autonomi e intelligenza artificiale per creare team intelligenti uomo-macchina. Attraverso questo progetto stiamo imparando come integrare queste nuove capacità per completare ed estendere l’air combat e altre missioni”.

A seguito di una serie di taxi tests che hanno convalidato ground handling, navigation and control, pilot interface, l’aereo ha completato con successo un decollo, prima di volare su una rotta predeterminata a diverse velocità e altitudini, per verificare la funzionalità di volo e dimostrare le performance dell’Airpower Teaming System design.

“Boeing e l’Australia stanno sperimentando fully integrated combat operations con crewed and uncrewed aircraft”, afferma Leanne Caret, Boeing Defense, Space & Security President and CEO. “Siamo onorati di aprire questa parte del futuro dell’aviazione con la Royal Australian Air Force e non vediamo l’ora di mostrare agli altri come anche loro potrebbero trarre vantaggio dalle nostre loyal wingman capabilities”.

Con il supporto di oltre 35 team industriali australiani e sfruttando i processi innovativi di Boeing, comprese le tecniche di ingegneria basate su modelli, come un digital twin per digitally flight-test missions, il team è stato in grado di produrre l’aereo e passare dalla progettazione al volo in tre anni.

Questo primo Loyal Wingman aircraft funge da base per il Boeing Airpower Teaming System, in fase di sviluppo per vari clienti della difesa globale. L’aereo volerà insieme ad altre piattaforme, utilizzando l’intelligenza artificiale per collaborare con le risorse esistenti con equipaggio e senza equipaggio, per completare le capacità della missione.

Ulteriori velivoli Loyal Wingman sono attualmente in fase di sviluppo, con piani per teaming flights previsti per la fine dell’anno.

Boeing Australia accoglie con favore l’annuncio da parte del governo australiano di co-sviluppare altri tre velivoli Loyal Wingman per far avanzare l’air-teaming vehicle, payloads and associated support and training capabilities.

L’accordo aumenterà la capacità di produzione del velivolo a sei aeromobili per la Royal Australian Air Force e ha un valore di 115 milioni di dollari in tre anni. Il Loyal Wingman è il primo aereo da combattimento militare progettato, ingegnerizzato e prodotto in Australia in più di 50 anni.

“I continui investimenti del governo australiano nell’innovativo programma Loyal Wingman creeranno posti di lavoro e opportunità per oltre 35 fornitori australiani e piccole imprese, tra cui BAE Systems Australia, RUAG Australia, AME Systems e Ferra Engineering”, ha affermato Brendan Nelson, president of Boeing Australia, New Zealand & South Pacific.

Il contratto supporterà la maturazione della progettazione dell’aeromobile, l’evoluzione dei payload attuali e futuri e creerà il sistema di supporto per l’aereo in esercizio. Farà inoltre avanzare gli Airpower Teaming System advanced concepts attraverso test e dimostrazioni digitali.

“Oltre a far progredire la progettazione di air vehicle design and support system, svilupperemo ulteriormente l’aircraft’s mission system, comprese advanced AI decision-making capabilities and new payloads”, afferma Shane Arnott, program director of the Boeing Airpower Teaming System.

“La continua digital engineering e i live testing notevolmente ampliati del sistema forniranno a RAAF e Boeing la capacità di portare insieme il concetto al livello successivo, attività che sono fondamentali per noi per capire rapidamente come l’Airpower Teaming System può essere impiegato nel future battlespace”.

Per ulteriori informazioni sul Boeing Airpower Teaming System, visitare https://www.boeing.com/defense/airpower-teaming-system/.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Tim Standing – Boeing)