IATA: la domanda passeggeri a gennaio cala ulteriormente

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che il traffico passeggeri è diminuito a gennaio 2021, sia rispetto ai livelli pre-COVID (gennaio 2019) sia rispetto al mese immediatamente precedente (dicembre 2020).

Perché i confronti tra i risultati mensili del 2021 e del 2020 sono distorti dall’impatto straordinario di COVID-19, se non diversamente specificato tutti i confronti si riferiscono a gennaio 2019, che ha seguito un modello di domanda normale.

– La domanda totale a gennaio 2021 (misurata in revenue passenger kilometers o RPK) è diminuita del 72,0% rispetto a gennaio 2019. Questo è stato peggio del calo del 69,7% anno su anno registrato a dicembre 2020.

– La total domestic demand è scesa del 47,4% rispetto ai livelli pre-crisi (gennaio 2019). A dicembre è diminuita del 42,9% rispetto all’anno precedente. Questo indebolimento è in gran parte dovuto a controlli più severi sui viaggi interni in Cina durante il periodo delle vacanze del capodanno lunare.

– La international passenger demand a gennaio è stata dell’85,6% inferiore rispetto a gennaio 2019, un ulteriore calo rispetto al calo dell’85,3% anno su anno registrato a dicembre.

“Il 2021 inizia peggio del 2020 terminato e questo la dice lunga. Anche se i programmi di vaccinazione aumentano, le nuove varianti COVID stanno portando i governi ad aumentare le restrizioni di viaggio. L’incertezza sulla durata di queste restrizioni ha anche un impatto sui viaggi futuri. Le prenotazioni anticipate a febbraio di quest’anno per la stagione estiva dei viaggi nell’emisfero settentrionale sono state inferiori del 78% rispetto ai livelli di febbraio 2019″, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

International Passenger Markets

Il traffico di gennaio delle compagnie aeree dell’Asia-Pacifico è crollato del 94,6% rispetto allo stesso periodo del 2019, praticamente invariato rispetto al calo del 94,4% registrato a dicembre 2020 rispetto a un anno fa. La regione ha continuato a soffrire per il settimo mese consecutivo dei cali di traffico più vertiginosi. La capacità è scesa dell’86,5% e il load factor è sceso di 49,4 punti percentuali, al 32,6%, di gran lunga il più basso tra le regioni.

I vettori europei hanno registrato un calo del traffico dell’83,2% a gennaio rispetto a gennaio 2019, peggiorato da un calo dell’82,6% a dicembre rispetto allo stesso mese del 2019. La capacità è scesa del 73,6% e il load factor è sceso di 29,2 punti percentuali, al 51,4%.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno visto la domanda precipitare dell’82,3% a gennaio rispetto a gennaio 2019, sostanzialmente invariata da un calo dell’82,6% a dicembre rispetto a un anno fa. La capacità è diminuita del 67,6% e il load factor è sceso di 33,9 punti percentuali, al 40,8%.

Il traffico di gennaio dei vettori nordamericani è diminuito del 79,0% rispetto allo stesso periodo del 2019, in lieve aumento rispetto al 79,5% di dicembre di anno in anno. La capacità è diminuita del 60,5% e il load factor è sceso di 37,8 punti percentuali, al 42,9%.

Le compagnie aeree dell’America Latina hanno registrato un calo della domanda del 78,5% a gennaio, rispetto allo stesso mese del 2019, peggiorato da un calo del 76,2% a dicembre di anno in anno. La capacità di gennaio è diminuita del 67,9% rispetto a gennaio 2019 e il load factor è sceso di 27,2 punti percentuali, al 55,3%, il più alto tra le regioni per il quarto mese consecutivo.

Il traffico delle compagnie aeree africane è sceso del 66,1% a gennaio, un miglioramento modesto rispetto al calo del 68,8% registrato a dicembre rispetto a un anno fa. La capacità di gennaio si è contratta del 54,2% rispetto a gennaio 2019 e il load factor è sceso di 18,4 punti percentuali, al 52,3%.

Domestic Passenger Markets

Il traffico domestico della Cina è diminuito del 33,9% a gennaio rispetto a gennaio 2019, drammaticamente peggiorato rispetto al calo dell’8,5% anno su anno di dicembre. La caduta è dovuta a controlli del traffico più severi in vista del periodo delle vacanze del capodanno lunare in mezzo a diversi focolai di COVID-19 localizzati.

Il traffico domestico della Russia, al contrario, è aumentato del 5,5% rispetto a gennaio 2019, un’inversione di tendenza rispetto al calo del 12,0% anno su anno di dicembre rispetto allo stesso mese del 2019. È stato guidato da un calo dei casi di COVID-19 da un picco alla fine di dicembre e dalle festività nazionali nella prima settimana del mese.

“Dire che il 2021 non è iniziato bene è un eufemismo. Le prospettive finanziarie per l’anno stanno peggiorando poiché i governi inaspriscono le restrizioni sui viaggi. Ora ci aspettiamo che il settore brucerà $75- $ 95miliardi in contanti quest’anno, piuttosto che rendere la liquidità positiva nel quarto trimestre, come si pensava in precedenza. Questo non è qualcosa che l’industria sarà in grado di sopportare senza ulteriori misure di soccorso da parte dei governi. Una maggiore capacità di test e distribuzione di vaccini sono le chiavi per i governi per sbloccare l’attività economica, compresi i viaggi. È fondamentale che i governi costruiscano e condividano i loro piani di riavvio insieme ai benchmark che li guideranno. Ciò consentirà all’industria di essere pronta a stimolare la ripresa senza inutili ritardi”, ha affermato de Juniac.

Sono urgentemente necessari standard globali per registrare in modo sicuro i dati di test e vaccinazioni in formati che saranno riconosciuti a livello internazionale. “Questi saranno fondamentali per riavviare i viaggi internazionali se i governi continueranno a richiedere test verificati o dati di vaccinazione. IATA lancerà presto IATA Travel Pass, per aiutare i viaggiatori e i governi a gestire le credenziali di salute digitale. Ma il pieno vantaggio di IATA Travel Pass non può essere realizzato fino a quando i governi non concordano gli standard per le informazioni che desiderano”, ha affermato de Juniac.

(Ufficio Stampa IATA)