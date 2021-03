ITA – Italia Trasporto Aereo: il Cda si riunisce per aggiornamenti sul processo di pianificazione

Il Cda di ITA Spa si è riunito oggi a Roma per una sessione di aggiornamento sul processo di pianificazione che, come anticipato nella precedente seduta, è via via in completamento sulla base di tre fattori chiave:

– L’evoluzione del dialogo istituzionale, delle relative scadenze e delle implicazioni sulla struttura con cui ITA sarà autorizzata ad operare.

– L’aggiornamento delle proiezioni del traffico aereo atteso per i prossimi trimestri.

– Le modalità e i tempi con cui Alitalia in Amministrazione Straordinaria gestirà il processo di dismissione dei suoi asset.

È stato anche illustrato un primo schema di pianificazione a cui il management sta lavorando per impostare l’avvio della fase operativa, una volta concluso il dialogo istituzionale, anche con le istituzioni eurounitarie, che ne determinerà tempi e modalità.

Il Cda ha infine provveduto al completamento di alcuni processi di governance quali l’approvazione del regolamento del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Dirigente Preposto nella persona del dott. Roberto Carassai, Chief Financial Officer di ITA.

