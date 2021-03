IATA: la domanda cargo di gennaio torna ai livelli pre-COVID

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati di gennaio 2021 per i global air cargo markets, che mostrano che la air cargo demand è tornata ai livelli pre-COVID (gennaio 2019) per la prima volta dall’inizio della crisi. Anche la domanda di gennaio ha mostrato una forte crescita di mese in mese rispetto ai livelli di dicembre 2020.

Poiché i confronti tra i risultati mensili del 2021 e del 2020 sono distorti dall’impatto straordinario del COVID-19, se non diversamente specificato, tutti i confronti da seguire si riferiscono a gennaio 2019, che ha seguito un modello di domanda normale.

– La global demand, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata dell’1,1% rispetto a gennaio 2019 e del 3% rispetto a dicembre 2020. Tutte le regioni hanno registrato un miglioramento su base mensile della air cargo demand e il Nord America e L’Africa sono quelli che hanno ottenuto i risultati migliori.

– La ripresa della global capacity, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), è stata invertita a causa di nuovi tagli di capacità sul lato passeggeri. La capacità è diminuita del 19,5% rispetto a gennaio 2019 ed è diminuita del 5% rispetto a dicembre 2020, il primo calo mensile da aprile 2020.

– Il contesto operativo rimane favorevole per gli air cargo volumes.

“L’air cargo traffic è tornato ai livelli pre-crisi e questa è una buona notizia tanto necessaria per l’economia globale. Tuttavia, sebbene vi sia una forte domanda per la spedizioni di merci, la nostra capacità è limitata dalla carenza di belly capacity normalmente fornita dagli aerei passeggeri. Questo dovrebbe essere un segno per i governi che hanno bisogno di condividere i loro piani per il riavvio, in modo che il settore abbia chiarezza in termini di quanto presto sarà possibile portare più capacità. In tempi normali, un terzo del commercio mondiale in valore si muove per via aerea. Questo commercio di alto valore è vitale per aiutare a ripristinare le economie danneggiate dal COVID, per non parlare del ruolo fondamentale che l’air cargo svolge nella distribuzione di vaccini salvavita, che deve continuare nel prossimo futuro”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno visto la domanda di international air cargo diminuire del 3,2% nel gennaio 2021 rispetto allo stesso mese del 2019. Si tratta di un miglioramento rispetto al calo del 4,0% nel dicembre 2020. La capacità internazionale è rimasta limitata nella regione, in calo del 27,0% rispetto a gennaio 2019, in peggioramento rispetto al calo del 26,2% anno su anno registrato a dicembre. Le compagnie aeree della regione hanno riportato il cargo load factor internazionale più elevato, con il 74,0%.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento dell’8,5% della domanda internazionale a gennaio rispetto a gennaio 2019, superando di gran lunga il guadagno del 4,4% a dicembre 2020 rispetto a dicembre 2019. L’attività economica negli Stati Uniti continua a riprendersi e i suoi PMI manifatturieri di gennaio hanno raggiunto un livello record, indicando un ambiente imprenditoriale favorevole per l’air cargo. La capacità internazionale è diminuita dell’8,5% rispetto a gennaio 2019. A dicembre 2020, la capacità è diminuita del 12,8% rispetto allo stesso mese del 2019.

L’international cargo demand dei vettori europei è diminuita dello 0,6% a gennaio rispetto allo stesso mese del 2019. Si tratta di un miglioramento rispetto al calo del 5,6% a dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo di un anno fa. La capacità internazionale è diminuita del 19,5%, un peggioramento rispetto al calo del 18,4% anno su anno registrato a dicembre.

I vettori del Medio Oriente hanno registrato un aumento del 6,0% degli international cargo volumes a gennaio rispetto a gennaio 2019, un’accelerazione rispetto al guadagno del 2,4% anno su anno registrato a dicembre rispetto a dicembre 2019. Delle principali rotte internazionali della regione, Medio Oriente-Asia e Medio Oriente-Nord America hanno fornito il supporto più significativo. La capacità di gennaio è diminuita del 17,3% rispetto allo stesso mese del 2019. Si tratta di una leggera riduzione rispetto al calo del 18,2% registrato a dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

I vettori latinoamericani hanno registrato un calo del 16,1% dei volumi di merci internazionali a gennaio rispetto allo stesso periodo del 2019, che rappresenta un miglioramento rispetto al calo del 19,0% di dicembre 2020 rispetto a un anno fa. I fattori trainanti della air cargo demand in America Latina rimangono relativamente meno favorevoli rispetto alle altre regioni. La capacità internazionale è diminuita del 37,0% rispetto a gennaio 2019, sostanzialmente invariata rispetto al calo del 36,7% anno su anno registrato a dicembre 2020.

La cargo demand delle compagnie aeree africane è aumentata del 22,4% rispetto allo stesso mese del 2019, eclissando l’aumento del 6,3% anno su anno per dicembre 2020. La forte espansione sulle rotte commerciali Asia-Africa ha contribuito alla forte crescita. La capacità internazionale di gennaio è diminuita del 9,1% rispetto a gennaio 2019, ridotta rispetto al calo di capacità del 17,8% registrato a dicembre 2020 rispetto a dicembre 2019.

(Ufficio Stampa IATA)