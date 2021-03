Lufthansa Technik: Wizz Air diventa il primo cliente della AVIATAR Technical Logbook solution

Wizz Air diventa il primo cliente della Technical Logbook solution of AVIATAR. Attraverso la soluzione appena introdotta, Wizz Air sostituirà il processo manuale e cartaceo di acquisizione dei problemi tecnici durante il volo / a terra e implementerà la digital pilot-to-maintenance collaboration application. AVIATAR Technical Logbook offre blocchi di testo precompilati e maschere di input automatizzate per acquisire i problemi tecnici del velivolo durante il volo e a terra. Sostituisce quindi le lunghe registrazioni manuali nei libri cartacei e migliora la qualità dei dati e la trasparenza.

La nuova soluzione funziona con qualsiasi dispositivo hardware (ad esempio tablet, smartphone o computer desktop) e fornisce ai piloti l’accesso allo stato del velivolo ovunque e in qualsiasi momento. Offre anche processi di backup in caso di problemi di connettività. La disponibilità dei dati in tempo reale, direttamente collegata al M&E system (maintenance and engineering system), garantisce la manutenzione all’arrivo e consente una seemless pilot-to-maintenance collaboration, con conseguente riduzione dei tempi e dei costi. Inoltre, la struttura dei dati standardizzata aiuta le compagnie aeree a ottenere informazioni su trend analytics.

Julia Brix, Head of Technical Services at Wizz Air, ha dichiarato: “Seguendo il nostro obiettivo di diventare una paperless airline e di ridurre ulteriormente la nostra impronta ambientale in modo significativo, siamo entusiasti di diventare Launch Customer della AVIATAR’s Technical Logbook solution, in collaborazione con Lufthansa Technik. L’AVIATAR’s Technical Logbook aiuterà Wizz Air a raggiungere tali obiettivi introducendo un full paperless cockpit per i nostri equipaggi e anche per la manutenzione. Grazie alla sua piena integrazione con AMOS, il che significa anche live feed con MOC (Maintenance Operations Center) e OCC (Operations Control Center), la soluzione migliorerà ulteriormente le performance tecniche e operative di Wizz Air”.

“Soprattutto durante questi tempi difficili per l’industria aeronautica, il nostro obiettivo è aiutare i nostri clienti a migliorare i loro processi digitalmente, con nuove soluzioni su AVIATAR. La modular Technical Logbook application aiuterà il nostro partner di lunga data Wizz Air non solo a trarre vantaggio da guadagni in termini di efficienza, ma gli consentirà anche di accedere a un nuovo pool of real-time operational data. Siamo orgogliosi di lavorare insieme a Wizz Air verso nuovi predictive use cases and health management features, che sfruttano questi dati”, ha affermato Philip Mende, Vice President Digital Fleet Solutions at Lufthansa Technik.

Lanciata nel 2017, AVIATAR è la piattaforma indipendente per prodotti e servizi digitali sviluppata da Lufthansa Technik. La piattaforma offre ai suoi utenti prodotti digitali che vanno da predictive maintenance ad automated fulfilment solutions. AVIATAR combina fleet management solutions, data science and engineering expertise, per fornire una gamma completa di integrated digital services and products per airlines, MRO companies, OEM and lessors, che si integrano perfettamente con l’aspetto fisico in TechOps e oltre.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Technik)