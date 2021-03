Bombardier e Aston Martin annunciano l’intenzione di collaborare

Aston Martin e Bombardier, due marchi iconici, hanno firmato una lettera di intenti per collaborare a custom design services per i business jet Bombardier.

La collaborazione darebbe ai clienti l’opportunità di un’esperienza di design davvero unica, con l’incontro delle migliori menti creative delle luxury automotive and private jet industries.

“I clienti più esigenti di Bombardier si aspettano l’approccio senza compromessi dell’azienda al design, alle performance e all’affidabilità a tutti i livelli del nostro portafoglio”, ha affermato Peter Likoray, Senior Vice President, Sales and Marketing, New Aircraft, Bombardier. “Saremmo orgogliosi di aggiungere un nuovo aspetto a questa esperienza che incanala l’approccio estetico distinto di Aston Martin”.

Aston Martin e Bombardier sono noti per la creazione di capolavori di ingegneria in cui lo stile non passa mai in secondo piano. Questo desiderio di collaborare riflette una spinta comune all’innovazione e apre nuove possibilità per la cabin experience a bordo dei Challenger and Global business jets di Bombardier.

“Aston Martin ha una serie altamente raffinata di principi di progettazione automobilistica, guidati dall’applicazione meticolosa di proporzioni, artigianato e innovazione tecnica”, ha affermato Marek Reichman, Aston Martin Vice President and Chief Creative Officer. “I clienti di Bombardier condividono il desiderio di contemporary design statements unici. Siamo davvero entusiasti della prospettiva di collaborare con il team di progettazione di Bombardier per riunire le nostre rispettive competenze di progettazione. Gli aerei Challenger e Global ci daranno l’opportunità di portare l’Aston Martin design a nuovi livelli”.

“Le pluripremiate cabine dei business jet di Bombardier offrono spaziosità, produttività e comfort per un’esperienza impareggiabile, ulteriormente migliorata da un volo fluido. Le innovazioni della cabina come la Nuage seating collection e il sofisticato Pur Air system evidenziano l’impegno incessante di Bombardier per il comfort e il benessere dei passeggeri.

Il rinnovato portafoglio di long-range, large-cabin Global aircraft ha ottenuto riconoscimenti per il design, tra cui l’International Yacht & Aviation Awards per la collezione di sedili Nuage e il prestigioso Red Dot award for product design per il Global 7500 aircraft. La piattaforma Challenger più venduta di Bombardier è la top choice tra i principali corporate flight departments and charter operators in tutto il mondo”, conclude Bombardier.

