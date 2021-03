News Brevi – 04.03.2021

DELTA: STUDIO DI GEORGIA TECH SULLA QUALITA’ DELL’ARIA A BORDO – Le cabine degli aerei in volo hanno i livelli più bassi di minuscole particelle di aerosol rispetto ad altri spazi interni come negozi, ristoranti e uffici, secondo un nuovo studio di Georgia Tech recentemente pubblicato online dalla rivista Indoor Air. Condotto nel luglio 2020, lo studio ha misurato il numero e la concentrazione di particelle fini nell’aria in una varietà di luoghi, inclusa l’aria a bordo di 19 aerei commerciali Delta in altitudine e in altri spazi interni. I dati hanno mostrato che l’aria in volo è molte volte più pulita dell’aria campionata in altri luoghi interni. Mantenere l’aria pulita e sicura durante il volo è uno degli strati di protezione più fondamentali che Delta mira a fornire ai clienti e dipendenti. La compagnia assicura aria pulita a bordo sostituendo i filtri HEPA di livello industriale due volte più spesso di quanto raccomandato. “Volevamo sottolineare quanto sia importante avere high ventilation rate and clean air supply per ridurre la concentrazione di particelle negli spazi interni”, ha detto Nga Lee (Sally) Ng, associate professor at the Georgia Institute of Technology. “La cabina in volo aveva la più bassa particle mass and particle number concentration”. Si ritiene che lo studio, supportato da Delta, sia il primo a misurare sia la massa che il numero di particelle nei voli commerciali e in un’ampia gamma di spazi interni. “Mantenere l’aria pulita e sicura durante il volo è uno degli strati fondamentali di protezione che Delta mira a fornire ai nostri clienti e dipendenti”, ha affermato Jonathan Litzenberger, Managing Director, Global Cleanliness Strategy, Delta. “Lavoriamo sempre per comprendere meglio l’ambiente di viaggio e confermare che le misure che stiamo implementando funzionino”. Attraverso Delta CareStandard, Delta ha messo in atto più di 100 livelli di protezione per garantire un’esperienza di viaggio sicura.

SAAB PUBBLICA IL SUO ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT 2020 – SAAB informa: “Nella relazione annuale e sulla sostenibilità per il 2020, è stata posta maggiore attenzione per mostrare lo scopo e il ruolo di Saab nella società e come l’azienda mira a creare maggiore valore per tutti i suoi stakeholder. Ciò avverrà attuando la nostra strategia in combinazione con continui investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione, eccellenza del portafoglio, presenza accelerata nei mercati strategici e guidando un’agenda di sostenibilità attiva”. “Saab è in un viaggio di espansione internazionale. Il nostro obiettivo è diventare un’azienda realmente globale e multi-nazionale: un leader tecnologico, con maggiori vendite e redditività. Tuttavia, per Saab, come per molti altri, la maggior parte del 2020 è stato un anno drammatico. Nonostante ciò, nel corso dell’anno abbiamo raggiunto alcuni traguardi importanti del progetto. Abbiamo anche accelerato la nostra espansione internazionale e continuato a ottimizzare la nostra offerta di prodotti”, ha affermato Micael Johansson, Presidente e CEO. Il rapporto dimostra anche l’impegno di Saab per la sostenibilità, che è parte integrante della strategia del Gruppo e funge da base per lo sviluppo e la crescita a lungo termine di Saab. L’Annual General Meeting di Saab si terrà il 13 Aprile 2021.

BRITISH AIRWAYS OFFRE RAPID COVID-19 TEST KITS SCONTATI PER I CLIENTI DA PORTARE CON LORO ALL’ESTERO – Per dare la massima tranquillità durante la pianificazione di viaggi futuri, British Airways ha annunciato oggi che i suoi clienti possono ordinare global antigen tests dal Government-approved COVID-19 testing provider, Qured, a un prezzo di £33. I kit per test rapidi sono estremamente convenienti e possono essere ordinati a qualsiasi indirizzo del Regno Unito. Progettati per essere portatili, i clienti possono portare i kit con sé all’estero, in preparazione per il viaggio di ritorno nel Regno Unito. Il semplice test viene somministrato in remoto da un consulente sanitario professionista tramite una videochiamata programmata. Il consulente sanitario guiderà il cliente attraverso il prelievo di un tampone nasale e faringeo e l’elaborazione del campione. I risultati verificati sono disponibili dopo 20 minuti e il cliente può scaricare un certificato di “idoneità al volo” se il test è negativo. Il CEO di British Airways, Sean Doyle, ha dichiarato: “Mentre guardiamo avanti e ci prepariamo per un sicuro ritorno al viaggio, rimaniamo concentrati sulla ricerca e sull’offerta delle opzioni di test più convenienti per i nostri clienti. I nostri team sono lieti di scoprire una nuova opzione che elimina l’incertezza e le spese inutili per i clienti, che potrebbero essere preoccupati per l’approvvigionamento di un test prima della partenza mentre sono lontani da casa”. Per offrire ulteriore rassicurazione ai clienti prima del viaggio, la compagnia aerea ha recentemente iniziato a testare una nuova travel health app, VeriFLY. Il digital health travel passport, che può essere scaricato su un dispositivo mobile, è progettato per verificare che i clienti soddisfino i requisiti di ingresso della loro destinazione fornendo la verifica del documento sanitario digitale e confermando l’idoneità, prima della partenza per l’aeroporto. I risultati dei test di Qured e altri fornitori di test possono essere caricati in modo sicuro e protetto nell’app. British Airways è in trattative con tutti i fornitori di test per cercare opportunità di inviare automaticamente i risultati dei test all’app VeriFLY, per rendere il processo ancora più semplice.

LUFTHANSA: MODIFICHE AL SUPERVISORY BOARD – Stephan Sturm si dimetterà dal Supervisory Board of Deutsche Lufthansa AG, in vigore dopo l’Annual General Meeting del 4 maggio 2021. Il Supervisory Board Nomination Committee ha proposto che Britta Seeger ricopra il posto vacante. L’economista aziendale di 51 anni è membro del Board of Management di Daimler AG dal 2017 ed è responsabile delle vendite di automobili Mercedes-Benz. Sarà nominata per l’elezione all’Annual General Meeting del 4 maggio. La responsabilità in qualità di Chairman of the Audit Committee, attualmente detenuta da Stephan Sturm, sarà trasferita a Harald Krüger durante l’Annual General Meeting, secondo la volontà del Supervisory Board. “Sono lieto che saremo in grado di nominare Britta Seeger come eccellente candidata per il nostro Supervisory Board all’Annual General Meeting. Questo manager con esperienza internazionale sarà un grande successore di Stephan Sturm, che lascerà il Supervisory Board su sua richiesta e che vorrei ringraziare per il suo eccezionale lavoro negli ultimi sei anni”, ha affermato il Dr. Karl-Ludwig Kley, Chairman of the Supervisory Board of Deutsche Lufthansa AG. In una riunione odierna, il Supervisory Board ha anche deciso di estendere il contratto di Detlef Kayser (55) prima del previsto per altri tre anni fino al 31 dicembre 2024. “Siamo lieti che Detlef Kayser continuerà il suo lavoro di successo. La sua esperienza come stratega esperto e perspicace è enormemente importante per noi, specialmente durante questi tempi difficili, poiché stiamo trasformando la compagnia a grande velocità”, afferma il Dr. Karl-Ludwig Kley. Il Dr. Detlef Kayser è membro dell’Executive Board di Deutsche Lufthansa AG dal 1° gennaio 2019. In qualità di Chief Operations Officer è responsabile dei processi operativi e della gestione della flotta e dell’infrastruttura di Lufthansa Group insieme al Group-wide “ReNew” restructuring program.

AIRBUS SI AGGIUDICA IL SUO PRIMO SYRACUSE IV GROUND SEGMENT PROGRAMME CONTRACT – Nell’ambito del programma Syracuse IV, Airbus si è aggiudicata un accordo quadro decennale denominato Copernicus per la costruzione e l’aggiornamento di parte del segmento di terra per i satelliti di telecomunicazione utilizzati dalle forze armate francesi. Nell’ambito di Copernicus, la Direzione generale degli armamenti (DGA) francese ha appena effettuato un primo ordine del valore di oltre 100 milioni di euro. Dominique Maudet, Head of French Defence Sales di Airbus Defence and Space, ha dichiarato: “Stiamo preparando il futuro segmento di terra a banda larga e multi-satellite delle forze armate francesi. Sarà completamente integrato, intelligente e dinamico e fornirà al personale operativo uno strumento di supporto decisionale unico nel campo della gestione delle comunicazioni via satellite”. Questo primo ordine, infatti, riguarda in particolare lo sviluppo del futuro portale per la gestione delle comunicazioni satellitari del Ministero della Difesa francese. Questo portale, chiamato Pegasus, accessibile a tutte le unità, permetterà alle forze armate francesi di ottimizzare l’uso delle capacità disponibili sui satelliti militari e commerciali. Permetterà di coordinare le richieste inserite dal personale militare centrale o da qualsiasi unità schierata a terra, in mare o in volo. L’allocazione delle capacità dei satelliti sarà quindi ottimizzata in base a criteri operativi forniti dalle unità quali il tipo di terminali utilizzati, la copertura di terra, il livello di sicurezza informatica, la resistenza al jamming o la necessità di disponibilità. Il progetto Copernicus mira anche ad aumentare l’operatività di Comcept, la rete di comunicazione multi-satellite progettata da Airbus e commissionata dalle forze armate francesi nel 2017. Comcept utilizza le broadband Ka-band transmission capacities del Franco-Italian military satellite ATHENA-FINDUS, oltre alle capacità in banda Ku e C dei satelliti commerciali. Grazie a questi sviluppi, Comcept sarà anche in grado di utilizzare la high-speed Ka-band dei futuri satelliti SYRACUSE 4A e 4B. I diversi elementi del futuro segmento di terra del programma SYRACUSE IV e il portale Pegasus permetteranno così alle forze armate francesi di sfruttare in modo efficiente e dinamico l’intero spettro delle capacità satellitari, da quelle più sicure e resilienti a quelle ad alta velocità e con ampia copertura, in tutte le aree operative.

LEONARDO: IN APPROVAZIONE AL CDA DEL 9 MARZO IL PRIMO PROGETTO DI BILANCIO INTEGRATO – Un nuovo approccio alla rendicontazione di Bilancio che integri le performance economico-finanziarie con i traguardi raggiunti e gli obiettivi futuri sugli aspetti Environmental, Social & Governance (ESG). Leonardo è al lavoro per redigere il primo Bilancio Integrato con l’obiettivo di offrire in un unico documento, una visione completa, misurabile e trasparente del valore generato e confermare la centralità della sostenibilità nella strategia aziendale. Il primo progetto di Bilancio Integrato sarà sottoposto all’approvazione del CDA di Leonardo nella riunione del 9 marzo 2021. “Con il Bilancio Integrato vogliamo rafforzare il percorso di sviluppo sostenibile intrapreso da Leonardo”, sottolinea Alessandra Genco, Chief Financial Officer di Leonardo. “I futuri investimenti dell’azienda saranno focalizzati sulle tecnologie per la transizione ambientale e digitale e sullo sviluppo di persone e competenze chiave. Il Bilancio Integrato è un elemento fondamentale per fornire una rappresentazione olistica delle strategie di sviluppo e delle performance conseguite, del modo in cui co-creiamo soluzioni innovative con i partner della filiera e con l’ecosistema della ricerca scientifica, della maniera in cui operiamo responsabilmente nei Paesi in cui siamo presenti, dell’impiego che facciamo dei nostri preziosi capitali, non solo quelli finanziari. L’integrazione è una scelta strategica di lungo termine a supporto della nostra competitività”. L’approccio integrato alla reportistica di bilancio riflette l’esigenza, sempre più diffusa, a livello nazionale e internazionale, di un nuovo modello di impresa che si basi su un paradigma di gestione aziendale in grado di generare valore condiviso, grazie al perseguimento di obiettivi di sostenibilità.

LEONARDO: CON CALL OF ENTREPRENEURSHIP PREMIATE LE IDEE NATE IN AZIENDA – Concluso il concorso Call for Entrepreneurship (C4E) con cui Leonardo ha selezionato e premiato idee e progetti nati in azienda e utili a sostenere gli obiettivi del piano Be Tomorrow-Leonardo 2030, la roadmap per l’innovazione alla base della crescita sostenibile di Leonardo nel lungo periodo. A vincere è stato il team che ha presentato il progetto “Centro di Eccellenza per la Simulazione, la Formazione e la Digitalizzazione in ambito sanitario”. Sul podio sono saliti anche i progetti sul “Container Modulare Sostenibile” e sul “Sistema di identificazione sicura dei droni”, rispettivamente come secondo e terzo classificato. Il progetto “Innovative chemical imaging microscope for tissue diagnostics and cancer detection” si è aggiudicato lo speciale “premio della Giuria”. Tutti i progetti presentati sono ricompresi all’interno degli ambiti di interesse individuati al momento del lancio del concorso e inerenti allo sviluppo di idee per incrementare la digitalizzazione, creare soluzioni tese a migliorare le condizioni dell’uomo e dell’ambiente, e trasformare, potenziandola, l’offerta di prodotti e servizi. Si tratta di tre aree che rappresentano gli snodi strategici del piano di crescita Be Tomorrow-Leonardo 2030, nella sua direttrice Master the New. Una giuria interna, composta dal management e dai dipendenti di Leonardo, che hanno seguito la cerimonia di premiazione durante un evento digitale, ha decretato i tre vincitori compresi in una short list di dieci progetti, ritenuti migliori tra i 94 esaminati, e selezionati per partecipare al contest finale. Ogni singolo progetto è stato presentato, durante l’evento, dai dieci team finalisti tramite un pitch per illustrarne i punti di forza. “Siamo orgogliosi del successo ottenuto dall’iniziativa che mira a valorizzare un capitale di conoscenza e innovazione di cui già disponiamo al nostro interno e che può rappresentare un moltiplicatore decisivo in grado di sviluppare il nostro business del futuro come indicato nel piano Be Tomorrow-Leonardo 2030. Con questa iniziativa abbiamo così introdotto un nuovo paradigma, in grado di rappresentare anche un cambiamento culturale, volto a cercare l’innovazione in nuovi modelli di business o nuove value proposition che utilizzino tecnologie, asset e competenze già disponibili al nostro interno e proprie delle persone di Leonardo: la risposta ottenuta, oltre novanta i progetti presentati ed esaminati e tutti caratterizzati da un elevato spessore qualitativo, conferma la validità dell’iniziativa”, ha dichiarato Enrico Savio, Chief Strategy & Market Intelligence Officer di Leonardo. I tre team vincitori saranno ora supportati in un processo di accelerazione di start up e avranno l’opportunità di essere affiancati da professionisti dedicati.