Etihad Airways accelera la trasformazione per mitigare l’impatto della pandemia

Etihad Airways ha annunciato i risultati finanziari e operativi per il 2020, registrando un calo del 76% dei passeggeri trasportati durante tutto l’anno (4,2 milioni, rispetto ai 17,5 milioni nel 2019) a seguito della minore domanda e della ridotta capacità di volo causata dalla recessione globale nell’aviazione commerciale.

A seguito della pandemia di Covid e delle conseguenti restrizioni di volo e di viaggio, la total passenger capacity è stata ridotta del 64% nel 2020, con load factor in calo al 52,9%, 25,8 punti percentuali in meno rispetto al 2019 (2019: 78,7%).

La compagnia aerea ha registrato passenger revenues pari a 1,2 miliardi di dollari nel 2020, in calo del 74% rispetto ai 4,8 miliardi di dollari nel 2019, a causa di un minor numero di servizi di linea e di un numero drasticamente inferiore di persone che viaggiano. Un fattore che ha contribuito a ciò è stata la sospensione totale dei servizi passeggeri in entrata e in uscita dagli Emirati Arabi Uniti dalla fine di marzo fino all’inizio di giugno 2020 per limitare la diffusione del Covid, in linea con un mandato del governo degli Emirati Arabi Uniti. Oltre l’80% del totale dei passeggeri trasportati nel 2020 ha volato durante i primi tre mesi dell’anno, a dimostrazione del rapido calo della domanda con l’aggravarsi della crisi globale nel corso dell’anno.

Le cargo operation della compagnia aerea, al contrario, hanno registrato una performance estremamente forte, con un aumento del 66% dei ricavi, da 0,7 miliardi di dollari nel 2019 a 1,2 miliardi di dollari nel 2020, trainata dall’enorme domanda di forniture mediche come i dispositivi di protezione individuale (DPI) e prodotti farmaceutici, abbinati a una limitata capacità di trasporto aereo globale.

Nel frattempo, i costi operativi sono diminuiti del 39% su base annua, da 5,4 miliardi di dollari nel 2019 a 3,3 miliardi di dollari nel 2020, a causa di una combinazione di capacità ridotta e spese relative al volume, nonché di una focalizzazione sulle iniziative di contenimento dei costi. Le spese generali si sono ridotte del 25% a 0,8 miliardi di dollari (2019: 1,0 miliardi di dollari) in questo lasso di tempo.

Nel complesso, ciò ha comportato una core operating loss di US$ 1,70 miliardi (2019: US$ 0,80 miliardi) nel 2020, con EBITDA che è passato a negative US $0,65 miliardi (2019: positive US $0,45 miliardi).

Prima della pandemia, Etihad era in anticipo sugli obiettivi di trasformazione fissati nel 2017, avendo registrato un miglioramento cumulativo del 55% nei risultati principali entro la fine dell’anno 2019. Questo slancio è continuato fino all’inizio del 2020, con un primo trimestre record che ha mostrato un miglioramento anno su anno del 34%. La compagnia aerea continua a mirare a una svolta completa entro il 2023, avendo accelerato i suoi piani di trasformazione e ristrutturato l’organizzazione durante la pandemia in un business più snello e più agile.

Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Il covid ha scosso le fondamenta dell’industria aeronautica, ma grazie alle nostre persone dedicate e al supporto del nostro azionista, Etihad è rimasta ferma ed è pronta a svolgere un ruolo chiave mentre il mondo torna a volare. Sebbene nessuno avrebbe potuto prevedere come si sarebbe svolto il 2020, la nostra attenzione all’ottimizzazione dei fondamentali del core business negli ultimi tre anni ha messo Etihad in una buona posizione per rispondere con decisione alla crisi globale. Abbiamo intrapreso azioni coraggiose per proteggere le nostre persone e i nostri ospiti, sviluppare un programma di igiene e salute leader del settore e ristrutturare la nostra attività per posizionarci meglio per il recupero. In qualità di prima compagnia aerea al mondo a vaccinare tutti i nostri piloti operativi e il personale di cabina contro il Covid, siamo pronti a dare il bentornato ai viaggiatori per sperimentare i viaggi migliori della categoria con Etihad Airways”.

Adam Boukadida, Chief Financial Officer, ha dichiarato: “Abbiamo iniziato l’anno con una solida base superando i nostri obiettivi di trasformazione per il primo trimestre e non vedevamo l’ora di ottenere una buona performance per l’anno a venire, poi la pandemia ha preso piede. Quando i ricavi passeggeri sono crollati, abbiamo intrapreso azioni immediate per garantire la salute finanziaria a lungo termine di Etihad, con un’ampia gamma di misure per mitigare l’impatto del Covid sulla nostra attività. Nonostante le pressioni significative sul nostro flusso di cassa, abbiamo mantenuto la liquidità concentrandoci sul controllo dei costi, massimizzando le entrate cargo, migliorando le nostre capacità charter e aumentando le strutture di credito innovative. Etihad ha mantenuto una A con ‘stable outlook’ credit rating by Fitch, rendendola una delle poche compagnie aeree a mantenere un rating pre-Covid”.

Nel 2020 Etihad ha istituito Etihad Wellness, un programma leader del settore per garantire il benessere in ogni fase del percorso del cliente e fornire maggiore tranquillità durante il viaggio. Etihad Wellness è sostenuto da Wellness Ambassador appositamente formati che sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per fornire informazioni essenziali sulla salute e assistenza prima del volo attraverso una chat web su etihad.com, in aeroporto e a bordo.

Come ulteriore impegno per la sicurezza, Etihad è l’unica compagnia aerea al mondo a richiedere al 100% dei passeggeri di mostrare un risultato negativo del test PCR prima della partenza e all’arrivo ad Abu Dhabi. Questa misura di sicurezza è stata introdotta nell’agosto 2020.

Nel 2020, nonostante le sfide del Covid, Etihad ha continuato a spianare la strada a viaggi più rispettosi dell’ambiente implementando importanti iniziative di sostenibilità. Douglas ha aggiunto: “Pur affrontando la realtà della pandemia, Etihad ha continuato a guidare il campo nello sviluppo di un volo più sostenibile. Il futuro del volo deve essere sostenibile per il nostro pianeta e dobbiamo intraprendere un’azione responsabile per il clima oggi per adempiere ai nostri obblighi per il futuro”.

La compagnia aerea ha continuato a fare tutto il possibile per supportare i dipendenti, pur dovendo ristrutturare la propria attività per far fronte alla pandemia. Più del 75% della forza lavoro totale della compagnia aerea con sede negli Emirati Arabi Uniti ha ora ricevuto il vaccino, con Etihad che è diventata la prima compagnia aerea al mondo a vaccinare il 100% dei suoi equipaggi di volo operativi. Questo traguardo è stato raggiunto nel febbraio 2021.

A causa della natura prolungata della pandemia e della capacità ridotta, la compagnia aerea è stata costretta a razionalizzare la sua forza lavoro e ad effettuare licenziamenti in diverse aree dell’attività. La forza lavoro totale della compagnia aerea era di 13.587 dipendenti entro la fine del 2020, in calo del 33% rispetto ai 20.369 dell’anno precedente. In modo da minimizzare il più possibile le perdite di posti di lavoro, la compagnia aerea ha introdotto riduzioni salariali temporanee a livello aziendale che vanno dal 25% per ruoli non manageriali al 50% per dirigenti e dirigenti.

Etihad ha preso in consegna due nuovi Boeing 787 Dreamliner nel 2020, portando il conteggio totale della flotta a 103 aeromobili, con un’età media di soli 6,2 anni. Il Boeing 787 Dreamliner continua ad essere la spina dorsale della flotta globale di Etihad, una delle più giovani ed efficienti al mondo.

Etihad sta continuando a riprendere gradualmente i servizi e ad accrescere la sua rete globale con la riapertura dei confini internazionali, in linea con le norme di ingresso e sanitarie stabilite dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti e quelle della destinazione finale. A seguito della storica normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele nel 2020, Etihad ha annunciato che i servizi di linea giornalieri per tutto l’anno inizieranno tra Tel Aviv e Abu Dhabi nel marzo 2021.

