Ryanair annuncia 15 nuovi voli settimanali dall’Aeroporto di Palermo per questa estate

Ryanair oggi ha annunciato un incremento del 10% dei voli da Palermo per questa estate, con l’aggiunta di 15 voli settimanali a partire dal mese di giugno 2021. Con l’accelerazione della distribuzione e somministrazione dei vaccini nei prossimi mesi, ci si aspetta una ripresa dei viaggi nazionali per piacere e per affari questa estate.

L’operativo per l’estate 2021 di Ryanair da/per l’Aeroporto di Palermo prevede oltre 200 voli settimanali su 40 rotte, 15 nuovi voli settimanali.

Milano Malpensa – 24 voli settimanali (+3).

Bologna – 16 voli settimanali (+2).

Pisa – 16 voli settimanali (+2).

Torino – 12 voli settimanali (+2).

Treviso – 14 voli settimanali (+4).

Verona – 9 voli settimanali (+2).

Jason Mc Guinness, Direttore Commerciale di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di continuare a contribuire alla crescita delle regioni, nonostante le sfide che la pandemia Covid-19 ci pone. La distribuzione e somministrazione dei vaccini dovrebbe accelerare nei prossimi mesi, con un conseguente aumento della domanda per questa estate. Siamo lieti di annunciare l’aggiunta di 15 voli settimanali all’operativo nazionale previsto da/per Palermo, con molti più voli per destinazioni come Milano Malpensa, Bologna, Pisa, Torino, Treviso e Verona a partire da giugno 2021.

Consapevole che le restrizioni legate al Covid cambiano continuamente, Ryanair consente ora fino a due cambi di data gratuiti su tutte le prenotazioni effettuate prima del 31 marzo 2021. I clienti possono ora prenotare una meritata vacanza sapendo che se hanno bisogno di posticipare o modificare il loro viaggio, possono farlo senza alcun supplemento per il cambio data fino alla fine di ottobre 2021.

Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli €7,99 per viaggi fino a fine marzo 2022. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 6 marzo. Invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perderle”.

(Ufficio Stampa Ryanair)