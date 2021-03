I primi Airbus A320 di Volotea in Europa saranno basati a Venezia

Volotea ha annunciato oggi ulteriori investimenti a Venezia: nelle prossime settimane, infatti, faranno base al Marco Polo i primi Airbus A320 della compagnia in Europa. Con una capienza di 180 posti, i 3 nuovi A320 consentiranno al vettore di aumentare la propria capacità di trasporto passeggeri del 15% per ogni volo, offrendo un’esperienza di viaggio ancora più comoda e confortevole e garantendo sempre la massima sicurezza e igiene a bordo. L’arrivo degli A320 si inscrive nel piano di sviluppo intrapreso da Volotea, recentemente diventata compagnia 100% Airbus.

Volotea, che poche settimane fa ha annunciato l’avvio di una nuova rotta da Venezia verso Minorca, baserà nei periodi di più intenso traffico un minimo di 3 aeromobili presso lo scalo, superando del 9% il volume di posti in vendita durante l’estate 2019.

Con una flotta costituita esclusivamente da aeromobili di un solo produttore, Volotea beneficerà di molteplici vantaggi strategici e operativi come una sola licenza per piloti, costi di manutenzione più bassi del 20-25% rispetto ai precedenti Boeing 717, programmazione semplificata, monitoraggio e audit più facili in tutte le aree, in particolare per ciò che concerne la sicurezza, e avrà, infine, una base più favorevole nelle negoziazioni con i fornitori.

Oltre a essere più efficiente dal punto di vista economico, la flotta aggiornata sarà anche più rispettosa dell’ambiente, riducendo significativamente l’impronta di carbonio per passeggero della compagnia grazie alle minori emissioni di gas serra. In aggiunta, grazie ai “generatori di vortici” personalizzati, gli Airbus Volotea produrranno una minore rumorosità in fase di avvicinamento rispetto ai Boeing 717, riducendo ulteriormente l’impatto acustico.

Il vettore ha accelerato il processo di rinnovo della sua flotta per l’estate 2021 diventando una compagnia totalmente Airbus: Volotea ha gradualmente eliminato i suoi Boeing 717 e aggiungerà alla sua flotta dai 15 ai 19 aeromobili A320. La compagnia, che ne ha già 15, potrà aggiungerne altri 4 in funzione della domanda estiva last minute. Finalizzando la transizione verso una flotta composta solo da aeromobili del produttore europeo, Volotea stima di migliorare in modo significativo competitività, efficienza e sostenibilità ambientale.

Infine, non va dimenticata la sicurezza: tutti gli Airbus Volotea sono equipaggiati con filtri dell’aria di livello ospedaliero (HEPA: High Efficiency Particulate Air) che filtrano il 99,97% di particelle come virus e batteri, per viaggi all’insegna della massima igiene.

“Siamo davvero entusiasti di dare il benvenuto a questi nuovi aeromobili al Marco Polo che sigillano un ulteriore rafforzamento tra Volotea, Venezia e tutto il Veneto. Nel 2012, Venezia è stata la base che ha tenuto a battesimo il nostro primo volo e, idealmente, vogliamo omaggiarla, basando proprio presso lo scalo veneto i nostri primi A320 in Europa. L’avvio delle operazioni con i nuovi aerei, oltre a permetterci di trasportare un numero maggiore di passeggeri verso destinazioni ancora più distanti, garantendo comfort, sicurezza e qualità del servizio a bordo, ci consentirà di aggiungere nuove rotte alla nostra offerta. L’A320 è un velivolo eccellente molto diffuso sul mercato, ideale per uno sviluppo a lungo termine nostra flotta nostra”, ha affermato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea.

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)