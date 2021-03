Ryanair: nuova rotta Milano Bergamo – Belfast

Ryanair ha annunciato oggi l’introduzione di una nuova rotta che collegherà Milano Bergamo e Belfast City Airport a partire da luglio 2021 con un servizio bisettimanale.

Chiara Ravara, Sales & Marketing Manager di Ryanair per l’Italia, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare una nuova rotta Milano Bergamo – Belfast City Airport, che verrà attivata a luglio 2021 come parte del nostro operativo estivo 2021 sul mercato italiano.

Con la consapevolezza che le restrizioni legate al Covid cambiano regolarmente, Ryanair ora consente fino a due modifiche gratuite della data del volo su tutte le prenotazioni effettuate prima del 31 marzo 2021. I clienti possono ora prenotare voli per una meritata pausa, sapendo che se hanno bisogno di posticipare o modificare le date di viaggio, possono farlo senza alcun supplemento per il cambio volo fino alla fine di ottobre 2021.

Per celebrare questa nuova rotta su Belfast, abbiamo lanciato una promozione con tariffe a partire da soli €14,99 per viaggiare da luglio a ottobre 2021, da prenotare entro la mezzanotte di sabato 6 marzo 2021. Invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per evitare di perderle”.

(Ufficio Stampa Ryanair)