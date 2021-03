Swiss, Austrian e Brussels Airlines riportano perdite sostanziali a causa della pandemia

La crisi coronavirus e l’arresto di tre mesi nelle operazioni di volo hanno spinto in basso i risultati annuali di Austrian Airlines per il 2020. La compagnia aerea nazionale del paese ha registrato una perdita di 319 milioni di euro nell’anno del coronavirus.

La diminuzione del 79% del numero di passeggeri, a 3,1 milioni, correlata alla pandemia, ha interrotto bruscamente la forte crescita del volume dei passeggeri.

“Naturalmente, lo stallo delle operazioni di volo nel 2020 ha portato a un arresto anche nei nostri conti. Questa crisi in cui siamo stati risucchiati non per colpa nostra ci ha catapultati da una situazione finanziariamente stabile al periodo più difficile della storia dell’aviazione. Non saremmo in grado di sopravvivere a questa crisi senza prestiti, aiuti governativi e sostegno sotto forma di contributi di dipendenti, fornitori e partner di sistema”, spiega Alexis von Hoensbroech, CEO di Austrian Airlines.

I ricavi della compagnia di bandiera austriaca durante l’intero anno 2020 sono diminuiti del 78%, a 460 milioni di euro, rispetto a 2,181 miliardi di euro nel 2019. Nello stesso periodo, le spese operative totali sono state ridotte del 54%, a 991 milioni di euro, rispetto al livello dell’anno precedente di 2,164 miliardi di euro.

L’adjusted EBIT, che non include gli utili o le perdite di valutazione dalle vendite di aeromobili, è stato pari a -319 milioni di euro nel 2020 (+19 milioni di euro nel 2019). Tuttavia, questo include il riconoscimento dei 150 milioni di euro in aiuti di emergenza come effetto speciale. Escludendo questo effetto, l’EBIT nel 2020 sarebbe stato pari a -469 milioni di euro. L’EBIT (non rettificato) per l’intero anno 2020 è ammontato a una perdita storica di -379 milioni di euro.

Il personale totale di Austrian Airlines ammontava a 6.443 dipendenti alla data di bilancio del 31 dicembre 2020 (31 dicembre 2019: 6.989 dipendenti).

L’obiettivo della compagnia aerea continuerà a essere quello di salvaguardare la liquidità a breve termine attraverso rigorosi sforzi di riduzione dei costi e garantire la capacità di rimborsare i prestiti garantiti dallo Stato a lungo termine. A questo proposito, la compagnia aerea sta attualmente esaminando quali misure aggiuntive sono necessarie a tal fine e se qualcuno dei circa 60 aeromobili che saranno ancora operativi dopo la crisi debba essere messo fuori servizio a lungo termine. Negli ultimi mesi sono stati inoltre effettuati numerosi adeguamenti strutturali. Austrian Airlines sta procedendo con il ridimensionamento della sua flotta e la maggior parte degli aeromobili Dash potrebbe essere ritirata. Recentemente, la compagnia aerea è riuscita anche a vendere i tre più vecchi jet B767 a lungo raggio. La vendita di sette aeromobili A319 è ancora in programma. Gran parte dei proventi delle vendite andrà direttamente a rimborsare i prestiti garantiti dallo Stato.

Nel 2020, il numero di passeggeri che ha volato con Austrian Airlines è diminuito del 79%. In cifre assolute, 3,1 milioni di passeggeri sono stati trasportati dalla compagnia aerea in tutto il 2020, in calo rispetto ai 14,6 milioni nel 2019. L’offerta di voli in ASK è diminuita del 75%.

“Nel 2021 dobbiamo riuscire ad accogliere nuovamente a bordo dei nostri voli un numero significativamente maggiore di passeggeri e ripercorrere così lentamente e pazientemente la strada verso una rinnovata libertà di viaggiare. È un dato di fatto che la voglia di viaggiare esiste già adesso”, afferma il CEO von Hoensbroech. “La decisione di introdurre un pass per la salute digitale, come il ‘Green Pass’ sostenuto dal cancelliere federale austriaco Kurz, dovrebbe essere presa il prima possibile”.

Il 2020 è stato un anno senza precedenti anche per Brussels Airlines. Con un piano di ristrutturazione già in corso all’inizio del 2020, Brussels Airlines era partita bene a gennaio e febbraio, quando improvvisamente la domanda ha iniziato a sgretolarsi rapidamente quando il Coronavirus ha raggiunto l’Europa. Il secondo trimestre è stato caratterizzato da un blocco mondiale, quando alla fine di marzo Brussels Airlines ha deciso di tenere a terra la sua flotta per 12 settimane, con solo voli di rimpatrio e cargo ancora operativi. Il 15 giugno la compagnia aerea ha ripreso un orario di volo ridotto.

Le entrate di Brussels Airlines sono diminuite del 72% a 414 milioni di euro (anno precedente: 1,473 miliardi di euro) a causa della crisi Coronavirus. I ricavi operativi sono stati inferiori del 71% rispetto al livello dell’anno precedente. L’adjusted EBIT è sceso a -293 milioni di euro nel 2020 financial year (anno precedente: -27 milioni di euro – IFRS standard). L’EBIT è sceso a -332 milioni di euro (anno precedente: -32 milioni di euro). La differenza rispetto all’adjusted EBIT è principalmente dovuta a svalutazioni su diritti d’uso per aeromobili pari a 33 milioni di euro.

Con 2,4 milioni di passeggeri, Brussels Airlines ha trasportato il 77% in meno di passeggeri nell’anno in esame rispetto all’anno precedente (anno precedente: 10,3 milioni). La capacità è stata ridotta del 71% e le vendite sono diminuite del 75%.

Dal 1° marzo Peter Gerber è il nuovo CEO di Brussels Airlines. Oltre al suo ruolo di CEO e CCO di Brussels Airlines, Peter Gerber funge anche da Lufthansa Group Chief Representative for European Affairs. Il suo obiettivo sarà garantire continuità alla compagnia aerea, implementando ulteriormente il piano Reboot Plus per creare un futuro redditizio per la compagnia.

“Il 2020 ha confrontato Brussels Airlines e l’intera industria aeronautica con la più grande crisi della sua storia. Voglio ringraziare tutte le persone coinvolte per il loro supporto durante questo momento difficile: dipendenti, partner e clienti. Il rapido cambiamento delle restrizioni di viaggio e delle misure igieniche insieme a cali senza precedenti della domanda e della produzione hanno costituito grandi sfide per tutti a Brussels Airlines. Dall’inizio della crisi, i nostri dipendenti hanno mostrato un’incredibile capacità di ripresa, anche durante la disoccupazione temporanea su larga scala ancora in corso oggi in azienda. Intendo promuovere lo spirito appassionato di Brussels Airlines per continuare a trasformare la compagnia in redditività”, afferma Peter Gerber, CEO di Brussels Airlines.

Per rispondere alla crisi e all’aspettativa di una lenta ripresa della domanda, nonché per gettare le basi per una compagnia resiliente e sostenibile dopo la crisi, Brussels Airlines ha intensificato e accelerato il suo piano di trasformazione Reboot, riducendo la propria flotta di 25% e la sua forza lavoro del 20%, grazie al sostegno finanziario di Lufthansa (170 milioni di euro di cash injection, di cui 70 milioni per la ristrutturazione). Come parte dell’adeguamento della flotta, i diritti di utilizzo di due Airbus A330-200 e otto Airbus A319 sono stati cancellati.

Brussels Airlines prevede attualmente di aumentare gradualmente la sua capacità verso l’estate, rafforzando la sua posizione di vettore nazionale del Belgio con una forte attenzione al tempo libero e alla sua rete africana.

A seguito della pandemia e del conseguente crollo dell’attività di viaggio in tutto il mondo, Swiss International Air Lines (SWISS) ha subito un massiccio calo delle prenotazioni e dei ricavi per l’anno 2020. La compagnia ha conseguentemente riportato il suo primo risultato operativo negativo da 15 anni. I ricavi totali dell’anno sono ammontati a 1,85 miliardi di CHF, circa il 65,2% al di sotto del livello dell’anno precedente (2019: 5,30 miliardi di CHF), e l’adjusted EBIT dell’anno è ammontato a -654 milioni di CHF (2019: 578 milioni di CHF). La divisione Swiss WorldCargo ha dato un contributo sproporzionatamente elevato ai risultati del 2020, in considerazione della forte domanda di servizi di trasporto merci, non da ultimo di medicinali e altri articoli medici.

“La pandemia coronavirus e le conseguenti restrizioni ai viaggi hanno rappresentato una grande sfida per noi”, afferma Dieter Vranckx, CEO di SWISS. “E questo, combinato con i costi fissi relativamente alti del settore del trasporto aereo, ha significato che il nostro settore è stato colpito molto più duramente di altri. Abbiamo ridotto radicalmente i nostri costi in risposta, per preservare la nostra liquidità e assicurarci di essere nella migliore forma possibile per le ulteriori sfide future”.

Non appena si è verificata la pandemia, SWISS ha avviato numerose azioni per mantenere la propria liquidità e abbassare i costi, ha adottato il lavoro a orario ridotto in tutta l’azienda e ha rinviato fino a nuovo avviso eventuali progetti e ulteriori investimenti che non erano essenziali per le sue operazioni.

Con rinnovati blocchi e ulteriori restrizioni di viaggio imposte in risposta alle nuove varianti di coronavirus e con il lento progresso dei programmi di vaccinazione, la situazione del mercato è notevolmente peggiorata dall’inizio di quest’anno. La produzione di SWISS per marzo è solo del 25% circa rispetto ai livelli del 2019 e le attuali operazioni di volo minime a Ginevra hanno dovuto essere prorogate fino alla fine di questo mese.

La pandemia COVID-19 ha provocato un crollo del volume dei passeggeri. SWISS2 ha trasportato un totale di 4.790.372 passeggeri nel 2020, circa il 74,5% in meno rispetto all’anno precedente. Sono stati operati un totale di 48.069 voli, un calo del 68,2% su base annua.

“L’attuale pandemia pone alla nostra compagnia le sue più grandi sfide”, conclude il CEO Dieter Vranckx. “Abbiamo piena fiducia, tuttavia, che SWISS possa continuare a fornire alla Svizzera un’ampia rete di servizi aerei diretti sia per i passeggeri che per le merci in tutto il mondo. Se vogliamo farlo, tuttavia, avremo bisogno di disporre di una serie di parametri di promozione della mobilità che siano il più standardizzati possibile, il che significa anche, per noi, la parità di trattamento di tutte le rotte, i mezzi e le modalità di trasporto”.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Austrian Airlines – Brussels Airlines)