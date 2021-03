SWISS ristruttura il top management delle sue flight operations

Swiss International Air Lines (SWISS) sta ristrutturando il top management delle sue flight operations. Ciò comporta la creazione della nuova posizione di Head of Operations, il cui titolare sarà responsabile di garantire operazioni complessive sicure e senza intoppi, compresa la pianificazione strategica, il coordinamento e l’organizzazione in aree quali cockpit crew, training, technical services and ground handling. La nuova posizione di Head of Operations sarà assunta da Oliver Buchhofer, attualmente Head of Flight Operations di SWISS, con effetto dal 1° aprile.

Nella sua nuova funzione di Head of Operations, Oliver Buchhofer ricoprirà anche il ruolo di SWISS’s Accountable Manager, con la responsabilità generale di garantire operazioni sicure in conformità con le disposizioni del certificato di operatore aereo ufficiale della compagnia. Questa funzione è attualmente svolta dal Chief Operating Officer (COO) Thomas Frick. Frick lascerà la sua funzione di COO come previsto alla fine di marzo, ma rimarrà attivo con SWISS su project basis. Come negli anni precedenti, anche la funzione di COO sarà assunta dal CEO. Ciò ridurrà lo SWISS Management Board da quattro a tre membri.

Oliver Buchhofer (44) è un capitano e un istruttore della flotta Airbus A320 di Swiss e riporterà direttamente al CEO Dieter Vranckx nella sua nuova capacità di Head of Operations. Oltre ai suoi doveri di volo, è Head of Flight Operations di SWISS dal 2016. In questa posizione è a capo del corpo della compagnia di circa 1.400 piloti e ha anche la responsabilità strategica delle sue operazioni di volo. È inoltre a capo dello SWISS Emergency Committee ed è responsabile, tra l’altro, dell’attuazione di flight operations standards and regulations in tutte le compagnie aeree di Lufthansa Group. Oliver Buchhofer ha ricoperto in precedenza varie funzioni manageriali nel pilot training di SWISS dal 2009 in poi. Ha prestato servizio anche con Austrian Airlines e Tyrolean Airways prima di entrare in SWISS nel 2007.

“Sono lieto che, in Oliver Buchhofer, abbiamo reclutato un esperto all’interno dei nostri ranghi”, afferma il CEO di SWISS, Dieter Vranckx. “Oliver ha già dimostrato nella sua attuale capacità di essere ottimamente attrezzato per garantire operazioni di volo sicure, affidabili ed efficienti, anche in tempi di crisi senza precedenti. Gli auguro ogni successo e soddisfazione nella sua nuova veste”.

Thomas Frick (61), che è stato Chief Operating Officer (COO) di SWISS dal 2020, lascerà il suo incarico come previsto alla fine di marzo per dedicarsi a futuri progetti strategici all’interno dell’azienda. Prima dei suoi doveri di COO, Thomas Frick è stato nominato Accountable Manager nel 2016 e dal 2011 era responsabile delle operazioni di volo. Prima di questo aveva accompagnato i suoi molti anni di incarichi di volo come Swissair and SWISS pilot con varie posizioni di addestramento e gestione, compreso il servizio come capo della flotta per il Boeing MD-11 e successivamente per le flotte Airbus A330/A340. Ha iniziato la sua carriera con Swissair nel 1982. I principali successi della sua carriera includono l’introduzione strategica di due nuovi tipi nella flotta di aerei SWISS, il Boeing 777-300ER e l’Airbus A220, assumendosi la responsabilità generale del crew training in tutto il Lufthansa Group e sovrintendendo all’unione operativa e culturale delle Swiss International Air Lines and Swiss Global Air Lines flight operations platforms.

“Vorremmo offrire a Thomas Frick i nostri sinceri ringraziamenti per i suoi molti anni di eccezionale servizio e dedizione alla nostra compagnia”, afferma il CEO di SWISS Dieter Vranckx. “In tutto questo tempo ha abilmente dimostrato tutte le sue capacità e competenze, non solo come membro del nostro equipaggio in cockpit, ma anche nelle varie posizioni dirigenziali che ha ricoperto più recentemente nel nostro Management Board in questi tempi estremamente difficili”.

