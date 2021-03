Bombardier fornisce gli obiettivi finanziari per il 2025 e sottolinea i progressi durante il Virtual Investor Day

Bombardier ha ospitato ieri il suo Investor Day virtuale, durante il quale il leadership team dell’azienda ha fornito i suoi obiettivi finanziari per il 2025 e le prospettive di mercato, oltre a evidenziare i progressi nelle azioni per guidare la crescita degli utili e la generazione di cassa. Queste azioni includono l’acquisizione del valore associato ai progressi attraverso la Global 7500 aircraft learning curve; realizzare l’iniziativa di produttività e redditività annunciata in precedenza; attuare la strategia di crescita post-vendita dell’azienda e ridurre la leva finanziaria del suo bilancio.

“Bombardier prevede che le consegne di business jet inizieranno una graduale ripresa quest’anno. Mentre la società stima che ci vorranno diversi anni prima che il mercato torni ai livelli di consegna del 2019, Bombardier è ben posizionata nei large and medium aircraft segments in rapida crescita, con le sue famiglie di aeromobili Global e Challenger. Come risultato dei suoi investimenti passati, Bombardier è pronta a fornire solide performance finanziarie, evidenziate da una forte crescita degli utili nei prossimi cinque anni. La società prevede inoltre di rendere positivo il free-cash-flow l’anno prossimo e di generare oltre 500 milioni di dollari nel 2025. Gli obiettivi finanziari specifici per il 2025 includono: ricavi totali ~$7,5 miliardi; adjusted EBITDA ~$1,5 miliardi; adjusted EBITDA margin ~20%; free-cash-flow >$500 milioni.

Le prospettive della società presuppongono il continuo lancio di successo dei vaccini COVID-19, una graduale revoca delle restrizioni ai confini internazionali e una continua ripresa economica. Questa prospettiva conservativa non include il potenziale impatto positivo dell’ondata di nuovi clienti sui private air travel a seguito dell’inizio della pandemia globale”, afferma Bombardier.

Secondo la sua strategia, Bombardier intende distribuire i proventi della vendita di Bombardier Transportation, dando priorità al pagamento delle scadenze a breve termine con un focus sulle tranche 2021 e 2022. La società sta inoltre valutando varie opzioni per affrontare altre scadenze del debito in modo opportunistico. L’obiettivo sarà quello di liberare una scadenza minima di tre anni, fornendo alla Società un percorso chiaro per attuare la sua strategia.

Per quanto riguarda la sua aftermarket growth strategy, Bombardier descrive come gli investimenti passati nell’espansione del suo worldwide services network posizionano l’azienda per acquisire una quota maggiore in un mercato in crescita e diversificano ulteriormente i suoi ricavi complessivi, con ricavi aftermarket più resilienti e redditizi. In particolare, la società prevede di diversificare il proprio mix di ricavi aumentando i servizi post-vendita dal ~18% dei suoi ricavi nel 2020 al ~27% dei suoi ricavi entro il 2025.

La società fornisce anche un program update sul suo flagship Global 7500 aircraft e spiega che il 2021 segna una pietra miliare significativa per il programma, in quanto passa da un impatto negativo sugli utili a essere il più grande EBITDA contributor nei prossimi cinque anni. L’azienda si avvicina alla sua 50° Global 7500 jet delivery e prevede di ottenere una riduzione del 20% del costo unitario tra la 50° e la 100° consegna.

Infine, durante l’Investor Day, Bombardier ha fornito un aggiornamento sulla sua iniziativa di produttività e redditività annunciata il mese scorso. L’obiettivo generale di questa iniziativa è rendere l’azienda più efficiente, agile e in grado di fornire performance finanziarie più solide nelle attuali condizioni di mercato, stabilendo anche una base di costo inferiore per la crescita una volta che il mercato si riprenderà. L’azienda prevede di ottenere 400 milioni di dollari di risparmi ricorrenti entro il 2023, attraverso miglioramenti della produttività del lavoro, riduzione dei costi aziendali e della spesa indiretta e ottimizzando la propria manufacturing footprint.

(Ufficio Stampa Bombardier)