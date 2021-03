Ryanair amplia l’operativo domestico in Italia per questa estate

Ryanair ha annunciato un ulteriore incremento del proprio operativo domestico a partire da giugno, in aggiunta agli ulteriori 15 voli settimanali annunciati questa settimana da/per l’aeroporto di Palermo (leggi anche qui), come parte integrante dell’operativo estivo 2021.

Con l’accelerazione della distribuzione e somministrazione dei vaccini nei prossimi mesi, ci si aspetta una ripresa dei viaggi nazionali per piacere e per affari questa estate. I consumatori Italiani possono ora scegliere tra oltre 40 voli settimanali per Bologna, Brindisi, Milano Malpensa, Cagliari e Pisa fino a ottobre 2021.

L’operativo domestico ampliato di Ryanair per l’estate 2021 prevede:

Brindisi-Bologna – 11 voli settimanali (+2).

Brindisi-Pisa – 9 voli settimanali (+2).

Catania-Pisa – 12 voli settimanali (+1).

Cagliari-Milano Malpensa – 7 voli settimanali (+4).

Jason Mc Guinness, Direttore Commerciale di Ryanair, ha dichiarato: “In qualità di compagnia principale in Italia, siamo lieti di continuare a contribuire alla crescita delle regioni, nonostante le sfide che la pandemia Covid-19 ci pone. La distribuzione e somministrazione dei vaccini dovrebbe accelerare nei prossimi mesi, con un conseguente aumento della domanda per questa estate. Siamo lieti di aggiungere ancora più voli settimanali verso destinazioni come Milano Malpensa, Bologna, Brindisi, Cagliari e Pisa a partire da giugno 2021.

Consapevole che le restrizioni legate al Covid cambiano continuamente, Ryanair consente ora fino a due cambi di data gratuiti su tutte le prenotazioni qualora i piani dovessero cambiare. I clienti possono ora prenotare una meritata vacanza sapendo che se hanno bisogno di posticipare o modificare il loro viaggio, possono farlo senza alcun supplemento per il cambio data fino alla fine di ottobre 2021.

Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli €7,99 per viaggi fino a fine ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di domenica 7 marzo. Invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perderle”.

(Ufficio Stampa Ryanair)