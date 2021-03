Qatar Airways aumenta la capacità nei collegamenti per le Seychelles

Qatar Airways sta aumentando la capacità nei collegamenti con le Seychelles per quest’estate, quando le isole apriranno di nuovo ai visitatori. I viaggiatori diretti alle Seychelles dovranno solo presentare un test PCR negativo entro le 72 ore dall’orario di partenza. Non ci sarà nessun requisito di quarantena o restrizione di movimento per coloro che arrivano via Doha.

La notizia è stata accolta con favore da Thierry Antinori, Chief Commercial Officer di Qatar Airways, che ha aggiunto: “Abbiamo ripreso i nostri voli per le Seychelles nel dicembre 2020. Ora che le isole sono accessibili a tutti i visitatori, siamo lieti di offrire una maggiore disponibilità di posti e un’esperienza migliorata e sostenibile per i nostri passeggeri utilizzando i nostri Boeing 787 Dreamliner.

Sappiamo che le autorità delle Seychelles rimangono vigili e ai visitatori sarà ancora richiesto di aderire alle misure di salute pubblica messe in atto in vista della pandemia, che includono l’uso di mascherine per il viso, la distanza sociale e la pulizia regolare delle mani.

Allo stesso modo manterremo i nostri standard molto alti. Qatar Airways è stata la prima compagnia aerea globale al mondo ad ottenere il prestigioso punteggio di 5 stelle COVID-19 per la sicurezza delle compagnie aeree da parte di Skytrax, a seguito di una verifica dettagliata che ha valutato l’efficacia e la coerenza con cui vengono rispettati i rigorosi standard e procedure di igiene e sicurezza COVID-19 della compagnia aerea, dal momento in cui il passeggero effettua il check-in fino all’imbarco. Continuiamo ad impegnarci per offrire i nostri elevati standard di sicurezza ai viaggiatori di tutto il mondo e a contribuire alla ripresa dell’industria dell’aviazione commerciale”.

L’amministratore delegato del Seychelles Tourism Board, Sherin Francis, ha affermato: “Siamo felici che le Seychelles siano tornate online con criteri di ingresso chiari e misure di viaggio semplici. Dipendiamo molto dalle nostre compagnie aeree partner per completare i nostri sforzi nel riavviare questa industria, che è molto importante per le Seychelles dato il suo contributo all’economia. La disponibilità del Boeing 787 Dreamliner di Qatar Airways sulla rotta delle Seychelles aumenterà la capacità ma soprattutto il comfort del viaggio degli ospiti alle Seychelles. In un momento come questo ogni piccolo miglioramento nell’esperienza degli ospiti conta e ringrazio Qatar Airways per questo”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)