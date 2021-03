News Brevi – 05.03.2021

SAS: IL TRAFFICO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 – Le continue rigide restrizioni di viaggio a febbraio hanno portato a un’ulteriore riduzione del traffic program e a un minor numero di passeggeri. A febbraio 225.000 passeggeri hanno volato con SAS, una diminuzione del 20% rispetto a gennaio di quest’anno e di circa l’89% su base annua. SAS ha continuato ad adattare la capacità (ASK) alla minore domanda e, rispetto a gennaio, la capacità in ASK è diminuita del 16%, quasi l’81% in meno rispetto allo scorso anno. “Le restrizioni ai viaggi continuano a esercitare pressioni sulla domanda, il che ha portato a un ulteriore adeguamento delle destinazioni e delle partenze offerte a febbraio. La forte domanda di servizi cargo ha consentito a SAS di mantenere parte della sua produzione intercontinentale, sebbene ciò abbia portato a un basso load factor passeggeri complessivo del 26%. Tuttavia, il load factor per le nostre attività scandinave ed europee si è stabilizzato intorno al 40% ed è persino aumentato di 4 punti percentuali per il mese rispetto a gennaio”, afferma Rickard Gustafson, CEO di SAS.

NORWEGIAN: TRAFFICO A FEBBRAIO IMPATATTO DALLA PANDEMIA – I dati sul traffico di Norwegian per febbraio sono fortemente influenzati dalla minore domanda causata dalle continue restrizioni ai viaggi in tutta Europa. A febbraio, 61.374 clienti hanno volato con Norwegian, una diminuzione del 97% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La capacità (in ASK) è diminuita del 98% e il traffico passeggeri totale (in RPK) è diminuito del 99%. Il load factor è stato del 38,1%, in calo di 44 punti percentuali. Jacob Schram, CEO di Norwegian, ha dichiarato: “La pandemia continua ad avere un impatto negativo sulla nostra attività poiché restano le restrizioni di viaggio. Una nota positiva, sempre più persone vengono vaccinate, vediamo tendenze positive nelle nostre prenotazioni e crediamo che le persone desiderino viaggiare. Non appena l’Europa riaprirà gradualmente, saremo pronti ad accogliere più passeggeri a bordo”. Norwegian ha operato in media otto aeromobili a febbraio, principalmente su rotte domestiche in Norvegia. La compagnia ha operato il 96,8% dei suoi scheduled flights a febbraio, di cui il 93,5% è partito in orario.

AIR CANADA RICONOSCIUTA PER L’INCLUSIONE SUL POSTO DI LAVORO – Air Canada è stata nominata uno dei Best Diversity Employers in Canada per il sesto anno consecutivo da Mediacorp Canada Inc. La compagnia aerea è stata selezionata anche quest’anno per il suo costante impegno per l’inclusione attraverso varie iniziative e programmi che promuovono le pari opportunità per tutte le persone, oltre a un ambiente di lavoro dove tutti i dipendenti si sentono rispettati e riconosciuti. “Nonostante le sfide significative dovute a COVID-19, la diversità e l’inclusione rimangono le priorità principali di Air Canada. La diversità sul posto di lavoro è una delle chiavi più importanti per il successo di un’organizzazione. La diversità riunisce talenti diversi e utilizza diversi set di competenze quando si lavora per un obiettivo comune, portando a team più creativi, innovativi e produttivi. Aiutiamo i dipendenti a raggiungere il loro pieno potenziale ed evidenziamo i contributi unici di tutti i dipendenti all’interno di un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo”, ha affermato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs. Air Canada ha inoltre superato sia l’obiettivo fissato in precedenza per far sì che le donne rappresentino almeno il 30% del senior management entro il 2020, sia il suo obiettivo di avere almeno il 30% del board of directors composto da donne.

ANA HOLDINGS RICEVE LA GOLD CLASS RECOGNITION AI S&P GLOBAL SUSTAINABILITY AWARDS 2021 – ANA HOLDINGS annuncia di aver ricevuto la Gold Class distinction ai 2021 S&P Global Sustainability Awards, diventando l’unica compagnia nel settore dell’aviazione a ricevere questo riconoscimento. ANA è stata precedentemente nominata S&P Global’s elite Gold Class tier nel 2018 e nel 2019. Questo è l’ultimo di una lunga serie di premi relativi a ESG per ANA HD, con la società riconosciuta anche da IATA, J-Win e Dow Jones Sustainability Index. “ANA HD è orgogliosa di essere inclusa insieme ad altri leader della sostenibilità negli S&P Global Sustainability Awards”, ha affermato Yutaka Ito, Senior Executive Vise President of ANA HD. “Oltre alla crescita del business, ci impegneremo costantemente anche in una gestione che rifletta considerazioni riguardo environment, social, and governance (ESG), mirando alla coesistenza attraverso le nostre attività di business globali”. ANA HD è stata una delle sole 70 società (incluse 6 società giapponesi) a ottenere la Gold Class recognition da S&P Global, tra le 7.032 società prese in considerazione. ANA HD è stata selezionata come l’unica Gold Class company nell’intera industria aeronautica, in riconoscimento del suo eccezionale record ambientale e della sua priorità riguardo sicurezza e qualità in tutta la sua gamma di operazioni. Sono stati elogiati anche la gestione delle informazioni di ANA HD e gli sforzi per assumere e trattenere le risorse umane.

UN MARCONISTA DELLA REGIA AERONAUTICA – La casa Casa Editrice LoGisma informa: “I documenti personali lasciati da Francesco Chiaramonte, 1° aviere marconista dell’I-RECA nella Seconda Trasvolata Atlantica, hanno permesso la pubblicazione di questo libro, che fa seguito a ‘Le comunicazioni radio nella Crociera Aerea del Decennale. Strumentazioni e infrastrutture della Seconda Crociera Atlantica, 1933’ (LoGisma 2018). Le vicende personali di Chiaramonte nell’archivio di famiglia sono molto dettagliate e offrono l’opportunità di ripercorrere il periodo aeronautico degli anni Venti, per poi proseguire negli anni Trenta, con la seconda Crociera Atlantica di Balbo e le manifestazioni aeree, negli anni Quaranta, con il suo servizio in Africa Orientale Italiana, le vicende belliche, la sua prigionia in Africa e gli eventi del dopoguerra, attraverso più di cinquecento interessanti fotografie, per la maggior parte inedite. Grazie anche alla narrazione in prima persona, la lettura del libro fa rivivere la vita di un marconista d’Aeronautica, venuto da un paese dell’entroterra siciliano, in quel periodo storico che vide la nascita della Regia Aeronautica, l’alba e il tramonto di una dittatura, il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica. Il comune denominatore è l’impiego della radio, sia a terra che campi di prigionia in Africa e nel dopoguerra a bordo degli aeroplani, e il costante impegno della figura del marconista che oggi, per come era concepito, non esiste più”. Autore: Fabrizio Chiaramonte; Titolo: UN MARCONISTA DELLA REGIA AERONAUTICA; Editore: LoGisma, 2020; Pagine: 304, ill. b/n e col., 21×29,7cm; ISBN 978-88-94926-37-8; Prezzo: Euro 39,90.

IBERIA: INFORMAZIONI SUI REQUISITI DEI PAESI SU IBERIA.COM – Di fronte al numero crescente di paesi che chiedono ai viaggiatori di effettuare test COVID, Iberia continua a lavorare per fornire nuove formule ai propri clienti per volare in sicurezza e con tutte le garanzie. Ne è una prova l’accordo firmato tra Iberia e Quironprevention per facilitare ai propri clienti l’esecuzione dei test COVID – sia PCR che anticorpali – con condizioni di servizio preferenziali. Iberia ha inoltre stipulato accordi con centri colombiani e del Perù per facilitare ai clienti della compagnia aerea l’esecuzione di test PCR con condizioni preferenziali. Una volta completato il test, oltre ai risultati, si ottiene un certificato ufficiale valido per i viaggi internazionali. Attualmente, a seconda del paese, vengono richiesti requisiti diversi per i viaggiatori internazionali, il che spesso genera confusione. Affinché i clienti possano pianificare il loro viaggio in anticipo e volare con sicurezza, Iberia offre informazioni dettagliate sull’intera esperienza di viaggio attraverso il sito iberia.com. Navigare su iberia.com è il modo più semplice per accedere a tutte le informazioni necessarie per viaggiare verso qualsiasi destinazione di Iberia, inclusa una mappa interattiva con i requisiti sanitari per l’ingresso richiesti dai diversi paesi. Come novità, all’interno dei soliti messaggi che il sistema invia automaticamente dal momento in cui si acquista un biglietto, tre o quattro giorni prima della partenza del volo, il cliente riceverà una mail con informazioni specifiche e dettagliate sui diversi requisiti sanitari richiesti dal paese in cui si vola.

DELTA: IMPEGNO VERSO LA CARBON NEUTRALITY – L’audace impegno di Delta Air Lines per la carbon neutrality da marzo 2020 in poi si sta realizzando con un rapido impatto attraverso azioni immediate abbinate a investimenti a lungo termine. “Collegare il mondo e proteggere il nostro ambiente per le generazioni future non può escludersi a vicenda”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “I viaggiatori non dovrebbero dover scegliere tra vedere il mondo e salvare il mondo. Dobbiamo continuare a intraprendere azioni immediate oggi e non vediamo l’ora che le soluzioni future diventino realtà. Sebbene ci siano molti percorsi per la carbon neutrality, Delta ha scelto di avere un impatto oggi e di investire in un futuro in cui l’aviazione stessa diventi più pulita per il mondo che ci circonda”. A breve termine, Delta intende raggiungere la carbon neutrality riducendo direttamente le emissioni attraverso l’efficienza operativa e affrontando le emissioni rimanenti attraverso investimenti in progetti di compensazione del carbonio che mantengono, proteggono ed espandono le foreste. A lungo termine Delta intende investire in soluzioni innovative, come carbon capture and storage e sustainable aviation fuels (SAF). Il SAF e altre tecnologie avanzate non sono disponibili su una scala sufficientemente ampia per soddisfare le attuali esigenze del settore. Il mercato è così sottosviluppato che tutto il SAF prodotto nel 2020 alimenterebbe la flotta di Delta solo per un giorno prima del COVID. Nel 2020, la compagnia ha ritirato più di 200 aeromobili più vecchi. I nuovi aeromobili che sostituiscono questi aerei sono il 25% più efficienti in termini di consumo. Delta investirà nell’accelerazione di tre promettenti progressi fondamentali per un futuro più pulito dell’aviazione commerciale: SAF; carbon capture and storage technology; innovations in propulsion, post-combustion emission controls, electric power delivery and fuel cells.