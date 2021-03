Air France ribadisce il suo impegno per l’uguaglianza di genere

Da quasi 20 anni Air France si impegna a favore della diversità di genere e dell’uguaglianza professionale tra uomini e donne. Promuove l’accesso delle donne a tutte le professioni, privilegiando competenze, know-how e professionalità. Air France è anche una delle poche compagnie gestite da due donne, il Chairman of the Board of Directors e il Chief Executive Officer.

“Oggi è orgogliosa delle sue 18.913 donne, coinvolte in tutti i settori e a tutti i livelli dell’azienda.

A partire dal 1° marzo 2021, in conformità con i suoi obblighi legali, Air France ha pubblicato il suo indice sulla parità professionale tra uomini e donne. La compagnia ha ottenuto un punteggio di 89/100, con il punteggio minimo fissato dal governo a 75/100. Questo risultato, che riflette l’impegno e il lavoro svolto da tutti i team di Air France per raggiungere l’uguaglianza professionale, è un incoraggiamento a continuare i nostri sforzi in questo campo. Nel 2018, Air France e le sue parti sociali hanno firmato il quinto accordo triennale sulla parità di genere in azienda per la parità di retribuzione per posizioni, anzianità e competenze comparabili, che sarà rinegoziato quest’anno”, afferma la compagnia.

Sempre nel 2018, l’azienda ha firmato l’impegno “#StOpE against ordinary sexism in the workplace” e da allora si è impegnata a intraprendere azioni regolari durante tutto l’anno per porre fine a parole e gesti che possono consapevolmente o inconsciamente far sentire le donne inferiori.

In linea con questa iniziativa, lo scorso novembre Air France, insieme ad altre cinque società, ha istituito un e-learning course “Preventing and combating ordinary sexism in the workplace”, con l’obiettivo di sensibilizzare tutti i dipendenti familiarizzandoli con il quadro giuridico, identificando osservazioni o comportamenti sessisti e come rispondere in modo appropriato come vittima o testimone.

Nel settembre 2020 è stato firmato con i sindacati rappresentativi l’accordo “Preventing and acting against violence and harassment at work”. Questo nuovo accordo risponde ai cambiamenti della società, attenta ai temi della violenza sul lavoro, del sessismo e della discriminazione, e fornisce un quadro per ogni tipo di comportamento che non può essere tollerato.

“In Air France, le donne sono anche piloti, ingegneri, managing directors, meccanici, station managers, ramp managers, e ricoprono molte altre posizioni troppo spesso associate agli uomini. La femminilizzazione delle professioni è un aspetto fondamentale dell’uguaglianza professionale. Air France promuove l’accesso delle donne a tutte le professioni e incoraggia le ragazze a intraprendere queste carriere.

La compagnia sta lavorando per promuovere le donne nelle professioni tecniche, in particolare nel contesto dell’evento “Féminisons les métiers de l’aérien” (promozione delle donne nel settore aereo) svoltosi negli ultimi anni al Paris Air Show. Dal 2017, Air France è anche partner dell’associazione “Elles bougent” per promuovere la diversità di genere sin dalla fase di orientamento professionale. Più di 60 sponsor donne, in particolare nei settori della manutenzione aeronautica, dell’informatica e della tecnologia digitale, prendono parte a diverse azioni volte ad ispirare gli alunni delle scuole secondarie e universitarie. Inoltre, poiché l’istruzione è la chiave per poter scegliere il proprio futuro professionale, la compagnia aerea si impegna, attraverso le azioni della Air France Foundation, ad aiutare le associazioni di tutto il mondo a promuovere l’istruzione delle giovani ragazze.

La femminilizzazione di alcune professioni implica anche dare alle donne l’accesso ai più alti livelli di responsabilità in azienda. Al fine di incoraggiare il loro progresso professionale, la compagnia fornisce loro coaching e supporto. Con il 36,6% di donne ground staff managers e il 25% di donne nell’Executive Committee, Air France mira a una vera diversità di genere nelle posizioni di responsabilità, dando priorità alle competenze.

L’ Air France group’s women’s network, denominata Women for Tomorrow (WoTo), celebra oggi il suo terzo anniversario. Questa rete, che ad oggi conta più di 600 membri, è stata creata dalle donne in azienda per creare un luogo di scambio, con incontri, dibattiti, laboratori.

Inoltre, sono stati costituiti su base volontaria all-female flights (cabin crew and pilots), per celebrare la Giornata internazionale della donna con i nostri clienti. Quattro voli in partenza dalla Francia metteranno in luce l’impegno di Air France per i diritti delle donne in tutto il mondo.

Il 1° aprile 2021, due equipaggi composti esclusivamente da donne opereranno i voli Parigi-Santiago e Parigi-Buenos Aires per commemorare l’impresa dell’aviatore Adrienne Bolland, la prima donna ad attraversare la Cordigliera delle Ande nel 1921″, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)