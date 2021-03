News Brevi – 08.03.2021

EASYJET LANCIA LE VIRTUAL PILOT SCHOOL VISITS PER SFIDARE GLI STEREOTIPI DI GENERE – easyJet ha lanciato oggi un virtual pilot school visits programme come parte della sua iniziativa Amy Johnson per incoraggiare più ragazze a diventare pilota di linea. Insegnanti, scuole e genitori possono richiedere una visita virtuale a un pilota easyJet, che si unirà a classi e assemblee tramite collegamento video, fornendo ai giovani di tutto il Regno Unito l’opportunità di scoprire com’è veramente il lavoro di un pilota, con molte delle donne pilota della compagnia aerea che guidano il programma, per dimostrare loro che è un lavoro per tutti. La compagnia aerea ha lanciato le sue virtual school visits in occasione della Giornata internazionale della donna, con il tema #ChoosetoChallenge che sottolinea l’importanza di richiamare i pregiudizi di genere. Una recente ricerca condotta da easyJet ha mostrato che gli stereotipi di genere stanno ancora avendo un impatto sulle aspirazioni di carriera dei bambini e che il lavoro per sfidarlo inizia nelle scuole. Dal 2017 i piloti di easyJet hanno visitato oltre 400 scuole e college in tutta Europa e con il lancio delle virtual pilot visits, la compagnia aerea garantirà che l’importante lavoro nelle scuole possa continuare, nonostante le restrizioni della pandemia. La compagnia aerea ha lanciato la sua iniziativa Amy Johnson nel 2015, per aiutare a correggere lo squilibrio di genere nella comunità dei piloti. Oltre alle visite a scuole e organizzazioni aeronautiche, la compagnia aerea ha anche collaborato con pilot training partners per offrire borse di studio e condurre campagne di sensibilizzazione sui media. Come risultato della sua iniziativa Amy Johnson, easyJet ha più che raddoppiato il numero di piloti di sesso femminile con la compagnia aerea dal 2015, con oltre 260 piloti donne oggi. Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Migliorare l’equilibrio di genere nella comunità dei piloti è stato un vero obiettivo per easyJet e crediamo che nessun’altra compagnia aerea abbia fatto di più su questo tema. Siamo stati incoraggiati dal nostro lavoro attraverso la nostra iniziativa Amy Johnson, che ha portato a risultati tangibili, raddoppiando le donne che ora volano per noi. Tuttavia, la pandemia ha avuto un impatto sul reclutamento dei piloti a breve termine. Questo è il motivo per cui ora ci stiamo concentrando sul rendere la pipeline dei futuri talenti dell’aviazione più diversificata, continuando a fare da apripista nello sfidare gli stereotipi di genere, fornendo supporto, informazioni e modelli per giovani donne e ragazze”.

ETIHAD AIRWAYS ESTENDE LA SUA GLOBAL COVID-19 INSURANCE – Etihad Airways ha esteso la sua COVID-19 global wellness insurance cover fino al 1° ottobre 2021. Martin Drew, Senior Vice President Sales & Cargo, Etihad Airways, ha dichiarato: “L’estensione della Etihad’s COVID-19 global wellness insurance rafforza l’efficacia di Etihad Wellness, il programma di salute e igiene della compagnia aerea. È un ulteriore vantaggio fornito automaticamente a tutti gli ospiti, senza eccezioni. Mentre Etihad continua ad espandere gradualmente i suoi servizi fino a 60 destinazioni questa primavera, la compagnia aerea vuole infondere fiducia nel viaggiare e spera che questa copertura aggiuntiva rassicurerà gli ospiti che Etihad sta facendo tutto il possibile per mantenerli al sicuro e protetti”. Gli ospiti a cui viene diagnosticato il COVID-19 durante il viaggio non dovranno preoccuparsi delle spese mediche o dei costi di quarantena quando volano con Etihad. Per le nuove prenotazioni, basta prenotare semplicemente il volo su etihad.com, l’app mobile, chiamando il Contact Center Etihad Airways o tramite un’agenzia di viaggi locale o online, non ci sono moduli da completare.

AIR CANADA CELEBRA I CONTRIBUTI E I RISULTATI DELLE SUE DIPENDENTI – Air Canada nella Giornata internazionale della donna 2021 ha celebrato i contributi e i risultati delle sue dipendenti donne. In un video, quattro Air Canada women in non-traditional aviation careers condividono il modo in cui hanno navigato con flessibilità e resilienza negli eventi in continua evoluzione legati alla pandemia COVID-19 durante un anno come nessun altro. La compagnia aerea ha anche sostenuto la prossima generazione di aviatori donne, in quanto ha annunciato quattro vincitori nel secondo anno della borsa di studio Captain Judy Cameron. “In occasione della Giornata internazionale della donna, riconosciamo con orgoglio i risultati e i contributi di tutte le nostre dipendenti donne in tutto il mondo. La nostra compagnia aerea ha affrontato le sfide senza precedenti di COVID-19 trovando collettivamente soluzioni e le donne di Air Canada hanno ricoperto ruoli chiave e straordinari mentre navigavamo attraverso le complessità”, ha affermato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs at Air Canada. Air Canada ha superato gli obiettivi stabiliti in precedenza per far sì che le donne rappresentassero almeno il 30% del senior management entro il 2020 e che almeno il 30% del suo Board of Directors fosse composto da donne. Air Canada è stata recentemente riconosciuta per il sesto anno consecutivo come uno dei migliori datori di lavoro canadesi per la diversità, attraverso le sue iniziative su più fronti per promuovere la diversità tra la sua forza lavoro in tutto il mondo.

QATAR AIRWAYS E QDF SI CONGRATULANO CON LA VINCITRICE DEL QATAR TOTAL OPEN 2021 – Qatar Airways e Qatar Duty Free (QDF), Official Airline and Retail Sponsor dei Qatar Total Open 2021, si congratulano con Petra Kvitova per essere stata incoronata vincitrice dell’evento della Women’s Tennis Association (WTA) a Doha. Questa è la seconda vittoria di Petra Kvitova del prestigioso torneo annuale che si è tenuto presso il Khalifa International Tennis and Squash Complex di Doha, dall’1 al 6 marzo 2021, e ha visto la presenza di rinomate tenniste internazionali. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: Vorrei estendere le mie congratulazioni a Petra Kvitova per aver vinto il Qatar Total Open 2021 di quest’anno. Nel corso degli anni, Qatar Airways è stata orgoglioso sponsor di questo prestigioso torneo e ancora una volta lo Stato del Qatar continua a dimostrare la sua dedizione nell’ospitare eventi sportivi di livello mondiale”. Con il suo recente annuncio come Official Airline per UEFA EURO 2020™, Qatar Airways continua a rafforzare la sua presenza nel mondo dello sport, con FIFA, CONMEBOL, Paris Saint-Germain, AS Roma, Boca Juniors, FC Bayern München, K.A.S. Eupen e Al Sadd SC nel portafoglio globale di sponsorizzazioni calcistiche del vettore.

QATAR AIRWAYS E QDF SPONSOR DEI QATAR EXXONMOBIL OPEN 2021 – Qatar Airways e Qatar Duty Free (QDF) sponsorizzano il Qatar ExxonMobil Open 2021, un evento annuale dell’Association of Tennis Professionals (ATP) Tour, che si terrà a Doha dall’8 al 13 marzo. L’evento ATP Tour, che si terrà presso il Khalifa International Tennis and Squash Complex, sarà caratterizzato da un totale di 28 giocatori di tennis, tra cui il 20 volte campione del Grande Slam Roger Federer, il numero quattro del mondo Dominic Thiem e il campione in carica Andrey Rublev. Il torneo Qatar ExxonMobil Open è uno dei due eventi ATP Tour di alto profilo ospitati in Medio Oriente. Salam Al Shawa, Qatar Airways Senior Vice-President Marketing and Corporate Communications, ha dichiarato: “Qatar Airways è lieta di sponsorizzare il Qatar ExxonMobil Open 2021, un rinomato evento ATP Tour che unisce alcuni dei migliori tennisti mondiali qui a Doha. In qualità di national airline sponsor, siamo lieti di supportare la Qatar Tennis Federation mentre dà il benvenuto a giocatori di livello mondiale”.

AIR CANADA: PARTNERSHIP TRA AEROPLAN E STARBUCKS CANADA – Aeroplan annuncia che i suoi milioni di membri possono ora guadagnare e riscattare punti gustando le loro bevande e snack Starbucks preferiti. A partire da oggi, i membri possono collegare il proprio account Aeroplan a un account Starbucks Rewards, guadagnando punti Aeroplan e Starbucks Stars presso le sedi Starbucks partecipanti in tutto il Canada. Il collegamento richiede meno di un minuto e può essere effettuato su aircanada.com/starbucks. “Abbiamo riprogettato Aeroplan con il feedback e le idee di oltre 36.000 persone. I membri ci hanno detto che volevano maggiori opportunità di guadagnare e riscattare punti nella loro vita quotidiana presso i loro marchi preferiti. Siamo orgogliosi di lanciare questa prima partnership di questo tipo con Starbucks, un marchio rispettato a livello globale che offre la migliore esperienza per tutti i suoi clienti”, ha affermato Mark Nasr, Senior Vice President, Products, Marketing and eCommerce, Air Canada. “Nuove collaborazioni quotidiane con marchi molto amati e utilizzati di frequente sono un altro motivo per entusiasmarsi con un Aeroplan reinventato”. Oltre a lanciare questa nuova partnership con Starbucks e altri marchi di tendenza di tutti i giorni ancora da annunciare, Aeroplan introdurrà una serie di offerte “Aeroplan Ahead” per tutto il 2021. Queste offerte a tempo limitato offriranno ai membri speciali opportunità di guadagno, preparandoli per viaggi futuri, ogni volta che saranno pronti a tornare in volo.