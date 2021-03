Berlino diventerà una nuova base di Eurowings

Eurowings sta intensificando il suo impegno a Berlino e aprirà una nuova base al Berlin Brandenburg Airport (BER) il 1° aprile 2021. Eurowings aveva già sottolineato l’importanza della capitale durante il lancio del nuovo aeroporto nell’ottobre 2020 e aveva annunciato l’intenzione di rafforzare la sua posizione a Berlino. Ora la compagnia aerea sta basando tre dei suoi aeromobili Airbus A320 presso il nuovo BER, giusto in tempo per l’inizio del più grande travel trade show al mondo, ITB.

“Per decenni, Lufthansa Group ha collegato in modo affidabile Berlino con le metropoli più importanti d’Europa e con destinazioni a lungo raggio tramite i principali hub di Lufthansa a Francoforte e Monaco. Nel frattempo, le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno notevolmente ampliato la loro leadership di mercato in BER. Con l’apertura della sua base, Eurowings reagisce anche al ritiro di concorrenti internazionali che hanno in parte lasciato il mercato tedesco sulla scia della crisi.

Dall’apertura dell’aeroporto della capitale nell’ottobre 2020, Eurowings è già decollata da Berlino più di 1.000 volte. Nel febbraio 2021, ogni terza BER departure era un volo Eurowings”, afferma Eurowings.

Jens Bischof, CEO di Eurowings, descrive BER ed Eurowings come una “coppia perfetta”: “Berlino è e rimarrà un magnete turistico assoluto e una delle metropoli più eccitanti d’Europa, sia culturalmente che storicamente. Quindi, è logico che noi, come tourist airline numero uno della Germania, espandiamo la nostra presenza nella capitale aprendo la nostra base. Siamo molto lieti di poter presto portare i residenti di Berlino e del Brandeburgo verso le loro meritate vacanze dopo la fine del blocco”.

“Lo stazionamento dei propri aeromobili e dei corrispondenti equipaggi di Eurowings creerà più di cento posti di lavoro diretti per Berlino e quindi anche l’opportunità per molti (ex) berlinesi di tornare a casa. Molti piloti e assistenti di volo hanno dovuto lasciare la capitale negli ultimi anni a causa del ritiro di alcune compagnie aeree”, prosegue Eurowings.

“Sono felice di essere finalmente tornato a casa, vicino alla famiglia e agli amici, grazie al trasferimento in BER. Allo stesso tempo, sono sollevato di non dover più fare il pendolare a Stoccarda”, dice André Wetzel, flight attendant at Eurowings.

Con l’apertura della base di Berlino in aprile, Eurowings collegherà ancora una volta la capitale con Colonia, Düsseldorf e Stoccarda fino a tre volte al giorno, molti giorni anche più frequentemente. La compagnia aerea si sta concentrando in particolare sugli orari non di punta, che sono apprezzati dai viaggiatori. Essendo la più grande vacation airline tedesca, Eurowings ha anche le destinazioni di vacanza più popolari come Maiorca, Isole Canarie, Grecia, Austria, Corsica, Croazia ed Egitto nel suo programma. Il BER program nel summer flight schedule è integrato da voli nel family and home visits segment in crescita, ad esempio Beirut in Libano.

Gli aeromobili operati da Eurowings saranno posizionati preferenzialmente al Pier North del nuovo Capital Airport. I passeggeri beneficiano così delle brevi distanze, dell’imbarco senza trasferimenti in autobus e di un collegamento diretto dell’edificio con la Lufthansa Lounge.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)