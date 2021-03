Il Gulfstream G280 soddisfa i noise standards più stringenti

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che la Federal Aviation Administration (FAA) ha confermato che il super-midsize Gulfstream G280 soddisfa i noise standards recentemente intensificati dall’organizzazione di certificazione.

Conosciuto come Stage 5, lo standard abbassa il noise limit for subsonic aircraft. Le noise emissions del G280 sono sempre scese al di sotto dei livelli ora classificati come Stage 5.

“Il team di Gulfstream continua il suo impegno per il futuro del programma G280, garantendo il rispetto degli standard più severi, per la sicurezza, le performance e le noise emissions”, afferma Mark Burns, president, Gulfstream. “Gli obiettivi di riduzione del rumore degli aeromobili sono vitali per garantire il sostentamento delle industrie aeronautiche e aerospaziali e per dimostrare i nostri sforzi per essere buoni vicini di coloro che vivono o lavorano vicino a campi di aviazione, aeroporti o rotte aeree”.

L’approvazione ufficiale dello Stage 5 noise standard garantisce una flessibilità operativa continua nei noise-sensitive airports e in quelli con time-of-day entry restrictions.

Questo aggiornamento si riflette nell’aircraft flight manual del G280, con nuovi noise data sheets che vengono rilasciati agli operatori.

(Ufficio Stampa Gulfstream – Photo Credits: Paul Bowen – Gulfstream Aerospace Corporation)