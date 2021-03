Lufthansa e Deutsche Bahn svelano ulteriori iniziative congiunte

Lufthansa e Deutsche Bahn si stanno concentrando sulla rapida espansione dei servizi congiunti treno-volo. Oggi a Francoforte, le due società hanno presentato i loro piani per un’iniziativa di prodotto congiunta. La Lufthansa Express Rail network verrà ampliata con altre cinque città. A partire da dicembre, anche i cosiddetti “Sprinter”, treni ad alta velocità extra veloci, viaggeranno per la prima volta all’aeroporto di Francoforte. Espandendo la loro collaborazione, Lufthansa e Deutsche Bahn stabiliscono un nuovo standard nelle modalità di trasporto in rete ecocompatibili.

Harry Hohmeister, Member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Con questa iniziativa congiunta, stiamo rafforzando l’offerta di mobilità in Germania, rafforzando così l’economia locale. Collegando in modo intelligente il trasporto ferroviario e aereo, offriamo ai nostri clienti un network di viaggio senza interruzioni e conveniente, a vantaggio dei consumatori e dell’ambiente”.

Berthold Huber, DB Board Member: “Una buona cooperazione si sta trasformando in una partnership globale, mai vista prima tra Lufthansa e Deutsche Bahn. Alla fine dell’anno, DB amplierà i collegamenti tra il più grande hub della Germania e le nuove Sprinter connections. Viaggiare in treno sarà più veloce e più comodo”.

Deutsche Bahn e Lufthansa offrono già 134 treni feeder giornalieri per l’aeroporto di Francoforte da 17 città tedesche. Nella seconda metà del 2021 verranno aggiunte altre cinque città. A partire da luglio, per la prima volta, sarà possibile viaggiare verso l’aeroporto di Francoforte con Lufthansa Express Rail da Amburgo e Monaco, e a partire da dicembre da Berlino, Brema e Münster.

Inoltre, i nuovi collegamenti Sprinter faranno il loro debutto a partire da dicembre. Il viaggio in treno tra Monaco e Colonia sarà ridotto a meno di quattro ore. Da e per Monaco e Norimberga, ci saranno treni diretti per l’aeroporto di Francoforte due volte al giorno rispettivamente in tre e due ore, senza ulteriori fermate intermedie: mezz’ora più veloce di oggi e con un orario preciso con i departure and arrival times dei voli presso l’hub di Lufthansa.

Tutte le funzionalità collaudate del programma Lufthansa Express Rail, come posti riservati a bordo dei treni, garanzia di coincidenza, accumulo di miglia per il viaggio in treno, viaggio in 1a classe e accesso alle lounge DB per i Business e First Class customers, continueranno ovviamente ad essere disponibili. In futuro verranno aggiunti ulteriori servizi.

I treni Express Rail saranno più facili da identificare grazie al marchio DB-LH congiunto su molti vagoni ferroviari. È possibile accedere alle informazioni LH anche sul treno tramite la WLAN gratuita. I passeggeri che prenotano la Business o Frist first class godono del servizio DB Premium in prima classe e del servizio di ristorazione a bordo gratuito.

Anche il trasporto e il deposito dei bagagli sarà più facile: Deutsche Bahn preferisce utilizzare l’ultima generazione di treni con ampi vani bagagli. Non appena il traffico negli aeroporti riprenderà, i clienti Lufthansa Express Rail avranno accesso alla fast lane ai controlli di sicurezza. Inoltre, all’atterraggio all’aeroporto di Francoforte, le valigie dei clienti Express Rail avranno la priorità.

La prenotazione dei biglietti Lufthansa Express Rail diventerà ancora più flessibile. Dall’aprile 2021, i treni feeder saranno prenotabili purché sia prenotabile il volo in coincidenza associato. Allo stesso tempo, vale la pena prenotare in anticipo, il che significa che i biglietti possono essere più economici. I clienti Miles & More riceveranno double status miles su tutti i viaggi Lufthansa Express Rail, come su tutti i voli.

