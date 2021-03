Wizz Air riconferma il suo impegno ad assumere più donne nei ruoli di pilota e di leadership

Wizz Air celebra la Giornata internazionale della donna e la prossima Settimana delle donne nel settore dell’aviazione, rafforzando il suo impegno a favore di una maggiore diversità di genere nel settore dell’aviazione, con la promessa di assumere sempre più donne nei ruoli di pilota e di leadership.

Dati recenti mostrano che solo il 5,1% dei piloti nel mondo sono donne, sottolineando la necessità all’interno del settore di aumentare la diversità nei ruoli tradizionalmente ricoperti dagli uomini. Wizz Air ribadisce oggi la sua promessa di aumentare il numero di piloti donne attraverso il suo programma Cabin Crew to Flight Deck, che supporta gli aspiranti equipaggi di cabina a superare le barriere per diventare un pilota, attraverso un supporto finanziario, di viaggio e alloggio completo, nonché un lavoro su misura e un programma di studio.

Il programma di 40 mesi offre ai membri ambiziosi dell’equipaggio l’opportunità di costruire la loro carriera presso la compagnia aerea, pilotando una delle flotte più giovani ed efficienti del settore. Poiché la settimana delle donne nell’aviazione si svolge dall’8 marzo 2021, Wizz Air promette di sostenere l’avanzamento di carriera delle donne in tutti i settori dell’industria aeronautica, compreso il suo impegno a creare una rappresentanza di genere equilibrata nei consigli di amministrazione della compagnia aerea e nelle posizioni di leadership.

Marion Geoffroy, Chief Corporate Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “In WIZZ, sappiamo che una forza lavoro diversificata ci rende migliori, motivo per cui celebriamo le donne di WIZZ non solo oggi, ma ogni giorno, poiché svolgono un ruolo fondamentale nella nostra attività commerciale. La nostra missione è ispirare la prossima generazione di donne nel settore dell’aviazione, dando loro l’opportunità di iniziare e far crescere la loro carriera in Wizz Air. Da equipaggio di cabina e piloti a ingegneri di volo, meccanici di terra e impiegati d’ufficio, continuiamo a sostenere l’emancipazione delle donne in questo settore e oggi riaffermiamo il nostro impegno a contribuire a rendere l’equilibrio di genere nel settore dell’aviazione una realtà”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)