L’ICAO Council celebra #IWD 2021 con impegni concreti sull’uguaglianza di genere

In occasione dell’International Women’s Day (IWD2021), l’ICAO governing Council di 36 Stati ha adottato impegni concreti in una nuova Declaration on Improving Gender Representation negli organi tecnici e di governo dell’ICAO.

I nuovi impegni prevedono che tutti i futuri comitati, gruppi di lavoro, panel e altri organi tecnici o di governo dell’ICAO Council, nonché i rispettivi Chair Groups, ove applicabile, e la Council’s own Vice-President cohort, debbano essere composti da uomini e donne.

Altri impegni includono la protezione delle politiche e degli standard ICAO dal linguaggio discriminatorio di genere, la promozione di un linguaggio neutro rispetto al genere per le proprie comunicazioni e l’impegno ad aumentare il numero di donne che hanno accesso alle responsabilità a livello di Council.

La nuova Dichiarazione ha anche rilevato che #IWD2021 segnerà l’inizio di nuovi sforzi di advocacy del Council a livello globale, regionale e nazionale e ha invitato tutti i 193 Stati membri dell’ICAO a promuovere sistematicamente il ruolo delle donne nel settore dell’aviazione e a prestare la dovuta considerazione alle pari opportunità per la nomina di candidate donne qualificate, quando si nominano rappresentanti e altri esperti e funzionari negli organi e gruppi di ICAO.

Il Council President, Salvatore Sciacchitano, ha accolto con favore la nuova Dichiarazione, la cui adozione faceva parte di una serie di raccomandazioni di uno special gender group che il Council aveva istituito durante la decima riunione della sua 221° sessione lo scorso novembre.

“La riduzione dei gender equality gaps può essere affrontata solo quando uomini e donne lavorano fianco a fianco per guidare i cambiamenti necessari insieme”, ha sottolineato. “Sono grato per i nuovi e molto forti impegni del Council sull’uguaglianza di genere che sono stati adottati qui oggi. La pandemia ha chiarito come una leadership diversificata avvantaggi tutti e come le donne e gli uomini possono risolvere collettivamente e in modo più efficace le sfide urgenti del nostro tempo, attraverso responsabilità più equamente condivise”.

Riconoscendo gli impegni esemplari in materia di uguaglianza di genere degli Stati e i relativi progressi raggiunti attraverso l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, la Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma d’azione, l’ICAO Secretary General, Fang Liu, ha aperto l’ICAO #IWD 2021 Women in Leadership High-level Dialogue notando che, nonostante questi progressi, “le disuguaglianze di genere rimangono persistenti nelle nostre società e all’interno di vari settori e che il trasporto aereo internazionale purtroppo non fa eccezione a questa regola”.

L’#IWD 2021 special aviation event è stato organizzato quest’anno da ICAO con l’Airports Council International (ACI) e International Air Transport Association (IATA).

In linea con l’UN Women IWD theme “Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world”, le tavole rotonde dell’evento hanno celebrato gli straordinari sforzi e contributi storici e attuali delle donne nel settore dell’aviazione.

I membri del panel di alto livello hanno anche esplorato in modo interattivo approfondimenti sulle sfide e le opportunità per le donne create dalla pandemia COVID-19.

I membri del panel hanno anche affrontato le sfide delle persistenti barriere culturali, pregiudizi di genere e stereotipi di genere, chiedendo un maggiore cambiamento culturale e obiettivi più audaci per la pari rappresentanza, comprese nuove politiche per le quote di genere. E’ stato osservato in particolare come gli accordi di lavoro flessibili ora adottati potrebbero aiutare più donne ad affrontare le loro significative responsabilità di conciliazione vita-lavoro ed è stata applaudita l’adozione da parte dell’ICAO Council di una nuova Dichiarazione volta a migliorare la rappresentanza di genere negli organi di governo e tecnici dell’ICAO.

In chiusura dell’evento, l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano ha accolto con favore il grande entusiasmo tra gli uomini e le donne dell’ICAO Council riguardo la parità di genere, sia in termini di composizione degli organi tecnici e di governo dell’ICAO, sia per le sfide che il settore dell’aviazione deve affrontare più in generale.

“Tutti noi abbiamo un ruolo personale da svolgere nel promuovere un cambiamento positivo nel mondo e io stesso rimango impegnato a garantire che l’ICAO Council continui a fare la sua parte”, ha concluso.

