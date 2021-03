IATA: cresce la fiducia nel ritorno ai viaggi

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato i risultati del suo ultimo sondaggio sui recent travelers, rivelando una crescente fiducia nel ritorno ai viaggi aerei, la frustrazione per le attuali restrizioni di viaggio e l’accettazione di un’app per gestire le credenziali sanitarie per il viaggio.

Riguado le travel restrictions, l’88% ritiene che quando si aprono le frontiere, sia necessario trovare il giusto equilibrio tra la gestione dei rischi COVID-19 e il rilancio dell’economia. L’85% ritiene che i governi dovrebbero fissare obiettivi COVID-19 (come la capacità di test o la distribuzione di vaccini) per riaprire i confini. L’84% crede che il COVID-19 non scomparirà e dobbiamo gestirne i rischi vivendo e viaggiando normalmente. Il 68% concorda sul fatto che la loro qualità di vita ha risentito delle limitazioni di viaggio. Il 49% ritiene che le restrizioni ai viaggi aerei siano esagerate.

“Sebbene vi sia un sostegno pubblico per le restrizioni di viaggio, sta diventando chiaro che le persone si sentono più a proprio agio con la gestione dei rischi di COVID-19.

Le persone si sentono anche frustrate per la perdita della libertà di viaggiare, con il 68% degli intervistati che afferma che la loro qualità di vita ne risente. Le restrizioni di viaggio hanno conseguenze sanitarie, sociali ed economiche. Quasi il 40% degli intervistati ha riferito di stress mentale e di aver perso un momento umano importante a causa delle restrizioni di viaggio. E più di un terzo ha affermato che le restrizioni impediscono loro di fare affari normalmente”, afferma IATA.

“La priorità assoluta di tutti in questo momento è stare al sicuro durante la crisi COVID-19. Ma è importante tracciare una mappa per poter riaprire le frontiere, gestire i rischi e consentire alle persone di andare avanti con la propria vita. Ciò include la libertà di viaggiare. Sta diventando chiaro che avremo bisogno di imparare a vivere e viaggiare in un mondo con COVID-19. Dati i costi sanitari, sociali ed economici delle restrizioni ai viaggi, le compagnie aeree dovrebbero essere pronte a ricollegare il mondo non appena i governi saranno in grado di riaprire le frontiere. Ecco perché un piano con traguardi misurabili è così fondamentale. Senza, come possiamo essere preparati per il riavvio senza inutili ritardi?”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

Riguardo i future travel trends, il 57% prevede di viaggiare entro due mesi dal contenimento della pandemia (migliorato dal 49% a settembre 2020). Il 72% desidera viaggiare per incontrare parenti e amici il prima possibile (miglioramento rispetto al 63% di settembre 2020). L’81% crede che sarà più propenso a viaggiare una volta vaccinato. L’84% ha dichiarato che non viaggerà se c’è una possibilità di quarantena a destinazione (sostanzialmente invariato rispetto all’83% di settembre 2020). Il 56% ritiene che rinvierà il viaggio fino alla stabilizzazione dell’economia (migliorato dal 65% a settembre 2020).

“Le risposte ai sondaggi ci dicono che le persone stanno diventando più sicure di viaggiare. Coloro che prevedono di viaggiare entro pochi mesi dal “contenimento del COVID-19″ rappresentano ora il 57% degli intervistati (migliorato dal 49% a settembre 2020). Ciò è supportato dall’introduzione del vaccino, l’81% delle persone avrà maggiori probabilità di viaggiare una volta vaccinato. E il 72% degli intervistati desidera viaggiare il prima possibile dopo che il COVID-19 è stato contenuto per vedere amici e familiari.

Ci sono alcuni venti contrari nelle tendenze di viaggio. Circa l’84% dei viaggiatori non viaggerà con quarantena a destinazione. E ci sono ancora indicazioni che la ripresa dei viaggi d’affari richiederà tempo, con il 62% degli intervistati che afferma che probabilmente viaggerà meno per affari anche dopo che il virus sarà stato contenuto. Si tratta, tuttavia, di un miglioramento significativo rispetto al 72% registrato a settembre 2020”, prosegue IATA.

“Le persone vogliono tornare a viaggiare, ma la quarantena è un ostacolo. Man mano che la capacità di test e la tecnologia migliorano e la popolazione vaccinata cresce, si creano le condizioni per rimuovere le misure di quarantena. E questo ci indica ancora una volta la necessità di una collaborazione con i governi per una riapertura ben pianificata non appena le condizioni lo consentiranno”, ha detto de Juniac.

Riguardo IATA Travel Pass, l’89% degli intervistati ritiene che i governi debbano standardizzare vaccini e certificati di test. L’80% è incoraggiato dalla prospettiva dell’App IATA Travel Pass e la utilizzerà non appena disponibile. Il 78% utilizzerà un’app per le credenziali di viaggio solo se ha il pieno controllo sui propri dati.

“Le credenziali sanitarie di viaggio stanno già aprendo le frontiere ad alcuni paesi. IATA ritiene che un tale sistema richieda standard globali e il massimo livello di sicurezza dei dati. Il sondaggio ha prodotto dati molto incoraggianti che indicano la volontà dei viaggiatori di utilizzare un’app sicura per gestire le proprie credenziali sanitarie di viaggio. Quattro su cinque persone intervistate vorrebbero utilizzare questa tecnologia non appena sarà disponibile. Si aspettano anche che le credenziali sanitarie di viaggio (vaccino o certificati di test) debbano essere conformi agli standard globali, un lavoro che è ancora in corso da parte dei governi.

Gli intervistati hanno anche inviato un messaggio chiaro sull’importanza della sicurezza dei dati. Circa il 78% dei viaggiatori non utilizzerà un’app se non avrà il pieno controllo dei propri dati. E circa il 60% non utilizzerà un’app per le credenziali di viaggio se i dati sono archiviati centralmente”, afferma IATA.

“Stiamo progettando IATA Travel Pass pensando al viaggiatore. I passeggeri conservano tutti i dati sui loro dispositivi mobili e mantengono il pieno controllo di dove vanno a finire i dati. Non esiste un database centrale. Mentre stiamo facendo buoni progressi con numerose sperimentazioni, stiamo ancora aspettando gli standard globali per i test digitali e i certificati dei vaccini. Solo con gli standard globali e i governi che li accettano possiamo massimizzare l’efficienza e offrire un’esperienza di viaggio ottimale”, ha affermato de Juniac.

(Ufficio Stampa IATA)